https://sarabic.ae/20240712/إصابة-3-مدنيين-بجروح-متفاوتة-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1090744433.html
إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 62 مقذوفا من عيارات مختلفة. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T22:10+0000
2024-07-12T22:10+0000
2024-07-12T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 16 منها على محور دونيتسك و 7 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 62 مقذوفا مختلفة العيارات . وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 55 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240712/بوتين-عدم-وجود-رد-فعل-على-استهداف-محطة-زابوروجيه-من-قبل-داعمي-كييف-خطأ-فادح-1090736277.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
22:10 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 22:48 GMT 12.07.2024)
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 62 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف
من قبل القوات الأوكرانية، 16 منها على محور دونيتسك و 7 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 62 مقذوفا مختلفة العيارات . وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 55 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.