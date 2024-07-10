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باحث لبناني: "حزب الله" قادر على خرق الأنظمة التجسسية الإسرائيلية
باحث لبناني: "حزب الله" قادر على خرق الأنظمة التجسسية الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث والكاتب السياسي اللبناني، عبد الله قمح، أنّ "السلاح الجوّي لم يعد حكرًا على إسرائيل و"حزب الله اللبناني" بات لديه اليوم القدرة على التحكم في... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T19:16+0000
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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنّ "حزب الله اللبناني ومع تزايد التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان نشر فيديو الهدهد 2".وأوضح قمح أن "رسالة مهمّة جدًا أرادت المقاومة إيصالها ومفادها أنها قادرة على خرق الانظمة التجسسية لدى إسرائيل وتنفيذ الاغتيالات في الداخل الإسرائيلي كما يفعل الجيش الاسرائيلي مع قيادات حزب الله اللبناني".وتابع قمح: "لكن هذه الاستراتيجية لا تقدّم ولا تؤخر على اعتبار أنّ المقاومة لا تتضرر من الاغتيالات"، منوها إلى أنّ "دور لبنان بات كبيرًا جدًا في هذه المعركة إذ هناك بعض التقديرات العسكرية الأمريكية تقول إنه يجب إنهاء الوضع جنوب لبنان لإنهاء معركة غزة وفي هذا الإطار هناك تنسيق كبير بين المقاومة الفلسطينية و حزب الله اللبناني".وكشف الباحث السياسي اللبناني أنّ "الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين تواصل خلال الساعات الماضية مع الجهات المعنية في هذه الحرب وعمل على احتواء الموقف خصوصًا بعد عمليات الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي وخوفًا من رد فعل المقاومة، بينما إسرائيل تعمل على تقويض هذه الوساطات".ولفت إلى أنّ "هوكشتاين لن يزور لبنان إلا في حال توفرت معطيات جديدة لها علاقة بالمفاوضات أو بخفض التصعيد أو بوقف الحرب في غزة".وفيما يتعلّق بالمفاوضات الجارية في الدوحة، قال قمح إنّ "هناك تعويلا كبيرا على هذه المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة، لا سيّما وأنّ هوكسشتاين يعمل على ضرورة إتاحة عودة السكان إلى شمال إسرائيل قبل بداية العام الدراسي وبالتالي سنشهد خلال شهر آب ضغوطات عديدة على حركة حماس وحزب الله اللبناني لخفض التصعيد".وأشار قمح إلى أنّ "الإدارة الأمريكية أيضًا جادة في محاولاتها لإنهاء الحرب في غزة قبل نهاية العطل الصيفية في الولايات المتحدة من جهة، والحصول على نقاط إيجابية من أجل دعم حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن في حملته الانتخابية من جهة ثانية".
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة

باحث لبناني: "حزب الله" قادر على خرق الأنظمة التجسسية الإسرائيلية

19:16 GMT 10.07.2024
© Photo / t.me/mmirlebمشاهد نشرها "حزب الله" اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية
مشاهد نشرها حزب الله اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Photo / t.me/mmirleb
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رأى الباحث والكاتب السياسي اللبناني، عبد الله قمح، أنّ "السلاح الجوّي لم يعد حكرًا على إسرائيل و"حزب الله اللبناني" بات لديه اليوم القدرة على التحكم في الميدان".
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنّ "حزب الله اللبناني ومع تزايد التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان نشر فيديو الهدهد 2".
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وأوضح قمح أن "رسالة مهمّة جدًا أرادت المقاومة إيصالها ومفادها أنها قادرة على خرق الانظمة التجسسية لدى إسرائيل وتنفيذ الاغتيالات في الداخل الإسرائيلي كما يفعل الجيش الاسرائيلي مع قيادات حزب الله اللبناني".
وتابع قمح: "لكن هذه الاستراتيجية لا تقدّم ولا تؤخر على اعتبار أنّ المقاومة لا تتضرر من الاغتيالات"، منوها إلى أنّ "دور لبنان بات كبيرًا جدًا في هذه المعركة إذ هناك بعض التقديرات العسكرية الأمريكية تقول إنه يجب إنهاء الوضع جنوب لبنان لإنهاء معركة غزة وفي هذا الإطار هناك تنسيق كبير بين المقاومة الفلسطينية و حزب الله اللبناني".
وكشف الباحث السياسي اللبناني أنّ "الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين تواصل خلال الساعات الماضية مع الجهات المعنية في هذه الحرب وعمل على احتواء الموقف خصوصًا بعد عمليات الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي وخوفًا من رد فعل المقاومة، بينما إسرائيل تعمل على تقويض هذه الوساطات".
ولفت إلى أنّ "هوكشتاين لن يزور لبنان إلا في حال توفرت معطيات جديدة لها علاقة بالمفاوضات أو بخفض التصعيد أو بوقف الحرب في غزة".
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5 يوليو, 12:07 GMT
وفيما يتعلّق بالمفاوضات الجارية في الدوحة، قال قمح إنّ "هناك تعويلا كبيرا على هذه المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة، لا سيّما وأنّ هوكسشتاين يعمل على ضرورة إتاحة عودة السكان إلى شمال إسرائيل قبل بداية العام الدراسي وبالتالي سنشهد خلال شهر آب ضغوطات عديدة على حركة حماس وحزب الله اللبناني لخفض التصعيد".
وأشار قمح إلى أنّ "الإدارة الأمريكية أيضًا جادة في محاولاتها لإنهاء الحرب في غزة قبل نهاية العطل الصيفية في الولايات المتحدة من جهة، والحصول على نقاط إيجابية من أجل دعم حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن في حملته الانتخابية من جهة ثانية".
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