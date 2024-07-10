https://sarabic.ae/20240710/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-جنديين-بجروح-خطيرة-وسط-غزة-1090671733.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بجروح خطيرة وسط غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بجروح خطيرة وسط غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة جنديين بجروح خطيرة وسط قطاع غزة. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T16:01+0000

2024-07-10T16:01+0000

2024-07-10T16:01+0000

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وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قد سمح بنشر إعلان إصابة جنديين من لواء الإسكندروني بجروح خطيرة وسط قطاع غزة.ولفتت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم إجلاء الجنديين وإخبار عائلتيهما.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهر، بأنه يمكن التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في هذه الجولة من المفاوضات. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زوهر، إصراره وخطه الأحمر على أشياء معينة، مثل عدم إمكانية الاتفاق على وقف الحرب الدائرة على قطاع غزة.وأوضح زوهار أنه "إذا وافقت حماس، فهناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق والذي سنصادق عليه في الحكومة"، معلنا استعداد بلاده لتقديم تنازلات من أجل إبرام صفقة الرهائن، بدعوى أن "هناك رغبة قوية بين أغلبية أعضاء الحكومة ورئيس الوزراء لتمرير الصفقة".وفي الوقت نفسه، شدد على القول إنه "نقول لحماس إننا لن نتراجع حتى نحقق أهدافنا وسنعزز قوتنا العسكرية في غزة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن "إسرائيل ستصل إلى جميع عناصر حركة حماس الفلسطينية، سواء من هم في الأنفاق أو من يتجولون في كل العالم"، بحسب قوله.وقال غالانت، في رده على أسئلة أعضاء الكنيست بشأن حرب غزة، إن "المؤسسة الأمنية عازمة على الوصول إلى جميع الإرهابيين، الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)"، مضيفًا: "سنحاسب الحيوانات البشرية، التي عملت ضد مواطنينا وننزل بهم القصاص"، وفق وصفه.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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