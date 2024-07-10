https://sarabic.ae/20240710/وزير-الخارجية-المصري-يطالب-المجتمع-الدولي-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-1090664772.html

وزير الخارجية المصري يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين

وزير الخارجية المصري يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

طالب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين والتحرك لوقف إراقة المزيد من الدماء في قطاع غزة. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T13:57+0000

2024-07-10T13:57+0000

2024-07-10T13:57+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

مصر

أخبار مصر الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090473329_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_4f083ac9905df17faad704ded5569691.jpg

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن عبد العاطي أن طلبه للمجتمع الدولي يأتي في ظل مساعي إنهاء الصراع الإسرائيلي بغزة الذي وصفه بـ"الوحشي".جاءت تصريحات الوزير المصري خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك بين مصر والأردن، حيث حذر عبد العاطي من مخاطر التصعيد واستهداف أمن لبنان مما يتسبب في دخول المنطقة في حرب شاملة.وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري أن هناك تعاونا مشتركا مع الأردن والعراق وهناك تطلعات لبناء شركات استراتيجية وتنسيق مشترك لتعزيز سبل التعاون الثلاثي المشترك بما يخدم مصالح هذه الدول ويعود بالنفع على الجميع.وفي وقت سابق، أعلن عبد العاطي، استعداد القاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا حرصه على مواصلة تنسيق المواقف من خلال الآليات الثنائية القائمة.جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن "الطرفين بحثا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين "حماس" وإسرائيل".ومن جانبه، أكد بلينكن "تقدير واشنطن لدور مصر المهم في دعم جهود وقف إطلاق النار ومشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة".كما أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق الطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني.وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا يضم وفودا من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يترأس وفد مصر رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بينما يترأس الوفد الأمريكي رئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز.وتجرى المفاوضات في الدوحة إثر مفاوضات مكثفة في القاهرة، شهدت نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري، لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

https://sarabic.ae/20240704/مندوب-فلسطين-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-قرارات-الدورة-غير-العادية-بالجامعة-العربية-1090470591.html

https://sarabic.ae/20240710/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنصل-إلى-جميع-عناصر-حماس-وعملياتنا-في-غزة-أدت-لمقتل-14-ألف-منهم-1090654212.html

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية