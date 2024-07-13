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إصابة 4 مجندات إسرائيليات إحداهن بحالة خطيرة لإصابتهن بشظايا صاروخ في "كريات شمونة"
إصابة 4 مجندات إسرائيليات إحداهن بحالة خطيرة لإصابتهن بشظايا صاروخ في "كريات شمونة"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة 4 مجندات إحداهن بحالة خطيرة لإصابتهن بشظايا صاروخ في "كريات شمونة". 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T20:16+0000
2024-07-13T20:16+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الجيش قد أعلن عن إصابة 4 مجندات إحداهن بحالة خطيرة نتيجة لسقوط شظايا قصف على مستوطنة "كريات شمونة" الواقعة شمالي إسرائيل.وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد حذر، أمس الجمعة، إسرائيل من تكبيدها "ثمنا كبيرا" في حال تنفيذها هجوما واسعا على لبنان.جاءت تصريحات قاسم في سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها إن إسرائيل "ستفكر ألف مرة قبل أن تعتدي عدوانا واسعا على لبنان، ونحن بالمرصاد"، وتابع: "لا يستطيع العدو الإسرائيلي أن يقدم على حماقة لأنه يعرف تماما بأنه سيدفع ثمنا كبيرا".وفي وقت سابق، صرح نعيم قاسم، الأسبوع الماضي، بأن "احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب، ولكن "حزب الله" اللبناني مستعد لأسوأ الاحتمالات".وبيّن قاسم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحزب لا يبني موقفه العسكري بحسب التحليلات السياسية بل بحسب المعلومات وبنتائج الميدان".وأضاف قاسم، موضحًا أن "قناعة حزب الله أنه سيقدم التضحيات في هذه المعركة، ولم يخطئ الإسرائيلي عندما أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه أصاب أهدافا نوعية، في حين المقاومة تصيب يوميًّا أهدافا نوعية وثكنات وضباط وأماكن تجسس وبالتالي إنجازاتنا كبيرة، وفي الكثير من الأحيان لا يعلن الإسرائيلي عن حجم خسارته".ويتبادل كل من إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتتزايد المخاوف عالميًا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240711/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يتحدث-عن-حزب-الله-على-الحدود-أعتقد-أن-الأمر-صعب-للغاية-بالنسبة-لهم-1090693997.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

إصابة 4 مجندات إسرائيليات إحداهن بحالة خطيرة لإصابتهن بشظايا صاروخ في "كريات شمونة"

20:16 GMT 13.07.2024
© Sputnik . Лев Носов / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يتعلمن إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي
فتيات يتعلمن إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© Sputnik . Лев Носов
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة 4 مجندات إحداهن بحالة خطيرة لإصابتهن بشظايا صاروخ في "كريات شمونة".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الجيش قد أعلن عن إصابة 4 مجندات إحداهن بحالة خطيرة نتيجة لسقوط شظايا قصف على مستوطنة "كريات شمونة" الواقعة شمالي إسرائيل.
وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد حذر، أمس الجمعة، إسرائيل من تكبيدها "ثمنا كبيرا" في حال تنفيذها هجوما واسعا على لبنان.
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن "حزب الله" على الحدود.. أعتقد أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لهم
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جاءت تصريحات قاسم في سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها إن إسرائيل "ستفكر ألف مرة قبل أن تعتدي عدوانا واسعا على لبنان، ونحن بالمرصاد"، وتابع: "لا يستطيع العدو الإسرائيلي أن يقدم على حماقة لأنه يعرف تماما بأنه سيدفع ثمنا كبيرا".
وفي وقت سابق، صرح نعيم قاسم، الأسبوع الماضي، بأن "احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب، ولكن "حزب الله" اللبناني مستعد لأسوأ الاحتمالات".
وبيّن قاسم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحزب لا يبني موقفه العسكري بحسب التحليلات السياسية بل بحسب المعلومات وبنتائج الميدان".
وأضاف قاسم، موضحًا أن "قناعة حزب الله أنه سيقدم التضحيات في هذه المعركة، ولم يخطئ الإسرائيلي عندما أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه أصاب أهدافا نوعية، في حين المقاومة تصيب يوميًّا أهدافا نوعية وثكنات وضباط وأماكن تجسس وبالتالي إنجازاتنا كبيرة، وفي الكثير من الأحيان لا يعلن الإسرائيلي عن حجم خسارته".
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ويتبادل كل من إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتتزايد المخاوف عالميًا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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