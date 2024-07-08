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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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عالم سبوتنيك
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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sarabic.ae/20240708/الكرملين-روسيا-تحترم-اختيار-الشعب-الإيراني-وتأمل-في-مواصلة-الشراكة-والعلاقات-الوثيقة-مع-إيران-1090586749.html
الكرملين: روسيا تحترم اختيار الشعب الإيراني وتأمل في مواصلة الشراكة والعلاقات الوثيقة مع إيران
الكرملين: روسيا تحترم اختيار الشعب الإيراني وتأمل في مواصلة الشراكة والعلاقات الوثيقة مع إيران
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تحترم اختيار الشعب الإيراني، متمنيًا النجاح للقيادة الجديدة للبلاد. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T10:06+0000
2024-07-08T10:06+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية: "تأمل موسكو بمواصلة الشراكة الوثيقة مع طهران، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في البلاد".وأضاف بيسكوف بالقول إن العلاقات الثنائية تظهر ديناميكيات إيجابية في سياق مزيد من التطور.وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.نصر الله في رسالة إلى بزشكيان: سنواصل الطريق ‫حتى النصر النهائيوأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240706/الاتحاد-الأوروبي-يعلق-على-فوز-مسعود-بزشكيان-في-انتخابات-الرئاسة-الإيرانية-1090552841.html
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روسيا

الكرملين: روسيا تحترم اختيار الشعب الإيراني وتأمل في مواصلة الشراكة والعلاقات الوثيقة مع إيران

10:06 GMT 08.07.2024
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تحترم اختيار الشعب الإيراني، متمنيًا النجاح للقيادة الجديدة للبلاد.
وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية: "تأمل موسكو بمواصلة الشراكة الوثيقة مع طهران، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في البلاد".
وأضاف بيسكوف بالقول إن العلاقات الثنائية تظهر ديناميكيات إيجابية في سياق مزيد من التطور.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
الاتحاد الأوروبي يعلق على فوز مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية
6 يوليو, 19:07 GMT
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.
نصر الله في رسالة إلى بزشكيان: سنواصل الطريق ‫حتى النصر النهائي
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).
وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي10:26 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:20 GMT
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