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https://sarabic.ae/20240710/وزير-الخارجية-المصري-يطالب-المجتمع-الدولي-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-1090664772.html
وزير الخارجية المصري يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين
وزير الخارجية المصري يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
طالب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين والتحرك لوقف إراقة المزيد من الدماء في قطاع غزة. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T13:57+0000
2024-07-10T13:57+0000
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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن عبد العاطي أن طلبه للمجتمع الدولي يأتي في ظل مساعي إنهاء الصراع الإسرائيلي بغزة الذي وصفه بـ"الوحشي".جاءت تصريحات الوزير المصري خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك بين مصر والأردن، حيث حذر عبد العاطي من مخاطر التصعيد واستهداف أمن لبنان مما يتسبب في دخول المنطقة في حرب شاملة.وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري أن هناك تعاونا مشتركا مع الأردن والعراق وهناك تطلعات لبناء شركات استراتيجية وتنسيق مشترك لتعزيز سبل التعاون الثلاثي المشترك بما يخدم مصالح هذه الدول ويعود بالنفع على الجميع.وفي وقت سابق، أعلن عبد العاطي، استعداد القاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا حرصه على مواصلة تنسيق المواقف من خلال الآليات الثنائية القائمة.جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن "الطرفين بحثا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين "حماس" وإسرائيل".ومن جانبه، أكد بلينكن "تقدير واشنطن لدور مصر المهم في دعم جهود وقف إطلاق النار ومشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة".كما أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق الطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني.وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا يضم وفودا من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يترأس وفد مصر رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بينما يترأس الوفد الأمريكي رئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز.وتجرى المفاوضات في الدوحة إثر مفاوضات مكثفة في القاهرة، شهدت نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري، لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.
https://sarabic.ae/20240704/مندوب-فلسطين-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-قرارات-الدورة-غير-العادية-بالجامعة-العربية-1090470591.html
https://sarabic.ae/20240710/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنصل-إلى-جميع-عناصر-حماس-وعملياتنا-في-غزة-أدت-لمقتل-14-ألف-منهم-1090654212.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية المصري يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين

13:57 GMT 10.07.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
طالب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين والتحرك لوقف إراقة المزيد من الدماء في قطاع غزة.
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن عبد العاطي أن طلبه للمجتمع الدولي يأتي في ظل مساعي إنهاء الصراع الإسرائيلي بغزة الذي وصفه بـ"الوحشي".
جاءت تصريحات الوزير المصري خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك بين مصر والأردن، حيث حذر عبد العاطي من مخاطر التصعيد واستهداف أمن لبنان مما يتسبب في دخول المنطقة في حرب شاملة.
وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري أن هناك تعاونا مشتركا مع الأردن والعراق وهناك تطلعات لبناء شركات استراتيجية وتنسيق مشترك لتعزيز سبل التعاون الثلاثي المشترك بما يخدم مصالح هذه الدول ويعود بالنفع على الجميع.
السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
مندوب فلسطين يكشف لـ"سبوتنيك" أهم قرارات الدورة غير العادية بالجامعة العربية
4 يوليو, 16:00 GMT
وفي وقت سابق، أعلن عبد العاطي، استعداد القاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا حرصه على مواصلة تنسيق المواقف من خلال الآليات الثنائية القائمة.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن "الطرفين بحثا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين "حماس" وإسرائيل".
ومن جانبه، أكد بلينكن "تقدير واشنطن لدور مصر المهم في دعم جهود وقف إطلاق النار ومشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة".
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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وعملياتنا في غزة أدت لمقتل 14 ألفا منهم
09:09 GMT
كما أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق الطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني.
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا يضم وفودا من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يترأس وفد مصر رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بينما يترأس الوفد الأمريكي رئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز.
وتجرى المفاوضات في الدوحة إثر مفاوضات مكثفة في القاهرة، شهدت نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري، لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.
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