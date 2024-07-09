https://sarabic.ae/20240709/الخارجية-الروسية-كييف-تستخدم-المؤسسات-المدنية-لأغراض-عسكرية-والمدنيين-كدروع-1090614239.html
الخارجية الروسية: كييف تستخدم المؤسسات المدنية لأغراض عسكرية والمدنيين كدروع
الخارجية الروسية: كييف تستخدم المؤسسات المدنية لأغراض عسكرية والمدنيين كدروع
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محاولات نظام فلاديمير زيلينسكي استغلال مأساة مستشفى الأطفال في كييف لأغراض دعائية تؤكد طبيعتها... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T09:09+0000
2024-07-09T09:09+0000
2024-07-09T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا في بيان نشر الموقع الإلكتروني للوزارة: "محاولات نظام زيلينسكي استغلال مأساة مستشفى الأطفال في كييف للدعاية تؤكد طبيعته النازية اللاإنسانية".وذكّرت بأنه في 8 يوليو/تموز، وردًا على محاولات الجيش الأوكراني لضرب مؤسسات المجمع الاقتصادي الروسي، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة على منشآت عسكرية في أوكرانيا، مثل مصانع أرتيوم وأنطونوف ومصنعي دنيبر ويوجماش في دنيبروبيتروفسك، ومصنع بناء الآلات الثقيلة في كراماتورسك، ومستودعات الوقود الغربي المزجج في مصنع أرسيلور ميتال للمعادن في كريفي ريج، وعدد من المنشآت الأخرى. وأشارت إلى أن جميع الأهداف قد أصيبت.ووفقا لها، فإنه بجوار العيادة المتضررة يوجد مصنع "أرتيم"، وعلى مسافة قريبة يوجد مجمع من مباني وزارة الدفاع الأوكرانية ومستودعات القوات المسلحة الأوكرانية.الكرملين: القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات فقط على الأهداف العسكريةوقالت زاخاروفا: "وبطبيعة الحال، لم يقل أحد أن أنصار بانديرا يتعمدون وضع أنظمة الدفاع الجوي في المناطق السكنية، والاختباء خلف المدنيين كـ"درع بشري".وأشارت إلى أن كل ذلك كان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية.وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات بشأن ضربة متعمدة لأهداف مدنية في أوكرانيا غير صحيحة، فالدمار حدث بسبب سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني، وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها كييف في مثل هذه الاستفزازات.السفير الروسي يكشف سبب إخفاء واشنطن للحقائق بشأن سقوط الصاروخ الأوكراني على كييفوكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.
https://sarabic.ae/20240709/الكرملين-القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-ضربات-فقط-على-الأهداف-العسكرية-1090613270.html
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الخارجية الروسية: كييف تستخدم المؤسسات المدنية لأغراض عسكرية والمدنيين كدروع
09:09 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 09:10 GMT 09.07.2024)
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محاولات نظام فلاديمير زيلينسكي استغلال مأساة مستشفى الأطفال في كييف لأغراض دعائية تؤكد طبيعتها اللاإنسانية.
وقالت زاخاروفا في بيان نشر الموقع الإلكتروني للوزارة: "محاولات نظام زيلينسكي استغلال مأساة مستشفى الأطفال في كييف للدعاية تؤكد طبيعته النازية اللاإنسانية".
وأضافت: "النظام في كييف مستعد لارتكاب أي جريمة من أجل الحفاظ على سلطته. إنه غير مبالٍ بمصير وحياة مواطنيه، بمن فيهم الأطفال".
وذكّرت بأنه في 8 يوليو/تموز، وردًا على محاولات الجيش الأوكراني لضرب مؤسسات المجمع الاقتصادي الروسي، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة على منشآت عسكرية في أوكرانيا، مثل مصانع أرتيوم وأنطونوف ومصنعي دنيبر ويوجماش في دنيبروبيتروفسك، ومصنع بناء الآلات الثقيلة في كراماتورسك، ومستودعات الوقود الغربي المزجج في مصنع أرسيلور ميتال للمعادن في كريفي ريج، وعدد من المنشآت الأخرى. وأشارت إلى أن جميع الأهداف قد أصيبت.
وقالت: "ومرة أخرى، كما حدث مرات عديدة مع الدفاع الجوي الأوكراني، انحرفت صواريخه عن مسارها وأصابت المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية. وهذا ما حدث هذه المرة أيضًا. وقد تأكد بالفعل، بما في ذلك من قبل العديد من الشهود، أن أحد صواريخ الدفاع الجوي من طراز " NASAMS" أصاب مبنى في أراضي مستشفى أوخماتديت للأطفال في كييف".
ووفقا لها، فإنه بجوار العيادة المتضررة يوجد مصنع "أرتيم"، وعلى مسافة قريبة يوجد مجمع من مباني وزارة الدفاع الأوكرانية ومستودعات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا: "وبطبيعة الحال، لم يقل أحد أن أنصار بانديرا يتعمدون وضع أنظمة الدفاع الجوي في المناطق السكنية، والاختباء خلف المدنيين كـ"درع بشري".
وقالت زاخاروفا: "وبطبيعة الحال، لم يقل أحد أن أنصار بانديرا يتعمدون وضع أنظمة الدفاع الجوي في المناطق السكنية، والاختباء خلف المدنيين كـ "درع بشري"، مشيرةً إلى أن "المجلس العسكري في كييف لقد استخدم منذ فترة طويلة المؤسسات المدنية البحتة لأغراض عسكرية، وحولها إما إلى ورش لجمع وإصلاح المعدات العسكرية، أو في مستودعات لتخزين المعدات العسكرية الغربية".
وأشارت إلى أن كل ذلك كان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية.
وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات بشأن ضربة متعمدة لأهداف مدنية في أوكرانيا غير صحيحة، فالدمار حدث بسبب سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني، وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها كييف في مثل هذه الاستفزازات.
وأكدت الوزارة أن العديد من الصور ولقطات الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة الدمار الناجم عن سقوط صاروخ أوكراني أطلق من مجمع مضاد للطائرات داخل المدينة.
وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.