https://sarabic.ae/20240707/حزب-الله-يعلن-شن-هجوم-بمسيرات-مفخخة-على-مراكز-إسرائيلية-في-الجولان-السوري-المحتل-1090578856.html

"حزب الله" يعلن شن هجوم بمسيرات مفخخة على ‏مراكز إسرائيلية في الجولان السوري المحتل

"حزب الله" يعلن شن هجوم بمسيرات مفخخة على ‏مراكز إسرائيلية في الجولان السوري المحتل

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" في لبنان، مساء اليوم الأحد، "تنفيذ هجوم جوي بأسراب متتالية من المسيرات على ‏مركز الاستطلاع الإسرائيلي في ‏جبل حرمون بالجولان السوري المحتل". 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T18:47+0000

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وقال الحزب، في بيان له، إن "الهجوم أصاب قبب مركز الاستطلاع وتجهيزاته التجسسية ومنظوماته الفنية وأدى إلى تدمير الأجهزة المستهدفة واندلاع النيران فيها بشكل كبير".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، في وقت سابق اليوم، أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمن صفقة لتبادل الأسرى لا يعني وقف القتال على الجبهة الشمالية".وقال غالانت، خلال تقييمه للوضع على الحدود اللبنانية، إنه "حتى لو تم الاتفاق في قطاع غزة ستواصل إسرائيل قتال حزب الله حتى جلبه لتسوية، مضيفا أن "صفقة التبادل مع حماس لا تلزم إسرائيل بتهدئة على جبهة لبنان إلا اذا توصلنا لاتفاق بعدها مع حزب الله".يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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