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https://sarabic.ae/20240709/الإذاعة-الإسرائيلية-المعارضة-الدائمة-لسموتريتش-وبن-غفير-قد-تضعف-الدولة-والجيش-معا-1090642351.html
الإذاعة الإسرائيلية: المعارضة الدائمة لسموتريتش وبن غفير قد تضعف الدولة والجيش معا
الإذاعة الإسرائيلية: المعارضة الدائمة لسموتريتش وبن غفير قد تضعف الدولة والجيش معا
سبوتنيك عربي
أكدت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المعارضة الدائمة من كلا من الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قد تضعف الدولة والجيش معا. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T17:54+0000
2024-07-09T17:54+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن أودي سيغل، المعلق العسكري بالقناة الـ 13 الإسرائيلية، أن "المعارضة الدائمة من سموتريتش وبن غفير يضعف دولة إسرائيل دوما، كما أن موقفها الغاضب دوما والمعارض لضباط الجيش الإسرائيلي قد يضعف الجيش أيضا من جانب آخر".وفي السياق نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطة جديدة لتجنيد 3000 من اليهود المتشددين "الحريديم" بين صفوفه في ظل حاجة الجيش الملحة للجنود بعد الحرب على قطاع غزة.وذكرت "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أن هناك خطة جديدة للجيش الإسرائيلي تقضي بتجنيد 3000 من اليهود المتشددين "الحريديم"، 50% من سن التجنيد 18 وحتى سن 21.وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الخطة تقضي أيضا بتجنيد 40 % ممن تتراوح أعمارهم بين 21- 23/24 عاما، فضلا عن 10 % للأعمار من 24 -26 عاما.في وقت أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن الجيش يعتزم تجنيد 4800 من اليهود "الحريديم" في العام المقبل، بالتوازي مع إعلان الجنرال يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء الجيش في تجنيد "الحريديم" بداية من شهر آب/ أغسطس المقبل.وفي الأول من الشهر الجاري، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن "حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور"، قائلا، خلال جلسة للجنة الخارجية والدفاع، إن "هناك نحو 761 قتيلا من الجيش وأكثر من 4 آلاف مصاب"، مؤكدًا أنه "لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية".وشدد على "ضرورة تجنيد الحريديم بنسب أعلى في الجيش الإسرائيلي"، مضيفًا أنه "يمكن أن يطرأ أي تطور مفاجئ في الضفة الغربية".وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت حكما في السادس والعشرين من الشهر الماضي، يقضي بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى"، في إشارة إلى السنوات التي تمتع بها "الحريديم" بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
https://sarabic.ae/20240709/قتيلان-إسرائيليان-جراء-سقوط-صواريخ-في-الجولان-1090641139.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

الإذاعة الإسرائيلية: المعارضة الدائمة لسموتريتش وبن غفير قد تضعف الدولة والجيش معا

17:54 GMT 09.07.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبر
أكدت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المعارضة الدائمة من كلا من الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قد تضعف الدولة والجيش معا.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن أودي سيغل، المعلق العسكري بالقناة الـ 13 الإسرائيلية، أن "المعارضة الدائمة من سموتريتش وبن غفير يضعف دولة إسرائيل دوما، كما أن موقفها الغاضب دوما والمعارض لضباط الجيش الإسرائيلي قد يضعف الجيش أيضا من جانب آخر".
وفي السياق نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطة جديدة لتجنيد 3000 من اليهود المتشددين "الحريديم" بين صفوفه في ظل حاجة الجيش الملحة للجنود بعد الحرب على قطاع غزة.
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
قتيلان إسرائيليان جراء سقوط صواريخ في الجولان
17:23 GMT
وذكرت "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أن هناك خطة جديدة للجيش الإسرائيلي تقضي بتجنيد 3000 من اليهود المتشددين "الحريديم"، 50% من سن التجنيد 18 وحتى سن 21.
وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الخطة تقضي أيضا بتجنيد 40 % ممن تتراوح أعمارهم بين 21- 23/24 عاما، فضلا عن 10 % للأعمار من 24 -26 عاما.
في وقت أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن الجيش يعتزم تجنيد 4800 من اليهود "الحريديم" في العام المقبل، بالتوازي مع إعلان الجنرال يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء الجيش في تجنيد "الحريديم" بداية من شهر آب/ أغسطس المقبل.
وفي الأول من الشهر الجاري، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن "حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور"، قائلا، خلال جلسة للجنة الخارجية والدفاع، إن "هناك نحو 761 قتيلا من الجيش وأكثر من 4 آلاف مصاب"، مؤكدًا أنه "لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية".
وشدد على "ضرورة تجنيد الحريديم بنسب أعلى في الجيش الإسرائيلي"، مضيفًا أنه "يمكن أن يطرأ أي تطور مفاجئ في الضفة الغربية".
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
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15:27 GMT
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت حكما في السادس والعشرين من الشهر الماضي، يقضي بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.
كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى"، في إشارة إلى السنوات التي تمتع بها "الحريديم" بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
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