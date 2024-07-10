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وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى
وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، استعداد القاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا حرصه على مواصلة تنسيق المواقف من... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T10:04+0000
2024-07-10T10:04+0000
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جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن "الطرفين بحثا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين "حماس" وإسرائيل".ومن جانبه، أكد بلينكن "تقدير واشنطن لدور مصر المهم في دعم جهود وقف إطلاق النار ومشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة".كما أكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق الطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني.وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا رباعيًا يضم وفودا من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يترأس وفد مصر رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بينما يترأس الوفد الأمريكي رئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز.وتجرى المفاوضات في الدوحة إثر مفاوضات مكثفة في القاهرة، شهدت نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري، لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240709/أطلق-النار-من-باب-الملل-شهادات-جنود-إسرائيليين-بإعدام-مدنيين-فلسطينيين-بشكل-روتيني-في-غزة-1090644807.html
https://sarabic.ae/20240709/رئيس-الشاباك-ينضم-إلى-رئيس-الموساد-في-قطر-للمشاركة-في-مفاوضات-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1090634692.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم

وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى

10:04 GMT 10.07.2024
© AFP 2023امرأة وصبي يسيران مع أمتعتهما عبر سياج الأسلاك الشائكة أثناء نزوحهما من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
امرأة وصبي يسيران مع أمتعتهما عبر سياج الأسلاك الشائكة أثناء نزوحهما من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، استعداد القاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا حرصه على مواصلة تنسيق المواقف من خلال الآليات الثنائية القائمة.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن "الطرفين بحثا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين "حماس" وإسرائيل".
ومن جانبه، أكد بلينكن "تقدير واشنطن لدور مصر المهم في دعم جهود وقف إطلاق النار ومشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة".
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
"أطلق النار من باب الملل".. شهادات جنود إسرائيليين بإعدام مدنيين فلسطينيين بشكل روتيني في غزة
أمس, 19:49 GMT
كما أكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق الطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني.
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا رباعيًا يضم وفودا من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يترأس وفد مصر رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بينما يترأس الوفد الأمريكي رئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز.
وتجرى المفاوضات في الدوحة إثر مفاوضات مكثفة في القاهرة، شهدت نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري، لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
رئيس الشاباك ينضم إلى رئيس الموساد في قطر للمشاركة في مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"
أمس, 15:27 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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