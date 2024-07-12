https://sarabic.ae/20240712/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-5-زوارق-و3-طائرات-مسيرة-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1090720586.html

القوات الأمريكية تعلن تدمير 5 زوارق و3 طائرات مسيرة لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر

القوات الأمريكية تعلن تدمير 5 زوارق و3 طائرات مسيرة لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات الأميركية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت 5 زوارق غير مأهولة وثلاث طائرات مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في البحر الأحمر... 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T00:23+0000

2024-07-12T00:23+0000

2024-07-12T00:23+0000

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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القاهرة - سبوتنيك وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية في تدمير خمسة زوارق غير مأهولة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".وأضافت: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين بدون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر، وأخرى في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وذكرت أنه "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".ووفق البيان، "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً وأكثر أمناً".يأتي البيان الأمريكي، غداة تنفيذ مقاتلات أميركية وبريطانية 5 غارات على مواقع متفرقة لـ "أنصار الله" في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "سبوتنيك".ويوم أمس الخميس، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن منذ بداية جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة على خلفية هجمات الجماعة في البحر الأحمر والبحر العربي التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الضربات الجوية.وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بصواريخ وطائرات و"خيارات عسكرية أخرى"، إذا تدخلت أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر، تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240711/مقاتلات-أمريكية-وبريطانية-تشن-غارات-مكثفة-على-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-1090714428.html

https://sarabic.ae/20240710/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-طائرتين-مسيرتين-وزورق-لـ-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1090680405.html

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