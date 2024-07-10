https://sarabic.ae/20240710/بعد-نشر-هدهد-2-باحث-في-الشؤون-الاستراتيجية-حزب-الله-يرد-على-الضغوط-الأمريكية-1090676903.html

بعد نشر "هدهد 2"... باحث في الشؤون الاستراتيجية: "حزب الله" يرد على الضغوط الأمريكية

بعد نشر "هدهد 2"... باحث في الشؤون الاستراتيجية: "حزب الله" يرد على الضغوط الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفاد الباحث في الشؤون الاستراتيجية، العميد شربل أبو زيد، بأنّ "فيديو "الهدهد 2" يأتي استكمالًا للفيديو الأول الذي نشره "حزب الله اللبناني" سابقاً، وهو يحمل... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T19:20+0000

2024-07-10T19:20+0000

2024-07-10T19:20+0000

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وأوضح أبو زيد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "فيديو "الهدهد 2" حمل تلميحات تشير إلى أنّ هناك فيديو آخر سيُنشر قريباً صوّر في صفد وطبريّا".ولفت أبو زيد إلى أنّ "هذه التلميحات تأتي في إطار الرّد على زيارة الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، وكل رسائل التهديد الإسرائيلية التي حملها معه للضغط على لبنان، وبالتالي شدّد "الحزب" أنه على جهوزية تامة للمواجهة ولديه بنك أهداف أمني واستراتيجي ويعرف هذه الأهداف بدقة".وأشار أبوزيد إلى أنّ "حزب الله" اختار تصوير الجولان على اعتبار أن هذه الأراضي المحتلة تضم قيادات كبرى لدى الجيش الإسرائيلي إضافة إلى قواعد استخباراتية كبرى، حيث تتوزع قواعد الاستخبارات والإنذارات المبكرة في المنطقة الشرقية بينما القواعد العسكرية في الجهة الغربية من "الجولان المحتل"."حزب الله": فيديو "هدهد" نموذج لقدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيليوتحدث أبو زيد عن تداعيات هذه الحرب النفسية التي يخوضها "حزب الله"، كاشفاً أنّ "هناك نحو 50% من سكان شمال إسرائيل لا يرغبون بالعودة إلى منازلهم مما انعكس سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى توقف الشركات العاملة في المنطقة".

https://sarabic.ae/20240709/حزب-الله-يعرض-فيديو-لمقرات-حساسة-وأنظمة-عسكرية-إسرائيلية-في-الجولان-1090624704.html

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