https://sarabic.ae/20240709/الخارجية-الروسية-كييف-تستخدم-المؤسسات-المدنية-لأغراض-عسكرية-والمدنيين-كدروع-1090614239.html

الخارجية الروسية: كييف تستخدم المؤسسات المدنية لأغراض عسكرية والمدنيين كدروع

الخارجية الروسية: كييف تستخدم المؤسسات المدنية لأغراض عسكرية والمدنيين كدروع

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محاولات نظام فلاديمير زيلينسكي استغلال مأساة مستشفى الأطفال في كييف لأغراض دعائية تؤكد طبيعتها... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T09:09+0000

2024-07-09T09:09+0000

2024-07-09T09:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836354_15:0:2500:1398_1920x0_80_0_0_9e111e86f80998cf1165945e14387361.jpg

وقالت زاخاروفا في بيان نشر الموقع الإلكتروني للوزارة: "محاولات نظام زيلينسكي استغلال مأساة مستشفى الأطفال في كييف للدعاية تؤكد طبيعته النازية اللاإنسانية".وذكّرت بأنه في 8 يوليو/تموز، وردًا على محاولات الجيش الأوكراني لضرب مؤسسات المجمع الاقتصادي الروسي، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة على منشآت عسكرية في أوكرانيا، مثل مصانع أرتيوم وأنطونوف ومصنعي دنيبر ويوجماش في دنيبروبيتروفسك، ومصنع بناء الآلات الثقيلة في كراماتورسك، ومستودعات الوقود الغربي المزجج في مصنع أرسيلور ميتال للمعادن في كريفي ريج، وعدد من المنشآت الأخرى. وأشارت إلى أن جميع الأهداف قد أصيبت.ووفقا لها، فإنه بجوار العيادة المتضررة يوجد مصنع "أرتيم"، وعلى مسافة قريبة يوجد مجمع من مباني وزارة الدفاع الأوكرانية ومستودعات القوات المسلحة الأوكرانية.الكرملين: القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات فقط على الأهداف العسكريةوقالت زاخاروفا: "وبطبيعة الحال، لم يقل أحد أن أنصار بانديرا يتعمدون وضع أنظمة الدفاع الجوي في المناطق السكنية، والاختباء خلف المدنيين كـ"درع بشري".وأشارت إلى أن كل ذلك كان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية.وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات بشأن ضربة متعمدة لأهداف مدنية في أوكرانيا غير صحيحة، فالدمار حدث بسبب سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني، وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها كييف في مثل هذه الاستفزازات.السفير الروسي يكشف سبب إخفاء واشنطن للحقائق بشأن سقوط الصاروخ الأوكراني على كييفوكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.

https://sarabic.ae/20240709/الكرملين-القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-ضربات-فقط-على-الأهداف-العسكرية-1090613270.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم