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ردود فعل داخلية ودولية على فوز اليسار بالانتخابات البرلمانية في فرنسا
ردود فعل داخلية ودولية على فوز اليسار بالانتخابات البرلمانية في فرنسا
سبوتنيك عربي
علق سياسيون على فوز ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" في الانتخابات البرلمانية في فرنسا، متفوقًا على تحالف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T06:39+0000
2024-07-08T06:40+0000
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هاجم رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، ما أسماه "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش".وقال: "يُجسّد حزب التجمع الوطني أكثر من أي وقت مضى البديل الوحيد"، وتعهد أن حزبه لن ينزلق نحو "أي تسوية سياسية ضيقة"، وأكد أن "لا شيء يمكن أن يوقف شعبا عاد له الأمل".فيما اعتبر مسؤول في الحزب الديموقراطي الاشتراكي في ألمانيا، الذي يتزعمه المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمس الأحد، أنه تم "تجنّب الأسوأ" بخسارة اليمين المتطرّف في الانتخابات الفرنسية، وفقا لوكالة "مونت كارلو" الفرنسية.ورحب رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، أمس الأحد، باختيار فرنسا والمملكة المتحدة "رفض اليمين المتطرّف والالتزام الصارم باليسار الاشتراكي".وكتب سانشيز عبر منصة "إكس": اختارت اثنتان من أكبر الدول في أوروبا المسار نفسه الذي اتّبعته إسبانيا قبل عام".فيما أشاد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلف، بالانتصار "ضد التطرف" وبـ"نضج القوى السياسية" في فرنسا، بعد أن كبح اليسار جماح اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية.وقال عبر منصة إكس: "سعيد جدا بما أظهرته القوى السياسية في فرنسا من عظمة ونضج بعد أن اتحدت ضد التطرف".وشدد لولا على أن النتيجة في فرنسا وفوز حزب العمال في المملكة المتحدة هذا الأسبوع "يعززان أهمية الحوار بين الشرائح التقدُّميّة للدفاع عن الديموقراطية والعدالة الاجتماعية".وفاز ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، أمس الأحد، بحصوله على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد، بحسب البيانات النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية.وبحسب البيانات، فقد حل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.وفي المركز الثالث وفقا البيانات، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على 143 مقعدا في البرلمان.ويليه لحزب الجمهوري في المرتبة التالية بـ 45 مقعدا.
https://sarabic.ae/20240707/بعد-فوز-اليسار-رئيس-الوزراء-الفرنسي-يؤكد-أنه-سيقدم-استقالته-لماكرون-1090579617.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ردود فعل داخلية ودولية على فوز اليسار بالانتخابات البرلمانية في فرنسا

06:39 GMT 08.07.2024 (تم التحديث: 06:40 GMT 08.07.2024)
© AFP 2023 / OLYMPIA DE MAISMONTفرنسيون يحتفلون خلال مسيرة ليلة الانتخابات، عقب النتائج الأولى للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية في ساحة الجمهورية في باريس، 7 يوليو/ تموز 2024
فرنسيون يحتفلون خلال مسيرة ليلة الانتخابات، عقب النتائج الأولى للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية في ساحة الجمهورية في باريس، 7 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
فرنسيون يحتفلون خلال مسيرة ليلة الانتخابات، عقب النتائج الأولى للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية في ساحة الجمهورية في باريس، 7 يوليو/ تموز 2024
© AFP 2023 / OLYMPIA DE MAISMONT
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علق سياسيون على فوز ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" في الانتخابات البرلمانية في فرنسا، متفوقًا على تحالف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي حل في المركز الثاني.
هاجم رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، ما أسماه "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش".
وقال: "يُجسّد حزب التجمع الوطني أكثر من أي وقت مضى البديل الوحيد"، وتعهد أن حزبه لن ينزلق نحو "أي تسوية سياسية ضيقة"، وأكد أن "لا شيء يمكن أن يوقف شعبا عاد له الأمل".
رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل عتال - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
بعد فوز اليسار... رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد أنه سيقدم استقالته لماكرون
أمس, 19:44 GMT
فيما اعتبر مسؤول في الحزب الديموقراطي الاشتراكي في ألمانيا، الذي يتزعمه المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمس الأحد، أنه تم "تجنّب الأسوأ" بخسارة اليمين المتطرّف في الانتخابات الفرنسية، وفقا لوكالة "مونت كارلو" الفرنسية.
ورحب رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، أمس الأحد، باختيار فرنسا والمملكة المتحدة "رفض اليمين المتطرّف والالتزام الصارم باليسار الاشتراكي".
وكتب سانشيز عبر منصة "إكس": اختارت اثنتان من أكبر الدول في أوروبا المسار نفسه الذي اتّبعته إسبانيا قبل عام".
فيما أشاد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلف، بالانتصار "ضد التطرف" وبـ"نضج القوى السياسية" في فرنسا، بعد أن كبح اليسار جماح اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية.
وقال عبر منصة إكس: "سعيد جدا بما أظهرته القوى السياسية في فرنسا من عظمة ونضج بعد أن اتحدت ضد التطرف".
وشدد لولا على أن النتيجة في فرنسا وفوز حزب العمال في المملكة المتحدة هذا الأسبوع "يعززان أهمية الحوار بين الشرائح التقدُّميّة للدفاع عن الديموقراطية والعدالة الاجتماعية".
وفاز ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، أمس الأحد، بحصوله على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد، بحسب البيانات النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية.
وبحسب البيانات، فقد حل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وفي المركز الثالث وفقا البيانات، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على 143 مقعدا في البرلمان.
ويليه لحزب الجمهوري في المرتبة التالية بـ 45 مقعدا.
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