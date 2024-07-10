https://sarabic.ae/20240710/وزير-الزراعة-السوري-لـسبوتنيك-نقص-المياه-دفع-لاستنباط-أصناف-قمح-مقاومة-للجفاف--1090665877.html

وزير الزراعة السوري لـ"سبوتنيك": نقص المياه دفع لاستنباط أصناف قمح مقاومة للجفاف

وزير الزراعة السوري لـ"سبوتنيك": نقص المياه دفع لاستنباط أصناف قمح مقاومة للجفاف

سبوتنيك عربي

كشف وزير الزراعة والاصلاح الزراعي السوري، حسان قطنا، أن نقص المياه دفع لاستنباط أصناف قمح مقاومة للجفاف. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T14:32+0000

2024-07-10T14:32+0000

2024-07-10T14:32+0000

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دمشق - سبوتنيك. وقال قطنا في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "في ظل نقص المياه والتغيرات المناخية، هنالك تركيز على استنباط أصناف متحملة للجفاف وذات احتياجات مائية أقل، وتم استنباط عدة أصناف من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سوريا المتحملة للإجهادات الاحيائية وللأحيائية، والتوسع في مشروع الري الحديث، إضافة إلى اعتماد الخارطة الصنفية للقمح والشعير والقطن". وأضاف قطنا: "هنالك استمرار بتنفيذ الأبحاث العلمية الزراعية والتركيز على البحوث التطبيقية، واستمرار العمل ببرامج التربية والتحسين الوراثي بهدف إنتاج أصناف نباتية جديدة ذات خصائص نوعية وإنتاجية ملائمة للتغيرات المناخية".وأضاف: "في العموم المساحات الخضراء أي الأراضي المزروعة بالمحاصيل والخضار وأشجار الفاكهة، لم تتقلص لدرجة كبيرة، بل يمكن القول حصل تغيير في نوع الزراعة بين زراعة مروية وزراعة بعلية، فنتيجة الضرر الكبير الذي حصل في مصادر الري من آبار وشبكات ري حكومية فقد تراجعت المساحة المروية لحساب المساحة البعلية خلال سنوات الحرب، وثم عادت المساحات المروية نحو الزيادة بعد تأهيل مشاريع الري المتضررة ودخول مساحات مروية في الإنتاج".وأضاف الوزير أنه "بالنسبة للمساحات الخضراء البعلية، يمكن الحديث عن التغير في الإنتاجية أكثر من تناقص المساحة، فالظواهر المناخية من انحباس الأمطار وعدم توزعها بالشكل الأمثل للزراعة، وارتفاع درجات الحرارة وغيرها قد أثر بشكل كبير على إنتاجية المحاصيل بكافة أنواعها في وحدة المساحة، وأيضاً على الثروة الحيوانية نتيجة تراجع كثافة الغطاء النباتي في المراعي الطبيعية التي تعد مصدرا أساسيا للأعلاف".وتابع: "ما يميز الدعم الزراعي بأنه يعد دعماً ذو عوائد اقتصادية واجتماعية وأيضاً بيئية وهو بذلك يعد انفاقاً استثمارياً تعود فوائده ليس فقط على المنتج والإنتاج، بل أيضاً على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى نظراً للعلاقة الترابطية بين الزراعة وقطاعات أخرى كالصناعة والتجارة الخارجية، عدا عن الفوائد على المستهلك من خلال تأمين السلع الغذائية بأسعار مقبولة، وبالتالي هذا يجعل القطاعات الأخرى مستفيدةً من هذا الدعم بطريقة غير مباشرة، ومن هذا المنطلق نرى أن الدعم في المرحلة المستقبلية سيكون ضمن إطار معالجة كافة نقاط الضعف في سياسات وأشكال وآليات الدعم الحالية، بما يضمن وصول الدعم إلى غايته، وبما يعزز نقاط القوة التي يتميز بها القطاع، والاستفادة من الفرص التي تتوفر له".وتابع الوزير: "وكذلك هنالك تأهيل للبنى التحتية المتصلة بالموارد المائية حسب المتاح، ويواجه القطاع الزراعي عدة تحديات ففي الشق النباتي هنالك كاستمرار التحدي الأساسي والمرتبط بصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعارها، وتدني المستوى التكنولوجي والمكننة الزراعية وارتفاع في أسعار المستورد منها من جهة، وصغر حجم الحيازات الزراعية التي تقف عائقاً أمام رفع المستوى التكنولوجي للمكننة من جهة أخرى، ونقص في أعداد الآليات الزراعية، وارتفاع تكاليف صيانتها، عدم تمكن الفلاحين من إعادة تأهيل آبارهم الخاصة نظراً لارتفاع تكاليف الصيانة، وضعف الموارد المائية على شبكات الري الحكومية وانخفاض كمية المياه المخزنة في السدود مما سبب انخفاض نسبة تنفيذ الزراعات الصيفية، وتعرض الأشجار المثمرة لظروف جوية غير اعتيادية من صقيع و برد وغير ذلك ما أثر سلباً على الإنتاج كماً ونوعاً، ونتيجة خصوصية القطاع الزراعي هنالك ضعف في الاستثمار في القطاع الزراعي لارتفاع نسب المخاطرة في الاستثمار الزراعي وطول دورة رأس المال، يضاف إلى ذلك ارتفاع أجور اليد العاملة وعدم توفرها ما سبب زيادة في التكاليف الإنتاج، وساهم في ذلك أيضاً زيادة الهجرة الداخلية".وأضاف أنه "نتيجة الظروف التي أثرت على الإنتاج الزراعي وعلى رأسها قلة مستلزمات الإنتاج وغلاء أسعارها، وللتعامل مع هذا التحدي، فقد وضعت الحكومة السورية قائمة أولويات، فسنوات الحرب بشكلها العسكري والاقتصادي على سوريا أسهمت في إحداث قلة سواء في المشتقات النفطية أو باقي مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والآليات الزراعية وغيرها، وأصبح واجباً عليها إدارة هذه القلة حسب الأولويات وكان على رأسها محصول القمح من حيث تأمين مستلزماته من بذار ومحروقات وأسمدة، وأيضاً تامين جزء كبير من المحروقات والأسمدة لباقي المحاصيل".وأضاف "أما في المدى القريب، فقد سمحت الحكومة باستيراد الجرارت والمعدات الزراعية الجديدة وكذلك تلك التي يصل سنة الصنع لعشر سنوات، وكل فلاح يستطيع بشكل فردي استيراد الجرارات وتقديم كافة التسهيلات لذلك".أما فيما يتعلق بالتوسع في الأراضي المزروعة بشكل عام قال قطنا انه "مرهون بما هو متاح من موارد مائية التي توفرها وزارة الموارد المائية ووضع خطة المروي على أساسها، وأيضاً المساحات المستصلحة الجديدة، أما بالنسبة لمحصول القمح فيتم التخطيط له حسب المناطق الملائمة لزراعته وفق دورة زراعية والخارطة الصنفية، وغالباً ما يتم التوسع بمساحة القمح البعل أيضاً من خلال مساحة المخصصة للسبات في كل عام، وبما يتوفر من مياه بالسنبة للقمح المروي دون المساس بحصة باقي المحاصيل والخضار الشتوية، أما بالنسبة للقطن فيتم التخطيط له على الموارد المائية المتجددة وحاجة وزارة الصناعة، وفق الزراعة التعاقدية لتنظيم الزراعة ما بين الفلاحين ومعامل الحلج العاملة حالياً". وتعاني المنطقة وخاصة سوريا والعراق من أزمة مياه خانقة انعكست سلبا على الزراعة والبيئة والثروة الحيوانية ما دفع البلدان لعقد لقاءات متكررة لمواجهة مشكلة شح المياه.

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