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كواليس السينما
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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مساحة حرة
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رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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183 د
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المكملات الغذائية لكمال الأجسام ووهم الجسم المثالي
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الإنسان والثقافة
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بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
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وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
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المغرب يتحدث عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي
المغرب يتحدث عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي
سبوتنيك عربي
صرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المغربية، بأن التحديات الاقتصادية والمالية التي يعرفها العالم باتت تفرض تفكيرا... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T13:20+0000
2024-07-12T13:20+0000
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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات لقجع جاءت في كلمة له خلال مائدة مستديرة خاصة بإصلاح الهيكل المالي الدولي، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بشراكة مع ممثلية الأمم المتحدة بالرباط.وأكد الوزير المغربي أن "توالي الأزمات والصدمات الاقتصادية العالمية، بدءا من جائحة "كوفيد-19"، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، ومرورا بالتغيرات المناخية التي تزداد حدتها بشكل متزايد؛ يسلط الضوء على أوجه القصور في الهيكل المالي العالمي الحالي ومدى صلابته في مواجهة هذه التغيرات".وأشار إلى المقترحات التي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن إعادة فتح النقاش حول إعادة تصميم الهيكل المالي الدولي وجعله أكثر إنصافا، وأكثر استدامة، مع تمكينه من المزيد من المرونة، قد تأتي في سياق المساهمة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل، المزمع عقده في سبتمبر المقبل.ولفت لقجع إلى أن "المملكة المغربية لديها قناعة مقتنع النهج متعدد الأطراف، القائم على التعاون والتضامن، هو وحده الذي سيمكن من مواجهة التحديات التي نواجهها، ولهذا السبب يؤيد المغرب تأييدا كاملا الجهود المبذولة على الساحة العالمية، ولا سيما من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، لإصلاح الهيكل المالي الدولي".يشار إلى أن مدينة مراكش المغربية ستستضيف اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في الفترة بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة مسؤولين حكوميين من 189 دولة.ويشكل الاجتماع في المغرب أهمية بالنسبة للقارة الأفريقية، التي استضافت آخر اجتماع للمؤسستين منذ نحو 50 عاما، حيث يستمر الاجتماع لمدة أسبوع بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين من نحو 189 دولة.
https://sarabic.ae/20231009/اجتماعات-صندوق-النقد-والبنك-الدوليين-في-مراكش-هل-تقدم-إجابات-دقيقة-للأزمة-الاقتصادية-1081837501.html
https://sarabic.ae/20230926/خبيران-أوروبا-استغلت-ثروات-أفريقيا-وتتهرب-من-مسؤوليتها-تجاه-الهجرة-غير-الشرعية-1081425345.html
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم

المغرب يتحدث عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي

13:20 GMT 12.07.2024
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© flickr.com / Marek Kubica
تابعنا عبر
صرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المغربية، بأن التحديات الاقتصادية والمالية التي يعرفها العالم باتت تفرض تفكيرا عميقا وعملا جماعيا لإصلاح الهيكل المالي الدولي.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات لقجع جاءت في كلمة له خلال مائدة مستديرة خاصة بإصلاح الهيكل المالي الدولي، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بشراكة مع ممثلية الأمم المتحدة بالرباط.
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.. هل تقدم إجابات دقيقة للأزمة الاقتصادية؟
9 أكتوبر 2023, 16:59 GMT
وأكد الوزير المغربي أن "توالي الأزمات والصدمات الاقتصادية العالمية، بدءا من جائحة "كوفيد-19"، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، ومرورا بالتغيرات المناخية التي تزداد حدتها بشكل متزايد؛ يسلط الضوء على أوجه القصور في الهيكل المالي العالمي الحالي ومدى صلابته في مواجهة هذه التغيرات".
وأشار إلى المقترحات التي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن إعادة فتح النقاش حول إعادة تصميم الهيكل المالي الدولي وجعله أكثر إنصافا، وأكثر استدامة، مع تمكينه من المزيد من المرونة، قد تأتي في سياق المساهمة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل، المزمع عقده في سبتمبر المقبل.
ولفت لقجع إلى أن "المملكة المغربية لديها قناعة مقتنع النهج متعدد الأطراف، القائم على التعاون والتضامن، هو وحده الذي سيمكن من مواجهة التحديات التي نواجهها، ولهذا السبب يؤيد المغرب تأييدا كاملا الجهود المبذولة على الساحة العالمية، ولا سيما من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، لإصلاح الهيكل المالي الدولي".
قارب يحمل مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
خبيران: أوروبا استغلت ثروات أفريقيا وتتهرب من ‏مسؤوليتها تجاه "الهجرة غير الشرعية"
26 سبتمبر 2023, 16:21 GMT
يشار إلى أن مدينة مراكش المغربية ستستضيف اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في الفترة بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة مسؤولين حكوميين من 189 دولة.
ويشكل الاجتماع في المغرب أهمية بالنسبة للقارة الأفريقية، التي استضافت آخر اجتماع للمؤسستين منذ نحو 50 عاما، حيث يستمر الاجتماع لمدة أسبوع بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين من نحو 189 دولة.
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