https://sarabic.ae/20240712/إصابة-3-مدنيين-بجروح-متفاوتة-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1090744433.html

إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك

إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 62 مقذوفا من عيارات مختلفة. 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T22:10+0000

2024-07-12T22:10+0000

2024-07-12T22:48+0000

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روسيا

القوات الأوكرانية

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 16 منها على محور دونيتسك و 7 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 62 مقذوفا مختلفة العيارات . وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 55 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240712/بوتين-عدم-وجود-رد-فعل-على-استهداف-محطة-زابوروجيه-من-قبل-داعمي-كييف-خطأ-فادح-1090736277.html

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