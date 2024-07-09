خبراء يستبعدون إمكانية نجاح واشنطن في تشكيل "الفيلق الأوروبي الليبي" غربي البلاد

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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https://sarabic.ae/20240709/خبراء-يستبعدون-إمكانية-نجاح-واشنطن-في-تشكيل-الفيلق-الأوروبي-الليبي-غربي-البلاد-1090622914.html
خبراء يستبعدون إمكانية نجاح واشنطن في تشكيل "الفيلق الأوروبي الليبي" غربي البلاد
خبراء يستبعدون إمكانية نجاح واشنطن في تشكيل "الفيلق الأوروبي الليبي" غربي البلاد
سبوتنيك عربي
استبعد المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، إمكانية نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيل ما يسمى الفيلق "الليبي الأوروبي"، بالتعاون مع الجماعات المسلحة... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T11:32+0000
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وأكد لـ"سبوتنيك" أنه "لا توجد إمكانية لتنفيذ هذا المشروع بحكم الصراعات التي تدور بين هذه الميليشيات وبحكم أنه لا توجد سلطة يمكن أن يستندوا إليها".وأوضح أن "هناك تخوف أوروبي من الحضور الروسي في ليبيا، ولهذا يحاولون تشكيل جماعات مسلحة لمواجهة هذا الوجود، معتبرًا أنها أيضا محاولة أوروبية للتدخل في دول الساحل الأفريقي من خلال السيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا"، بحسب قوله.وأشار إلى أن "هذا الموضوع يشغل الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى اجتماع اليوم في الولايات المتحدة مع دول الناتو، لمحاولة تدارك النفوذ الروسي في داخل أفريقيا خاصة بعد خروج فرنسا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لافتًا إلى أن هناك توجه غربي لمواجهة الحضور الروسي في دول أفريقيا ومن بينها ليبيا، لكنه استبعد إمكانية نجاح تشكيل مثل هذا الفيلق".ومن جهته، اعتبر رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي خالد الترجمان، أن "هذا الفيلق حال تم تشكيله سيكون بالشراكة مع شخصيات تتحكم في ميليشيات غرب البلاد التي تنقسم إلى مجموعات مسلحة كثيرة"، معربا عن تشككه في مدى جدية الولايات المتحدة في التفاهم مع ميليشيات كهذه إلا إذا كانت هناك نوايا لاحتلال طرابلس لصالح أوروبا والولايات المتحدة".وقال إنه "إذا كانت واشنطن تريد بالفعل شراكة وشكل من أشكال التعاون يتعين عليها إنهاء هذه الميليشيات، وجمع السلاح منها، وهي جماعات ميليشياوية تتناحر على المال ولا يمكن أن تكون بينها شراكة".وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب، قال إن التحركات الأمريكية غربي البلاد يمكن أن يترتب عنها تعطيل المسار السياسي.وأشار إلى أن "الدعم الأمريكي للجماعات المسلحة في الغرب الليبي، وسعيها لتشكيل ما يعرف بـ"الفيلق الأوروبي الليبي"، يحول دون أي استقرار في البلاد".
https://sarabic.ae/20240707/تحذيرات-جادة-واشنطن-تدفع-لتأسيس-الفيلق-الأوروبي-في-ليبيا-خلال-قمة-الناتو-1090570501.html
https://sarabic.ae/20240704/ليبيا-وروسيا-تبحثان-دور-موسكو-في-دعم-التوافقات-بين-مجلسي-النواب-والدولة-1090479477.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

خبراء يستبعدون إمكانية نجاح واشنطن في تشكيل "الفيلق الأوروبي الليبي" غربي البلاد

11:32 GMT 09.07.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYقوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
استبعد المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، إمكانية نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيل ما يسمى الفيلق "الليبي الأوروبي"، بالتعاون مع الجماعات المسلحة غربي ليبيا.
وأكد لـ"سبوتنيك" أنه "لا توجد إمكانية لتنفيذ هذا المشروع بحكم الصراعات التي تدور بين هذه الميليشيات وبحكم أنه لا توجد سلطة يمكن أن يستندوا إليها".
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وأوضح أن "هناك تخوف أوروبي من الحضور الروسي في ليبيا، ولهذا يحاولون تشكيل جماعات مسلحة لمواجهة هذا الوجود، معتبرًا أنها أيضا محاولة أوروبية للتدخل في دول الساحل الأفريقي من خلال السيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن "هذا الموضوع يشغل الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى اجتماع اليوم في الولايات المتحدة مع دول الناتو، لمحاولة تدارك النفوذ الروسي في داخل أفريقيا خاصة بعد خروج فرنسا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لافتًا إلى أن هناك توجه غربي لمواجهة الحضور الروسي في دول أفريقيا ومن بينها ليبيا، لكنه استبعد إمكانية نجاح تشكيل مثل هذا الفيلق".
ومن جهته، اعتبر رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي خالد الترجمان، أن "هذا الفيلق حال تم تشكيله سيكون بالشراكة مع شخصيات تتحكم في ميليشيات غرب البلاد التي تنقسم إلى مجموعات مسلحة كثيرة"، معربا عن تشككه في مدى جدية الولايات المتحدة في التفاهم مع ميليشيات كهذه إلا إذا كانت هناك نوايا لاحتلال طرابلس لصالح أوروبا والولايات المتحدة".
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وقال إنه "إذا كانت واشنطن تريد بالفعل شراكة وشكل من أشكال التعاون يتعين عليها إنهاء هذه الميليشيات، وجمع السلاح منها، وهي جماعات ميليشياوية تتناحر على المال ولا يمكن أن تكون بينها شراكة".
وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب، قال إن التحركات الأمريكية غربي البلاد يمكن أن يترتب عنها تعطيل المسار السياسي.
وأشار إلى أن "الدعم الأمريكي للجماعات المسلحة في الغرب الليبي، وسعيها لتشكيل ما يعرف بـ"الفيلق الأوروبي الليبي"، يحول دون أي استقرار في البلاد".
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