https://sarabic.ae/20240710/مدير-السورية-للطيران-لـسبوتنيك-عودة-للرحلات-المنتظمة-بين-سوريا-والسعودية-1090657375.html
مدير "السورية للطيران" لـ"سبوتنيك": عودة للرحلات المنتظمة بين سوريا والسعودية
مدير "السورية للطيران" لـ"سبوتنيك": عودة للرحلات المنتظمة بين سوريا والسعودية
سبوتنيك عربي
أعلن مدير مؤسسة "الخطوط الجوية العربية السورية" للطيران، حاتم كباس، وصول أول رحلة منتظمة من مطار دمشق إلى مطار "الملك خالد" بالرياض، صباح اليوم الأربعاء،... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد مدير "السورية للطيران" في تصريح لـ"سبوتنيك"، قائلًا: "الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين، كانت متوقفة تماما منذ عام 2012، ما شكل عبئا كبيرا على المسافرين بحكم توجههم للسفر إلى دول الجوار أو عن طريق البر للوصول إلى سوريا، إلا أنه تم اليوم الاتفاق على تسيير رحلة أسبوعية على أن تصبح رحلتين خلال الفترة القادمة، وفق الحاجة".رحلة "دمشق - جدة" قريباوأضاف مدير عام "الخطوط الجوية العربية السورية": "بعد تسيير رحلات خط (دمشق - الرياض)، يتم العمل حالياً على تسيير رحلة إلى مطار جدة، بمعدل رحلة أسبوعية منتظمة أيضاً".وأشار كباس إلى أن "العمل جار على دراسة العديد من الطلبات للموافقة على عودة الرحلات الجوية المنتظة إلى محطات أخرى".ونوّه بـ"الجهود التي بذلتها كوادر المؤسسة وتمتعها بروح المسؤولية، والتي تعد مثالاً على إخلاصهم لعملهم وللمؤسسة ولوطنهم الذي يعود إلى واجهة الإنجازات، رغم الصعوبات والتحديات الكثيرة".كما أشاد بـ"الجهود التي بذلتها وزارتا الأوقاف والنقل ولجنة الحجاج ووكيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية في المملكة العربية السعودية، وكوادر الهجرة والجوازات والسياحة والمالية والجهات المعنية في المطار لإنجاح موسم الحج لعام 2024، حيث تم نقل 11 ألف حاج خلال شهر واحد فقط".إعادة طائرات الـ"بوينغ المحتجزة"وحول قضية طائرتي الـ"بوينغ 747" المحتجزتين في المملكة العربية السعودية، قال مدير عام "السورية للطيران": "الطائرتان ما زالتا في السعودية، ولم يتم إعادتهم إلى سوريا"، مشيرًا إلى أن "الموضوع قيد التفاوض بين الحكومتين السورية والسعودية، ويتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها في كلا البلدين".وتحتجز السلطات السعودية منذ 13 عاما، طائرتي "بوينغ 747" تابعتين للخطوط الجوية السورية، كانتا قيد الإصلاح لدى إحدى الشركات الوكيلة للشركة المنتجة في المملكة.وختم مدير الخطوط الجوية السورية، حديثه لـ"سبوتنيك"، بالقول: "تحت إشراف وزارتي الخارجية السورية والنقل السوري، وبالتعاون مع السفارة السورية في السعودية، ومختصين في الجوانب الفنية والمالية والقانونية من كلا الجانبين، يتم العمل على التوصل إلى حل مناسب يرضي الطرفين".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
مدير "السورية للطيران" لـ"سبوتنيك": عودة للرحلات المنتظمة بين سوريا والسعودية
حصري
أعلن مدير مؤسسة "الخطوط الجوية العربية السورية" للطيران، حاتم كباس، وصول أول رحلة منتظمة من مطار دمشق إلى مطار "الملك خالد" بالرياض، صباح اليوم الأربعاء، إيذانًا بعودة رحلات الطيران المنتظم بين البلدين، على التوازي مع التحضيرات لتسيير رحلة أخرى (دمشق – جدة).
وأكد مدير "السورية للطيران" في تصريح لـ"سبوتنيك"، قائلًا: "الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين، كانت متوقفة تماما منذ عام 2012، ما شكل عبئا كبيرا على المسافرين بحكم توجههم للسفر إلى دول الجوار أو عن طريق البر للوصول إلى سوريا، إلا أنه تم اليوم الاتفاق على تسيير رحلة أسبوعية على أن تصبح رحلتين خلال الفترة القادمة، وفق الحاجة".
وأضاف مدير عام "الخطوط الجوية العربية السورية": "بعد تسيير رحلات خط (دمشق - الرياض)، يتم العمل حالياً على تسيير رحلة إلى مطار جدة، بمعدل رحلة أسبوعية منتظمة أيضاً".
وأشار كباس إلى أن "العمل جار على دراسة العديد من الطلبات للموافقة على عودة الرحلات الجوية المنتظة إلى محطات أخرى".
وعن أهمية هذه العودة للرحلات المنتظمة مع المطارات السعودية، قال كباس: "هي خطوة إيجابية في مسيرة التطور الحاصل بين البلدين كما أنها توفر الجهد والوقت للمسافرين وللجالية السورية في السعودية، وتشجع السياحة وستُسهل من عملية التواصل بينهما وتُساهم في تعزيز الروابط بين البلدين".
ونوّه بـ"الجهود التي بذلتها كوادر المؤسسة وتمتعها بروح المسؤولية، والتي تعد مثالاً على إخلاصهم لعملهم وللمؤسسة ولوطنهم الذي يعود إلى واجهة الإنجازات، رغم الصعوبات والتحديات الكثيرة".
كما أشاد بـ"الجهود التي بذلتها وزارتا الأوقاف والنقل ولجنة الحجاج ووكيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية في المملكة العربية السعودية، وكوادر الهجرة والجوازات والسياحة والمالية والجهات المعنية في المطار لإنجاح موسم الحج لعام 2024، حيث تم نقل 11 ألف حاج خلال شهر واحد فقط".
إعادة طائرات الـ"بوينغ المحتجزة"
وحول قضية طائرتي الـ"بوينغ 747" المحتجزتين في المملكة العربية السعودية، قال مدير عام "السورية للطيران": "الطائرتان ما زالتا في السعودية، ولم يتم إعادتهم إلى سوريا"، مشيرًا إلى أن "الموضوع قيد التفاوض بين الحكومتين السورية والسعودية، ويتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها في كلا البلدين".
وتحتجز السلطات السعودية منذ 13 عاما، طائرتي "بوينغ 747" تابعتين للخطوط الجوية السورية، كانتا قيد الإصلاح لدى إحدى الشركات الوكيلة للشركة المنتجة في المملكة.
ولفت مدير "السورية للطيران" إلى أن "عقد صيانة الطائرتين تم توقيعه مع المملكة السعودية قبل الحرب، ولكن بحكم الظروف المختلفة التي أفرزتها الحرب والعقوبات الاقتصادية الغربية، توقف العقد، وترتبت تبعات مالية وفنية على شركة الصيانة السعودية المرتبطة بشركة "بوينغ" الأمريكية".
وختم مدير الخطوط الجوية السورية، حديثه لـ"سبوتنيك"، بالقول: "تحت إشراف وزارتي الخارجية السورية والنقل السوري، وبالتعاون مع السفارة السورية في السعودية، ومختصين في الجوانب الفنية والمالية والقانونية من كلا الجانبين، يتم العمل على التوصل إلى حل مناسب يرضي الطرفين".