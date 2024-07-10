https://sarabic.ae/20240710/اجتماع-رباعي-في-قطر-لاستكمال-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1090649220.html

اجتماع رباعي في قطر لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

اجتماع رباعي في قطر لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا رباعيًا يضم وفودا من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T06:46+0000

2024-07-10T06:46+0000

2024-07-10T06:46+0000

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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، في وقت سابق، عن مصدر مصري رفيع المستوى تأكيده عقد الاجتماع الرباعي في الدوحة، مشيرًا إلى أن "رئيس المخابرات المصرية (عباس كامل) ونظيره الأمريكي (ويليام بيرينز)، يرأسان وفودي القاهرة وواشنطن".ولفت إلى أن طالاجتماع يأتي إثر مفاوضات مكثفة في القاهرة، شهدت نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري، لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف".ويهدف الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر بين "حماس" وإسرائيل، حتى يمكن التوصل إلى اتفاق تهدئة ووقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بحسب المصدر.وأعلن مسؤولون إسرائيليون مشاركون في مفاوضات الهدنة بشأن قطاع غزة، أنه تم إحراز تقدم في قضايا أساسية بناء على المناقشات التي جرت في القاهرة، في اليومين الماضيين.ودعت حركة حماس الفلسطينية لاستئناف الحراك والتظاهرات وتصعيد الاحتجاجات في عواصم العالم للضغط من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.كما طالبت الوسطاء بالتدخل لوضع حد لـ"ألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجرائمه"، داعية المجتمع الدولي إلى "الضغط لوقف جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, إسرائيل, قطر, أخبار فلسطين اليوم