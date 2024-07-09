https://sarabic.ae/20240709/الرئيس-الإيراني-يؤكد-لنظيره-السوري-دعم-بلاده-لسوريا-والمقاومة-1090641309.html
الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره السوري دعم بلاده لسوريا والمقاومة
الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره السوري دعم بلاده لسوريا والمقاومة
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس السوري، بشار الأسد، مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها على مختلف الأصعدة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T17:25+0000
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وجاء في بيان الرئاسة السورية: "خلال اتصال هاتفي بينهما أكد الرئيس الأسد أن العلاقة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ وتستمد أهميتها من مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية".وتابع البيان: "الرئيس بزشكيان أكد على دعم بلاده لسورية والمقاومة وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين".وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في ساعة مبكرة من السبت الماضي، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، مضيفة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240708/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-للأمين-العام-لـحزب-الله-دعم-إيران-للمقاومة-ضد-إسرائيل-سيستمر-بقوة-1090599782.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره السوري دعم بلاده لسوريا والمقاومة
بحث الرئيس السوري، بشار الأسد، مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها على مختلف الأصعدة.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "خلال اتصال هاتفي بينهما أكد الرئيس الأسد أن العلاقة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ وتستمد أهميتها من مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية".
وتابع البيان: "الرئيس بزشكيان أكد على دعم بلاده لسورية والمقاومة وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين".
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في ساعة مبكرة من السبت الماضي، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان
، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، مضيفة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).