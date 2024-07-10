بعد نشر "هدهد 2"... باحث في الشؤون الاستراتيجية: "حزب الله" يرد على الضغوط الأمريكية

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08:17 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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الإنسان والثقافة
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ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
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عرب بوينت بودكاست
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الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
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السينما والرسائل السياسية
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مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
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ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
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29 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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خبير: روسيا تحترم مواثيق الحرب وأوكرانيا تورط شعبها والغرب بتصرفاتها الرعناء
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آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
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بعد نشر "هدهد 2"... باحث في الشؤون الاستراتيجية: "حزب الله" يرد على الضغوط الأمريكية
بعد نشر "هدهد 2"... باحث في الشؤون الاستراتيجية: "حزب الله" يرد على الضغوط الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفاد الباحث في الشؤون الاستراتيجية، العميد شربل أبو زيد، بأنّ "فيديو "الهدهد 2" يأتي استكمالًا للفيديو الأول الذي نشره "حزب الله اللبناني" سابقاً، وهو يحمل... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T19:20+0000
2024-07-10T19:20+0000
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وأوضح أبو زيد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "فيديو "الهدهد 2" حمل تلميحات تشير إلى أنّ هناك فيديو آخر سيُنشر قريباً صوّر في صفد وطبريّا".ولفت أبو زيد إلى أنّ "هذه التلميحات تأتي في إطار الرّد على زيارة الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، وكل رسائل التهديد الإسرائيلية التي حملها معه للضغط على لبنان، وبالتالي شدّد "الحزب" أنه على جهوزية تامة للمواجهة ولديه بنك أهداف أمني واستراتيجي ويعرف هذه الأهداف بدقة".وأشار أبوزيد إلى أنّ "حزب الله" اختار تصوير الجولان على اعتبار أن هذه الأراضي المحتلة تضم قيادات كبرى لدى الجيش الإسرائيلي إضافة إلى قواعد استخباراتية كبرى، حيث تتوزع قواعد الاستخبارات والإنذارات المبكرة في المنطقة الشرقية بينما القواعد العسكرية في الجهة الغربية من "الجولان المحتل"."حزب الله": فيديو "هدهد" نموذج لقدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيليوتحدث أبو زيد عن تداعيات هذه الحرب النفسية التي يخوضها "حزب الله"، كاشفاً أنّ "هناك نحو 50% من سكان شمال إسرائيل لا يرغبون بالعودة إلى منازلهم مما انعكس سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى توقف الشركات العاملة في المنطقة".
https://sarabic.ae/20240709/حزب-الله-يعرض-فيديو-لمقرات-حساسة-وأنظمة-عسكرية-إسرائيلية-في-الجولان-1090624704.html
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حصري, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, الجولان
حصري, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, الجولان

بعد نشر "هدهد 2"... باحث في الشؤون الاستراتيجية: "حزب الله" يرد على الضغوط الأمريكية

19:20 GMT 10.07.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
حصري
أفاد الباحث في الشؤون الاستراتيجية، العميد شربل أبو زيد، بأنّ "فيديو "الهدهد 2" يأتي استكمالًا للفيديو الأول الذي نشره "حزب الله اللبناني" سابقاً، وهو يحمل رسالة ردع إضافية للجيش الاسرائيلي مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان.
وأوضح أبو زيد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "فيديو "الهدهد 2" حمل تلميحات تشير إلى أنّ هناك فيديو آخر سيُنشر قريباً صوّر في صفد وطبريّا".
ولفت أبو زيد إلى أنّ "هذه التلميحات تأتي في إطار الرّد على زيارة الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، وكل رسائل التهديد الإسرائيلية التي حملها معه للضغط على لبنان، وبالتالي شدّد "الحزب" أنه على جهوزية تامة للمواجهة ولديه بنك أهداف أمني واستراتيجي ويعرف هذه الأهداف بدقة".
صورة للمرصد الإسرائيلي في الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
"حزب الله" يعرض فيديو لمقرات حساسة وأنظمة عسكرية إسرائيلية في الجولان
أمس, 11:45 GMT
وأشار أبوزيد إلى أنّ "حزب الله" اختار تصوير الجولان على اعتبار أن هذه الأراضي المحتلة تضم قيادات كبرى لدى الجيش الإسرائيلي إضافة إلى قواعد استخباراتية كبرى، حيث تتوزع قواعد الاستخبارات والإنذارات المبكرة في المنطقة الشرقية بينما القواعد العسكرية في الجهة الغربية من "الجولان المحتل".
"حزب الله": فيديو "هدهد" نموذج لقدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيلي
وتحدث أبو زيد عن تداعيات هذه الحرب النفسية التي يخوضها "حزب الله"، كاشفاً أنّ "هناك نحو 50% من سكان شمال إسرائيل لا يرغبون بالعودة إلى منازلهم مما انعكس سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى توقف الشركات العاملة في المنطقة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم13:20 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:36 GMT
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