https://sarabic.ae/20240711/الخارجية-الروسية-موسكو-لن-تشارك-في-القمة-الجديدة-حول-أوكرانيا-1090680700.html

الخارجية الروسية: موسكو لن تشارك في القمة الجديدة حول أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو لن تشارك في القمة الجديدة حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن روسيا لن تشارك في القمة الجديدة المزمع عقدها حول الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن موسكو لا تقبل بما وصفه... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T01:57+0000

2024-07-11T01:57+0000

2024-07-11T01:57+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال غالوزين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم نوايا نظام كييف والمنسقين الغربيين الذين يحاولون إعادة إحياء قمة بورغنستوك الفاشلة في سويسرا في منتصف يونيو، وهم يفكرون في عقد فعالية مماثلة وربما دعوة روسيا".وأضاف: "لم يتم تحديد الموقع بعد، ولكن المكان ليس مهمًا كثيرًا. الأهم هو المحتوى، وهنا كل شيء واضح للغاية".وأوضح غالوزين أن "روسيا لا تقبل بمثل هذه الإنذارات ولن تشارك في هذه القمم"، مشيرًا إلى أن موسكو ترى أن هناك تجاهلاً متعمدًا للمبادرات الأخرى لحل الأزمة.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

https://sarabic.ae/20240618/روسيا-تأسف-لمشاركة-ممثلي-الأمم-المتحدة-في-قمة-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089977635.html

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