https://sarabic.ae/20240711/إصابة-5-أطفال-بمسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-1090717795.html
إصابة 5 أطفال بهجوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
إصابة 5 أطفال بهجوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن خمسة أطفال أصيبوا عندما هاجمت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ملعبًا في مدينة شيبيكينو، اثنان... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T19:31+0000
2024-07-11T19:31+0000
2024-07-11T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا إرهابيًا آخر، فقد أصيب خمسة أطفال، في مدينة شيبيكينو، نتيجة إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية عبوة ناسفة عمدًا في فناء مبنى سكني".وأضاف غلادكوف أن أطباء مستشفى منطقة شيبيكينو المركزي قدموا الإسعافات الأولية لثلاثة أطفال، وتقوم فرق الإسعاف الآن بنقلهم إلى المستشفى السريري الإقليمي للأطفال.وأكد الحاكم أنه "لم تكن هناك منشآت عسكرية في هذه الساحة، ولم يكن في هذه الساحة عسكريون، بل خمسة أطفال، أحدهم يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240711/الكرملين-نشر-صواريخ-أمريكية-بعيدة-المدى-في-ألمانيا-يشكل-عودة-إلى-الحرب-الباردة-1090717450.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
إصابة 5 أطفال بهجوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
19:31 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 19:51 GMT 11.07.2024)
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن خمسة أطفال أصيبوا عندما هاجمت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ملعبًا في مدينة شيبيكينو، اثنان منهم في حالة خطيرة.
وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا إرهابيًا آخر، فقد أصيب خمسة أطفال، في مدينة شيبيكينو، نتيجة إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية عبوة ناسفة عمدًا في فناء مبنى سكني".
وتابع: "تواجد خمسة أطفال في الموقع وقت الهجوم، أصيبوا إصابات مختلفة واثنان منهم بحالة خطيرة، وتم نقلهم من قبل فرق الإسعاف إلى المستشفى السريري الإقليمي للأطفال".
وأضاف غلادكوف أن أطباء مستشفى منطقة شيبيكينو المركزي قدموا الإسعافات الأولية لثلاثة أطفال، وتقوم فرق الإسعاف الآن بنقلهم إلى المستشفى السريري الإقليمي للأطفال.
وأكد الحاكم أنه "لم تكن هناك منشآت عسكرية في هذه الساحة، ولم يكن في هذه الساحة عسكريون، بل خمسة أطفال، أحدهم يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج
، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.