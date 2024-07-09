https://sarabic.ae/20240709/حزب-الله-يعرض-فيديو-لمقرات-حساسة-وأنظمة-عسكرية-إسرائيلية-في-الجولان-1090624704.html
"حزب الله" يعرض فيديو لمقرات حساسة وأنظمة عسكرية إسرائيلية في الجولان
"حزب الله" يعرض فيديو لمقرات حساسة وأنظمة عسكرية إسرائيلية في الجولان
سبوتنيك عربي
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، مشاهد استطلاع جوي جديدة لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T11:45+0000
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وحسب بيان الحزب، نفذت المهمة بواسطة الطائرة المسيرة "هدهد" (كما يسميها الحزب) التي أسهمت في السابق في تصوير مناطق عسكرية حساسة داخل إسرائيل.وقال "حزب الله" إن المشاهد التي تظهر في الفيديو هي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل.يشار إلى أن "حزب الله" اللبناني قد نشر، الشهر الماضي، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240707/حزب-الله-يعلن-شن-هجوم-بمسيرات-مفخخة-على-مراكز-إسرائيلية-في-الجولان-السوري-المحتل-1090578856.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
"حزب الله" يعرض فيديو لمقرات حساسة وأنظمة عسكرية إسرائيلية في الجولان
11:45 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 12:01 GMT 09.07.2024)
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، مشاهد استطلاع جوي جديدة لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وحسب بيان الحزب، نفذت المهمة بواسطة الطائرة المسيرة "هدهد" (كما يسميها الحزب) التي أسهمت في السابق في تصوير مناطق عسكرية حساسة داخل إسرائيل
.
وقال "حزب الله" إن المشاهد التي تظهر في الفيديو هي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل.
في المقابل، علّقت "القناة الـ12" الإسرائيلية، على الفيديو، قائلةً إنه "إلى جانب الحرب التي تدار في الشمال حزب الله يدير أيضا حربا نفسية".
يشار إلى أن "حزب الله
" اللبناني قد نشر، الشهر الماضي، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.
وتبيّن المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلية، التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك منصات عدة لـ"القبة الحديدية"، ومخازن للمحركات الصاروخية ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.