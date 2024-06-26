"حزب الله": فيديو "هدهد" نموذج لقدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240626/حزب-الله-فيديو-هدهد-نموذج-لقدرة-المقاومة-على-استهداف-العمق-الإسرائيلي-1090202334.html
"حزب الله": فيديو "هدهد" نموذج لقدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيلي
"حزب الله": فيديو "هدهد" نموذج لقدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
صرح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، بأن الفيديو الذي نشره الحزب قبل أسبوع هو "نموذج على قدرة المقاومة على استهداف العمق... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T15:53+0000
2024-06-26T15:53+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/12/1089962444_0:22:1413:817_1920x0_80_0_0_b79c4cc3eebf04ebdb45ad3fbd901e66.jpg
وأجرت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأربعاء، مقابلة مع نعيم قاسم، أكد من خلالها أن "التصوير الذي حصل من خلال "هدهد" إلَّا نموذجا من نماذج قدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيلي المحتل فيما لو تجاوز حدوده وجيشه وقادته يفهمون هذه الرسائل بدقة".وحذر الشيخ نعيم قاسم من أنه "إذا وسّعت إسرائيل الحرب وسّعنا وإذا خاضت حرباً شاملة خضنا الحرب الشاملة من دون تراجع"، مشددا على أنه ما دامت الحرب مستمرة في قطاع غزة، ستكون المساندة مستمرة في لبنان، مشيرا إلى أن "كل التهديدات لن تغيِّر من الواقع شيئاً بالنسبة لنا في لبنان، لأنَّ تصميمنا وقرارنا حاسمان ولأنَّنا لن نخضع للتهديدات بحرب أوسع أو شاملة".وأكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أن الحزب "مقاومة لها أهدافها وأبرز هدف الآن هو إسقاط الأهداف الإسرائيلية العدوانية وتأمين النصرة والحماية لغزَّة وفلسطين والمقاومة هناك"، موضحا أن "كل الضغط الذي يمارس الآن على حماس والمقاومة لإيقاف الحرب مبني على قاعدة أن تتنازل حماس والمقاومة عن شرط وقف إطلاق النار، وهذا ما لا تقبل به المقاومة الفلسطينية التي صممت أن تستمر إلى النهاية، فإمَّا أن تتوقف الحرب وإمَّا الحرب مفتوحة والمقاومة مستمرة بالنسبة إليهم" على حد قوله.وأفاد نعيم قاسم بأن "قدرة إسرائيل على فرض وجودها وشروطها لم تعد كما في السابق، بدأت إسرائيل تظهر أضعف مما كانت عليه، ولولا الدعم الأمريكي الواسع وغير العادي في كل المجالات لما صمدت إسرائيل أياماً معدودة".ويشار إلى أن "حزب الله" اللبناني قد نشر، الثلاثاء الماضي، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.وتبيّن المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلية، التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك منصات عدة لـ"القبة الحديدية"، ومخازن للمحركات الصاروخية ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240620/نائب-سابق-لرئيس-الشاباك-الإسرائيلي-مواجهة-حزب-الله-مختلفة-عن-حرب-غزة-ولا-يمكننا-القضاء-عليه-1090003335.html
https://sarabic.ae/20240620/مدير-شركة-الكهرباء-الإسرائيلية-حزب-الله-يمكنه-إسقاط-الشبكة-بسهولة-ولسنا-مستعدين-للحرب-في-الشمال-1090011107.html
https://sarabic.ae/20240626/إنه-لا-يمثلناإسرائيليون-بارزون-لسياسيين-أمريكيين-لا-تدعوا-نتنياهو-لإلقاء-كلمة-في-الكونغرس-1090199788.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/12/1089962444_112:0:1305:895_1920x0_80_0_0_d26ba2060e051bb25a2d78790a372450.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, طوفان الأقصى
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, طوفان الأقصى

"حزب الله": فيديو "هدهد" نموذج لقدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيلي

15:53 GMT 26.06.2024
© Photo / t.me/mmirlebمشاهد نشرها "حزب الله" اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية
مشاهد نشرها حزب الله اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Photo / t.me/mmirleb
تابعنا عبر
صرح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، بأن الفيديو الذي نشره الحزب قبل أسبوع هو "نموذج على قدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيلي".
وأجرت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأربعاء، مقابلة مع نعيم قاسم، أكد من خلالها أن "التصوير الذي حصل من خلال "هدهد" إلَّا نموذجا من نماذج قدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيلي المحتل فيما لو تجاوز حدوده وجيشه وقادته يفهمون هذه الرسائل بدقة".
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
نائب سابق لرئيس "الشاباك" الإسرائيلي: مواجهة "حزب الله" مختلفة عن حرب غزة ولا يمكننا القضاء عليه
20 يونيو, 06:15 GMT
وحذر الشيخ نعيم قاسم من أنه "إذا وسّعت إسرائيل الحرب وسّعنا وإذا خاضت حرباً شاملة خضنا الحرب الشاملة من دون تراجع"، مشددا على أنه ما دامت الحرب مستمرة في قطاع غزة، ستكون المساندة مستمرة في لبنان، مشيرا إلى أن "كل التهديدات لن تغيِّر من الواقع شيئاً بالنسبة لنا في لبنان، لأنَّ تصميمنا وقرارنا حاسمان ولأنَّنا لن نخضع للتهديدات بحرب أوسع أو شاملة".
وأكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أن الحزب "مقاومة لها أهدافها وأبرز هدف الآن هو إسقاط الأهداف الإسرائيلية العدوانية وتأمين النصرة والحماية لغزَّة وفلسطين والمقاومة هناك"، موضحا أن "كل الضغط الذي يمارس الآن على حماس والمقاومة لإيقاف الحرب مبني على قاعدة أن تتنازل حماس والمقاومة عن شرط وقف إطلاق النار، وهذا ما لا تقبل به المقاومة الفلسطينية التي صممت أن تستمر إلى النهاية، فإمَّا أن تتوقف الحرب وإمَّا الحرب مفتوحة والمقاومة مستمرة بالنسبة إليهم" على حد قوله.
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
مدير شركة الكهرباء الإسرائيلية: "حزب الله" يمكنه إسقاط الشبكة بسهولة ولسنا مستعدين للحرب في الشمال
20 يونيو, 12:32 GMT
وأفاد نعيم قاسم بأن "قدرة إسرائيل على فرض وجودها وشروطها لم تعد كما في السابق، بدأت إسرائيل تظهر أضعف مما كانت عليه، ولولا الدعم الأمريكي الواسع وغير العادي في كل المجالات لما صمدت إسرائيل أياماً معدودة".
ويشار إلى أن "حزب الله" اللبناني قد نشر، الثلاثاء الماضي، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.
وتبيّن المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلية، التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك منصات عدة لـ"القبة الحديدية"، ومخازن للمحركات الصاروخية ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
"إنه لا يمثلنا"...إسرائيليون بارزون لسياسيين أمريكيين: لا تدعوا نتنياهو لإلقاء كلمة في الكونغرس
14:20 GMT
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина на руинах больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويين 13:07 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала