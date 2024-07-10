https://sarabic.ae/20240710/وزيرا-خارجية-مصر-وأمريكا-يبحثان-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وصفقة-تبادل-الأسرى-1090655420.html

وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى

وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، استعداد القاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا حرصه على مواصلة تنسيق المواقف من... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T10:04+0000

2024-07-10T10:04+0000

2024-07-10T10:04+0000

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جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن "الطرفين بحثا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين "حماس" وإسرائيل".ومن جانبه، أكد بلينكن "تقدير واشنطن لدور مصر المهم في دعم جهود وقف إطلاق النار ومشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة".كما أكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق الطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني.وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا رباعيًا يضم وفودا من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يترأس وفد مصر رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بينما يترأس الوفد الأمريكي رئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز.وتجرى المفاوضات في الدوحة إثر مفاوضات مكثفة في القاهرة، شهدت نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري، لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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