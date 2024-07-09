https://sarabic.ae/20240709/قتيلان-إسرائيليان-جراء-سقوط-صواريخ-في-الجولان-1090641139.html
قتيلان إسرائيليان جراء سقوط صواريخ في الجولان
قتيلان إسرائيليان جراء سقوط صواريخ في الجولان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط صواريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T17:23+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط صواريخ على هضبة الجولان السورية المحتلة، رجل وامرأة، بعد استهدافهما بشكل مباشر من قبل تلك الصواريخ.وأضافت الإذاعة أنه جراء سقوط الصواريخ أيضا اندلعت عدة حرائق في هضبة الجولان السورية المحتلة.وفي السياق نفسه، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة حادة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حيث قال كاتس لنصر الله: "الكلب الذي ينبح لا يعض. نصر الله، إذا لم تتوقف عن التهديد والعنف وتنسحب إلى نهر الليطاني، فستعتبر أنت مدمر لبنان".جاءت رسالة وزير الخارجية الإسرائيلي للأمين العام لحسن نصر الله، ردا على نشر "حزب الله" فيديو، اليوم الثلاثاء، لمراقبة جوية لمواقع إسرائيلية حساسة في منطقة حيفا. ويكشف الفيديو البالغ مدته 10 دقائق، مشاهد استطلاع جوي جديدة لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة.وحسب بيان الحزب، نفذت المهمة بواسطة الطائرة المسيرة "هدهد" (كما يسميها الحزب) التي أسهمت في السابق في تصوير مناطق عسكرية حساسة داخل إسرائيل.وقال "حزب الله" إن المشاهد التي تظهر في الفيديو هي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240709/حزب-الله-يعرض-فيديو-لمقرات-حساسة-وأنظمة-عسكرية-إسرائيلية-في-الجولان-1090624704.html
https://sarabic.ae/20240707/إصابة-3-إسرائيليين-أحدهم-بجروح-خطيرة-نتيجة-إطلاق-صاروخ-مضاد-من-لبنان-نحو-الجليل-الغربي-1090570766.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الجولان, أخبار سوريا اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الجولان, أخبار سوريا اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
قتيلان إسرائيليان جراء سقوط صواريخ في الجولان
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط صواريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط صواريخ على هضبة الجولان السورية المحتلة، رجل وامرأة، بعد استهدافهما بشكل مباشر من قبل تلك الصواريخ.
وأضافت الإذاعة أنه جراء سقوط الصواريخ أيضا اندلعت عدة حرائق في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وفي السياق نفسه، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
، رسالة حادة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حيث قال كاتس لنصر الله: "الكلب الذي ينبح لا يعض. نصر الله، إذا لم تتوقف عن التهديد والعنف وتنسحب إلى نهر الليطاني، فستعتبر أنت مدمر لبنان".
جاءت رسالة وزير الخارجية الإسرائيلي للأمين العام لحسن نصر الله، ردا على نشر "حزب الله" فيديو، اليوم الثلاثاء، لمراقبة جوية لمواقع إسرائيلية حساسة في منطقة حيفا. ويكشف الفيديو البالغ مدته 10 دقائق، مشاهد استطلاع جوي جديدة لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وحسب بيان الحزب، نفذت المهمة بواسطة الطائرة المسيرة "هدهد" (كما يسميها الحزب) التي أسهمت في السابق في تصوير مناطق عسكرية حساسة داخل إسرائيل
.
وقال "حزب الله" إن المشاهد التي تظهر في الفيديو هي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.