https://sarabic.ae/20240707/إصابة-3-إسرائيليين-أحدهم-بجروح-خطيرة-نتيجة-إطلاق-صاروخ-مضاد-من-لبنان-نحو-الجليل-الغربي-1090570766.html
إصابة 3 إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد من لبنان نحو الجليل الغربي
إصابة 3 إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد من لبنان نحو الجليل الغربي
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة 3 إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد من جنوب لبنان نحو الجليل الغربي. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T14:38+0000
2024-07-07T14:38+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه نتيجة لإطلاق صاروخ مضاد من الجنوب اللبناني سقط في منطقة الجليل الغربي في الشمال الإسرائيلي، تم الإعلان عن إصابة 3 مواطنين إسرائيليين.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه أصيب مواطن (31 عاما) بإصابات خطيرة و2 بإصابات طفيفة، أحدهما 42 عاما والآخر 25 عاما، جراء الصاروخ اللبناني.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة على الأحراش المتاخمة للخط الأزرق في عدة بلدات في جنوب لبنان.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القنابل الحارقة التي ألقاها الجيش الإسرائيلي أصابت أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف، واندلعت النيران وأتت على الأشجار المعمرة المثمرة.يأتي ذلك بعد ساعات من اشتعال النيران في قاعدة "ميرون" الجوية الإسرائيلية الواقعة على بعد 8.5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، وذكرت قناة "الميادين" في نبأ عاجل، أنه تم إطلاق صلية صاروخية أطلقت من جنوب لبنان في اتجاه قاعدة "ميرون" الإسرائيلية ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.وتعرضت قاعدة "ميرون" لقصف من "حزب الله" اللبناني أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تختص هذه القاعدة في المراقبة الجوية وتغطي المنطقة الممتدة باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.يشار إلى أن "حزب الله" اللبناني أعلن، اليوم الأحد، قصف قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وقال الحزب في بيان إنه "قصف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الإسرائيلية الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وأوضح أن "الاستهداف جاء ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة البقاع".يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20240707/حزب-الله-يعلن-استهداف-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-في-طبريا-بصواريخ-الكاتيوشا-1090562332.html
https://sarabic.ae/20240706/إعلام-حزب-الله-رحب-بموافقة-حماس-على-مقترح-الصفقة-مع-إسرائيل-1090550777.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
إصابة 3 إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد من لبنان نحو الجليل الغربي
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة 3 إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد من جنوب لبنان نحو الجليل الغربي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه نتيجة لإطلاق صاروخ مضاد من الجنوب اللبناني سقط في منطقة الجليل الغربي في الشمال الإسرائيلي، تم الإعلان عن إصابة 3 مواطنين إسرائيليين.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه أصيب مواطن (31 عاما) بإصابات خطيرة و2 بإصابات طفيفة، أحدهما 42 عاما والآخر 25 عاما، جراء الصاروخ اللبناني.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة على الأحراش المتاخمة للخط الأزرق في عدة بلدات في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة
الوطنية للإعلام إن القنابل الحارقة التي ألقاها الجيش الإسرائيلي أصابت أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف، واندلعت النيران وأتت على الأشجار المعمرة المثمرة.
يأتي ذلك بعد ساعات من اشتعال النيران في قاعدة "ميرون" الجوية الإسرائيلية الواقعة على بعد 8.5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، وذكرت قناة
"الميادين" في نبأ عاجل، أنه تم إطلاق صلية صاروخية أطلقت من جنوب لبنان في اتجاه قاعدة "ميرون" الإسرائيلية ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.
وتعرضت قاعدة "ميرون" لقصف من "حزب الله"
اللبناني أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تختص هذه القاعدة في المراقبة الجوية وتغطي المنطقة الممتدة باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
يشار إلى أن "حزب الله" اللبناني أعلن، اليوم الأحد، قصف قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وقال
الحزب في بيان إنه "قصف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الإسرائيلية الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وأوضح أن "الاستهداف جاء ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة البقاع".
يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات
على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.