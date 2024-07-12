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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240712/إصابة-3-مدنيين-بجروح-متفاوتة-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1090744433.html
إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 62 مقذوفا من عيارات مختلفة. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T22:10+0000
2024-07-12T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 16 منها على محور دونيتسك و 7 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 62 مقذوفا مختلفة العيارات . وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 55 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240712/بوتين-عدم-وجود-رد-فعل-على-استهداف-محطة-زابوروجيه-من-قبل-داعمي-كييف-خطأ-فادح-1090736277.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك

22:10 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 22:48 GMT 12.07.2024)
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 62 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 16 منها على محور دونيتسك و 7 على محور غورلوفكا".
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
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بوتين: عدم وجود رد فعل على استهداف محطة زابوروجيه من قبل داعمي كييف خطأ فادح
13:24 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 62 مقذوفا مختلفة العيارات . وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 55 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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