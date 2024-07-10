https://sarabic.ae/20240710/وزير-الاقتصاد-والتجارة-في-حكومة-الوحدة-الليبية-يكشف-لـسبوتنيك-بالأرقام-واقع-اقتصاد-البلاد-1090669505.html

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الليبية يكشف لـ"سبوتنيك" بالأرقام واقع اقتصاد البلاد

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الليبية يكشف لـ"سبوتنيك" بالأرقام واقع اقتصاد البلاد

سبوتنيك عربي

أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، كشف خلالها عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بواقع الاقتصادي الليبي... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T15:32+0000

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2024-07-10T15:32+0000

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ليبيا – سبوتنيك. ما هي التحديات الرئيسية التي يواجها الاقتصاد الليبي في الوقت الحالي، وكيف تصف وضع الاقتصاد الليبي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟الاقتصاد الليبي قوي حاضرا ومستقبلاً ويحقق نموا اقتصاديا أكثر من 8 بالمائة سنويا، وقد ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 30 بالمائة، حيث تمتلك ليبيا احتياطي يزيد عن 84 مليار دولار، 166 طنا من الذهب ودخلا سنويا يزيد عن 25 مليار دولار واحتياطي نفط يزيد عن 48 مليار برميل واحتياطيات ضخمة من الغاز.تحتاج فقط إلى تنظيم وتنسيق وتكامل السياسات الاقتصادية الثلاثة النقدية والمالية، والتجارية وفق المعايير الدولية والإدارة الرشيدة في الإنفاق والاستثمار المالي.التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي هي عدم الاستقرار السياسي وانقسام مؤسسات الدولة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مورد واحد وهو النفط والغاز، وعدم استقرار سعر الدينار أمام العملات الأخرى، كذلك التضخم المستمر وضعف المؤسسات المالية والبنوك والتوسع في الانفاق غير التنموي، وتكدس العمالة الأجنبية وغير المنتجة وتحويلاتهم في سوق العملة الموازي، كذلك ضعف البنية الأساسية.ما هي الخطط والبرامج التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي في ليبيا؟تعرضت ليبيا منذ عام 2011 لحروب وصراعات كثيرة وهناك مدن كبرى ومناطق تضررت بشكل كبير، هل لدى ليبيا خطط لإنشاء مشاريع الإعمار والبناء وإبرام اتفاقيات مع كبرى الشركات خاصة في مجال الصناعات وتطوير؟بعد الثورة واستقرار الأوضاع في أغلب البلديات شرقا وغربا وجنوبا فقد وضعت ليبيا برامج تنمية البلديات من خلال توسيع سلطات الحكم المحلي للبلديات مما يشجع التنافسية الاقتصادية.التفاوض مع الشركات لتنفيذ العقود الموقعة قبل الثورة من طرق وسكك حديد ومدارس ومستشفيات ومطارات وبنية أساسية وفق برنامج عودة الحياة لكافة المشاريع المتوقفة ذات الجدوى وفق أولويات الحاجة إليها وتوفر التمويل اللازم.بالإضافة إلى التوسع في المنتديات واللقاءات الاقتصادية بين رجال أعمال الدول الصديقة والشقيقة للاستثمار وتنمية التجارة مع دولة ليبيا، وإقامة المعارض الدولية والمحلية من أجل التعريف بالشركات وإرسال رسالة إلى العالم بأن ليبيا بها استقرار أمني وبدء برامج التنمية وتجديد البنية الأساسية.كيف تقيم ليبيا توسع بريكس؟ هل لدى ليبيا اهتمام بالمشاركة مع بريكس؟منظمة بريكس منظمة اقتصادية عالمية لتبادل المنافع بين الدول المشتركة بها وليبيا ترحب بأي عمل يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحسين مستوى الشعوب وليبيا تشارك في أي منظومة اقتصادية تجد فيها منفعة لها وتختار الوقت المناسب لذلك.بعد آخر عقوبات أمريكا على روسيا هل ليبيا مستعدة بالاستمرار بالتعامل الاقتصادي مع روسيا؟ليبيا تتعاون مع كافة الدول وفق مصالحها وبما تحقق المشاركة في استقرارها وتنمية مواردها الاقتصادية وليبيا تعاملت مع روسيا سابقا وتتعامل معها حالياً إذا رأت في ذلك مصلحة ومنفعة لها مثل استكمال سكة الحديد واستكشاف النفط والغاز، ووفق رؤية رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة بعودة الحياة لجميع المشروعات المتوقفة والجديدة والتي تعيد النمو إلى الاقتصاد الوطني.فإننا نتعاون مع روسيا وفق مصالحنا الاقتصادية والتجارية وبما يساهم في استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي والأمني، وننفذ العقود الموقعة معها وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وروسيا أو استيراد الحبوب مثل القمح أو غيرها من أوجه التعاون الاقتصادي.هل من المتوقع ان تشارك روسيا في إعادة اعمار البنية التحتية الليبية؟ليبيا تشارك أي دولة بما فيها روسيا في إعادة إعمار البنية التحتية وتفعيل الاتفاقيات والعقود السابقة في إطار العلاقات السياسية وتوجيهات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية.هل لديكم ضغط معين من الجانب الغربي من أجل تراجع التعاون مع روسيا بالمجال الاقتصادي؟لا يوجد أي ضغط معين من أجل تراجع في التعامل مع روسيا أو غيرها في المجال الاقتصادي، ليبيا متعاونة مع الجميع في كافة المجالات الاقتصادية وبما يحقق استقرارها ومصالحها السياسية والاقتصادية.ما هي أهم المشاريع الاستثمارية التى ليبيا تريد أن تحققها بالأولوية؟أهم المشاريع الاستثمارية التي تريد ليبيا أن تحققها هي البنية الأساسية والموانئ والمطارات والطرق العابرة إلى أفريقيا والربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى تنويع الاقتصادي الوطني بالتوسع في قطاع الصناعة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والاعتماد على المواد الخام مثل صناعة الإسمنت ومواد البناء الأخرى.كذلك الاستثمار في قطاع الزراعة بما يحقق الأمن الغذائي والدوائي بالتوسع في زراعة القمح في الجنوب الليبي والتوسع في زراعة أشجار الزيتون وغيرها من المحاصيل الملائمة للبيئة الليبية وكذلك إنتاج التمور بمختلف أنواعها والتوسع في قطاع صيد الأسماك وتصنيعها.الاستثمار في قطاع الصحة من خلال مشاريع القطاع الخاص مع الاستثمار الأجنبي.الاستثمار في قطاع السياحة من أجل بناء ما يزيد عن 100 ألف غرفة، لاستقطاب ما يزيد عن 4 مليون سائح خلال السنوات القادمة.في كل الأحوال أنشئت مناطق خاصة ومناطق حرة من أجل تشجيع القطاع الخاص بالتوسع في الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية.كم تستورد ليبيا من الحبوب والأسمدة من روسيا، وكم تقدر سنويا، وهل لديكم مصدر آخر لاستيراد الحبوب والأسمدة وكم يقدر استهلاك ليبيا منها؟ليبيا تستورد 1,256,00 طن من القمح الطري سنويا وخصوصا من أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية.كيف تواجه ليبيا أزمة الغذاء العالمية التي تعاني منها عدة دول بسبب الصراعات الدولية، وهل لديكم خطط لمواجهة نقص الغذاء؟لا يوجد نقص في الغذاء لدينا شركاء في هذا المجال ورجال أعمال لهم القدرة المالية والبنك المركزي أعطى أولوية للمواد الغذائية وشركاء تجاريين، منها تركيا وإيطاليا وتونس ومصر ولكن لدينا خطة بتفعيل ديوان الحبوب بهدف العمل على وضع احتياطي من الحبوب ومنها القمح بأنواعه من خلال القطاع الخاص كما أن خطتنا هو زيادة الإنتاج المحلي من المواد الغذائية .كما أننا لنا رؤية بتفعيل الاتفاقيات القديمة وتوقيع اتفاقيات جديدة للشراكة في مجال أمداد الغذاء مع إيطاليا ومصر وتونس وتركيا وغيرها من الدول الصديقة وقد تكون روسيا من بينها في واردات القمح والشعير وغيرها.ما هو تأثر الاقتصادي على ليبيا من وراء الهجرة غير شرعية من دول مجاورة؟الهجرة غير الشرعية طبعا لها سلبيات كبيرة منها ضعف النظام الصحي وزيادة تكلفتها واستنزاف العملات الأجنبية، كذلك انتشار الجريمة من الهجرة غير الشرعية، وانتشار بعض الأمراض المستوردة، واستهلاك حاجات الليبيين المستوردة، والتغيير الديمغرافي للسكان.كذلك زيادة الضغط على السلع الغذائية ومستلزمات المعيشية، بالإضافة إلى زيادة المشاكل الأمنية وتوتر العلاقات مع الدول المستهدفة بالهجرة، وظهور مسألة توطين المهاجرين وما يشكل ذلك من خطر على الأمن الوطني الليبي.

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