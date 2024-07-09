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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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كواليس السينما
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
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أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لماذا أثارت نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية "الفزع" لدى مسؤولين في إسرائيل؟
لماذا أثارت نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية "الفزع" لدى مسؤولين في إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
أثار فوز ائتلاف الأحزاب اليسارية "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، قلقا لدى مسؤولين إسرائيليين، وصل إلى حد مهاجمة بعضهم لهذه النتائج،... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T06:01+0000
2024-07-09T06:01+0000
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ووصف عاميحاي شيكلي، وزير "يهود الشتات"، من يحتفلون بنتائج الانتخابات الفرنسية بـ"المهرجين"، مشيرًا إلى أن زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون، يكره إسرائيل من قلبه وروحه.ولفت شيكلي إلى أن ميلانشون رفض هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما رفض تصنيف حركة حماس الفلسطينية على أنها "إرهابية".وأردف: "هذا التحالف سيقود أوروبا إلى الهاوية"، مضيفًا: "لكن الصحوة ستأتي في النهاية".وتتوافق تصريحات شيكلي، مع ما قاله أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي أشار أيضا إلى أن ميلانشون والعديد من أعضاء حزب "فرنسا الأبية" يظهرون ما وصفه بـ"معاداة للسامية الصافية".ودعا ليبرمان يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل، معتبرًا أن "انتصار حزب يساري راديكالي في فرنسا يمثل تصعيدا كبيرا في معاداة إسرائيل"، مضيفًا: "الجو العام في العالم والمظاهرات ضد إسرائيل، التي تدعم حماس، شيء لم يحدث منذ سنوات عديدة".وعقب الفوز في الانتخابات، وأعلنت ماتيلدا بانو، رئيسة الكتلة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" أنها ستعمل على الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأسبوعين المقبلين، بينما قال زعيم الحزب جان لوك ميلنشون، أن هذه الخطوة تمثل أحد "أهم آليات الضغط المتاحة" للدفع قدما نحو تحقيق السلام.وبحسب البيانات النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد، وحل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية، بينما جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه مارين لوبان، في المركز الثالث بـ143 مقعدا، ثم الحزب الجمهوري بـ 45 مقعدا، وحصلت باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات على 39 مقعدا.
https://sarabic.ae/20240708/ردود-فعل-داخلية-ودولية-على-فوز-اليسار-بالانتخابات-البرلمانية-في-فرنسا-1090583076.html
https://sarabic.ae/20240708/-الداخلية-الفرنسية-تحالف-اليسار-يفوز-بالانتخابات-البرلمانية-بحصوله-على-182-مقعدا-1090581008.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

لماذا أثارت نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية "الفزع" لدى مسؤولين في إسرائيل؟

06:01 GMT 09.07.2024
© AFP 2023 / Francois Lo Prestiالانتخابات البرلمانية الفرنسية، فرنسا
الانتخابات البرلمانية الفرنسية، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / Francois Lo Presti
تابعنا عبر
أثار فوز ائتلاف الأحزاب اليسارية "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، قلقا لدى مسؤولين إسرائيليين، وصل إلى حد مهاجمة بعضهم لهذه النتائج، التي اعتبرها "سلبية" على إسرائيل وعلى الجالية اليهودية في فرنسا.
ووصف عاميحاي شيكلي، وزير "يهود الشتات"، من يحتفلون بنتائج الانتخابات الفرنسية بـ"المهرجين"، مشيرًا إلى أن زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون، يكره إسرائيل من قلبه وروحه.
فرنسيون يحتفلون خلال مسيرة ليلة الانتخابات، عقب النتائج الأولى للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية في ساحة الجمهورية في باريس، 7 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
ردود فعل داخلية ودولية على فوز اليسار بالانتخابات البرلمانية في فرنسا
أمس, 06:39 GMT
ولفت شيكلي إلى أن ميلانشون رفض هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما رفض تصنيف حركة حماس الفلسطينية على أنها "إرهابية".
وأردف: "هذا التحالف سيقود أوروبا إلى الهاوية"، مضيفًا: "لكن الصحوة ستأتي في النهاية".
وتتوافق تصريحات شيكلي، مع ما قاله أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي أشار أيضا إلى أن ميلانشون والعديد من أعضاء حزب "فرنسا الأبية" يظهرون ما وصفه بـ"معاداة للسامية الصافية".
ودعا ليبرمان يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل، معتبرًا أن "انتصار حزب يساري راديكالي في فرنسا يمثل تصعيدا كبيرا في معاداة إسرائيل"، مضيفًا: "الجو العام في العالم والمظاهرات ضد إسرائيل، التي تدعم حماس، شيء لم يحدث منذ سنوات عديدة".
الانتخابات البرلمانية الفرنسية، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
الداخلية الفرنسية: تحالف اليسار يفوز بالانتخابات البرلمانية بحصوله على 182 مقعدا
أمس, 02:00 GMT
وعقب الفوز في الانتخابات، وأعلنت ماتيلدا بانو، رئيسة الكتلة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" أنها ستعمل على الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأسبوعين المقبلين، بينما قال زعيم الحزب جان لوك ميلنشون، أن هذه الخطوة تمثل أحد "أهم آليات الضغط المتاحة" للدفع قدما نحو تحقيق السلام.
وبحسب البيانات النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد، وحل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية، بينما جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه مارين لوبان، في المركز الثالث بـ143 مقعدا، ثم الحزب الجمهوري بـ 45 مقعدا، وحصلت باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات على 39 مقعدا.
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