https://sarabic.ae/20240708/سبوتنيك-تبدأ-التعاون-مع-قناة-اليمن-اليوم--1090595497.html
"سبوتنيك" تبدأ التعاون مع قناة "اليمن اليوم"
"سبوتنيك" تبدأ التعاون مع قناة "اليمن اليوم"
سبوتنيك عربي
وقّعت وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" وقناة "اليمن اليوم" مذكرة تعاون، حيث تم الاتفاق على تبادل المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T14:23+0000
2024-07-08T14:23+0000
2024-07-08T14:45+0000
روسيا
العالم العربي
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وخلال اللقاء الذي تم عن طريق الإنترنت، وبعد مناقشة المحاور الرئيسية للتعاون، وقّع مدير التعاون الدولي لدى وكالة "سبوتنيك" فاسيلي بوشكوف، والرئيس التنفيذي لـ"اليمن اليوم" (Yemen Today)، عبدالولي المذابي، على مذكرة التعاون.وتابع بوشكوف: "الناس يرون الكثير من القواسم المشتركة بين بلدينا. ومن الجميل جدًا أن نعرف أننا، سبوتنيك واليمن اليوم، سنكون قادرين على زيادة وتعزيز هذا الاهتمام المتزايد ببعضنا بعضا من خلال نشر مواد موثوقة حول روسيا واليمن".وكانت الاتفاقية التي وقعتها وكالة "سبوتنيك" مع قناة "اليمن اليوم" هي أول اتفاقية يتم توقيعها مع وسائل إعلام يمنية.
https://sarabic.ae/20240517/خبراء-سبوتنيك-يتحدثون-عن-تحديات-ومزايا-تقنيات-الذكاء-الاصطناعي-1088936037.html
https://sarabic.ae/20240515/سبوتنيك-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-وكالة-الأنباء-العراقية--1088869399.html
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روسيا, العالم العربي
"سبوتنيك" تبدأ التعاون مع قناة "اليمن اليوم"
14:23 GMT 08.07.2024 (تم التحديث: 14:45 GMT 08.07.2024)
وقّعت وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" وقناة "اليمن اليوم" مذكرة تعاون، حيث تم الاتفاق على تبادل المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية.
وخلال اللقاء الذي تم عن طريق الإنترنت، وبعد مناقشة المحاور الرئيسية للتعاون، وقّع مدير التعاون الدولي لدى وكالة "سبوتنيك"
فاسيلي بوشكوف، والرئيس التنفيذي لـ"اليمن اليوم" (Yemen Today)، عبدالولي المذابي، على مذكرة التعاون.
وعقب التوقيع، قال فاسيلي بوشكوف: "وقعت وكالة سبوتنيك، اليوم، وثيقتها الأولى مع شريك من اليمن، الذي يعد اليوم أحد مراكز الأجندة الإخبارية الدولية في روسيا".
وتابع بوشكوف: "الناس يرون الكثير من القواسم المشتركة بين بلدينا. ومن الجميل جدًا أن نعرف أننا، سبوتنيك واليمن اليوم، سنكون قادرين على زيادة وتعزيز هذا الاهتمام المتزايد ببعضنا بعضا من خلال نشر مواد موثوقة حول روسيا واليمن".
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"اليمن اليوم"، عبدالولي المذابي: "نود التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يتيح الوصول إلى مصادر المعلومات المختلفة، فضلاً عن تقديم صورة موضوعية لجمهورنا عما يحدث في اليمن والعالم".
وأضاف: "كما يسعدنا جدًا أنه في المستقبل سيتمكن صحفيونا من الحصول على دورات تدريبية عبر "سبوتنيك" سواء بالحضور المباشر أو عبر الإنترنت".
وكانت الاتفاقية التي وقعتها وكالة "سبوتنيك" مع قناة "اليمن اليوم" هي أول اتفاقية يتم توقيعها مع وسائل إعلام يمنية.