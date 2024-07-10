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برلماني إسرائيلي: علينا الانتقال للتعامل مع التهديدات الأكثر خطورة الممثلة في "حزب الله"
برلماني إسرائيلي: علينا الانتقال للتعامل مع التهديدات الأكثر خطورة الممثلة في "حزب الله"
سبوتنيك عربي
طالب برلماني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بانتقال الجيش الإسرائيلي للتعامل مع "التهديدات الأكثر خطورة، الممثلة في حزب الله اللبناني". 10.07.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن عضو الكنيست ماتان كاهانا، أنه نتيجة لاعتبارات سياسية داخلية لا يزال الجيش الإسرائيلي عالقا في الجنوب داخل قطاع غزة.ورأى كاهانا عضو الكنيست عن "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، أنه كان من الطبيعي على الجيش الإسرائيلي تغيير طريقة العمل داخل قطاع غزة والانتقال إلى مواجهة الجبهة الأكثر خطورة والممثلة في "حزب الله" اللبناني.وأمس الثلاثاء، صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن الجيش الإسرائيلي هو "أكثر جيش بلا أخلاق وبدأت تظهر حقيقته".ونقلت قناة "المنار" عن حسن نصر الله بمناسبة اليوم الأول من شهر محرم للعام الهجري 1446، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أكثر جيش بلا أخلاق"، مضيفا أنه "عندما يرتقي منا الشهداء أو تُدمّر بيوتنا أو نهدد بالحرب نحن لا نخاف ولا نتخلى عن مسؤوليتنا".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" في كلمته أن "جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق والإسناد السياسي مثل سوريا وإيران هي صورة مُفرحة يقابلها صورة محزنة من مواقف العالم العربي والإسلامي تجاه غزة".وتابع نصر الله أنه "منذ أسابيع لم تدخل المساعدات إلى غزة وتعاني خطر انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض فهل يجوز أن يستمر هذا الواقع في غزة؟"، مشيرا إلى أن "المقاومة في لبنان ماضية في ما بدأته في 8 تشرين الأول (أوكتوبر) حتى نصل إلى الهدف الذي نتطلع إليه في جميع جبهات الإسناد ولا يمكن أن نتراجع عن موقفنا وقتالنا في هذه المعركة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240709/قتيلان-إسرائيليان-جراء-سقوط-صواريخ-في-الجولان-1090641139.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

برلماني إسرائيلي: علينا الانتقال للتعامل مع التهديدات الأكثر خطورة الممثلة في "حزب الله"

13:53 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
طالب برلماني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بانتقال الجيش الإسرائيلي للتعامل مع "التهديدات الأكثر خطورة، الممثلة في حزب الله اللبناني".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن عضو الكنيست ماتان كاهانا، أنه نتيجة لاعتبارات سياسية داخلية لا يزال الجيش الإسرائيلي عالقا في الجنوب داخل قطاع غزة.
ورأى كاهانا عضو الكنيست عن "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، أنه كان من الطبيعي على الجيش الإسرائيلي تغيير طريقة العمل داخل قطاع غزة والانتقال إلى مواجهة الجبهة الأكثر خطورة والممثلة في "حزب الله" اللبناني.
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
قتيلان إسرائيليان جراء سقوط صواريخ في الجولان
أمس, 17:23 GMT
وأمس الثلاثاء، صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن الجيش الإسرائيلي هو "أكثر جيش بلا أخلاق وبدأت تظهر حقيقته".
ونقلت قناة "المنار" عن حسن نصر الله بمناسبة اليوم الأول من شهر محرم للعام الهجري 1446، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أكثر جيش بلا أخلاق"، مضيفا أنه "عندما يرتقي منا الشهداء أو تُدمّر بيوتنا أو نهدد بالحرب نحن لا نخاف ولا نتخلى عن مسؤوليتنا".
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" في كلمته أن "جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق والإسناد السياسي مثل سوريا وإيران هي صورة مُفرحة يقابلها صورة محزنة من مواقف العالم العربي والإسلامي تجاه غزة".
وتابع نصر الله أنه "منذ أسابيع لم تدخل المساعدات إلى غزة وتعاني خطر انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض فهل يجوز أن يستمر هذا الواقع في غزة؟"، مشيرا إلى أن "المقاومة في لبنان ماضية في ما بدأته في 8 تشرين الأول (أوكتوبر) حتى نصل إلى الهدف الذي نتطلع إليه في جميع جبهات الإسناد ولا يمكن أن نتراجع عن موقفنا وقتالنا في هذه المعركة".
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
إصابة 3 إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد من لبنان نحو الجليل الغربي
7 يوليو, 14:38 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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