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حكم بالسجن بحق عضو سابق في هيئة الانتخابات التونسية

حكم بالسجن بحق عضو سابق في هيئة الانتخابات التونسية

سبوتنيك عربي

قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 16 شهرا في قضيتين رفعتهما ضد عضو هيئة الانتخابات السابق زكي الرحموني. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T20:52+0000

2024-07-10T20:52+0000

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الرحموني قوله بأن القضية الأولى رفعتها هيئة الانتخابات يوم 19 أغسطس/ آب 2022 بناء على تصريحات كان أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، وصدر في حقه حكم يقضي بسجنه ثمانية أشهر، بتهمة "الإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة"، وفقا للقناة.وأوضح أنه فيما يتعلق بالقضية الثانية، فإن هيئة الانتخابات كانت قد تقدمت في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بطلب تتبع ضده وضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي، بسبب تدوينات منتقدة لعمل الهيئة قال "إنها لم تتضمن أخبارا زائفة ولم تتعرض لأي عضو من أعضائها".ولفت العضو السابق بهيئة الانتخابات التونسية إلى أن النيابة العمومية بابتدائية تونس، فككت القضية، حيث أحالت المتهمين الثلاثة في هذه القضية كل على حدة، وقضت بسجنه ثمانية أشهر أخرى.واستنكر الرحموني عدم مراعاة محكمة ابتدائية تونس سبق التعهد من قبل محكمة ابتدائية سليانة في قضية كانت رفعها هيئة الانتخابات يوم 9 ديسمبر 2022 بخصوص نفس التدوينات، وكان تعهد بها حاكم التحقيق بابتدائية سليانة يوم 20 ديسمبر 2022، نافيا في الوقت ذاته اعتزامه استئناف هذين الحكمين لعدم رغبته في المثول ثانية أمام القضاء.يذكر أنه من المقرر أن تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في استقبال طلبات الترشح للانتخابات التونسية، خلال الشهر الجاري.وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، مساء الخميس الماضي، أن فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون بداية من الاثنين الموافق 29 يوليو، في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحالي، وحتى الثلاثاء الموافق 6 أغسطس/ آب المقبل، حتى الساعة السادسة مساء، وفقا لموقع "موزاييك إف إم" التونسي.وتابع أن الهيئة ستبت في الترشحات في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 10 أغسطس، ثم يتم بعد ذلك إعلام الأطراف بقرارات البت، والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في موعد أقصاه يوم الأحد 11 أغسطس.وأضاف بوعسكر أنه يتم قبول مطالب انسحاب المرشحين يوم الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما تتولى الهيئة الإعلان عن المرشحين المقبولين بصورة نهائية في 3 من الشهر نفسه.وشدد فاروق بوعسكر على أن مجلس الهيئة، صادق وبإجماع كافة الأعضاء، على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وعلى تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أغسطس 2014، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.وجاء في بيان مقتضب نشرعلى الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الاستحقاق الانتخابي.

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