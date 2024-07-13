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الجزائر تقرر تأجيل جميع المهرجانات الفنية تضامنا مع القضية الفلسطينية
الجزائر تقرر تأجيل جميع المهرجانات الفنية تضامنا مع القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
قررت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، اليوم الأربعاء، تأجيل جميع المهرجانات الفنية الكبرى المقرر إقامتها هذا الصيف، حسب ما أفاد به، أمس الجمعة، بيان للوزارة. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T12:02+0000
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ونقلت صحيفة "الاتحاد" الجزائرية عن الوزارة أن القرار يأتي "انسجاما مع جهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية، وانطلاقا من موقف الجزائر الريادي والثابت المناصر والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مقاومته الشرعية الباسلة والصامدة في وجه الوحشية الصهيونية".وأضافت الوزارة أنه تقرر أيضا "تكييف النشاطات الثقافية والفكرية الأخرى مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية وتعزيز التظاهرات الثقافية الرامية إلى ترسيخ الثقافات الشعبية المحلية ومقومات الهوية الوطنية".وفي وقت سابق، انطلقت على خشبة المسرح الفني في قرطاج في العاصمة التونسية فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ"24" تحت شعار "نصرة فلسطين"، والذي امتدت فعالياته، من 26 وحتى 29 يونيو/ حزيران الماضي.وأحيا حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين العرب وبحضور رفيع المستوى وواسع لعدد كبير من الشخصيات ذات البصمة الكبيرة في مختلف مجالات العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيون والثقافي الفني.وتخللت فعاليات المهرجان نشاطات مختلفة ضمن برنامج مكثف، حيث تم افتتاح معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج، وعدد من الندوات حملت عناوين "إعلام الحرب أو الحرب على الإعلام، فلسطين مثالا"، وندوة "منتدى التعاون الصيني العربي في مجال المرئيات والصوتيات"، ندوة "إشراك الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي"، ندوة "النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام"، وحفل توزيع جوائز التبادلات.وأحيا حفل اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي حمل اسم "حفل روح العرب"، عرض موسيقي أقامته الأوركسترا السيمفوني العربي، كما تم تتويج المتسابقين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية على مسرح الأوبرا في المدينة الثقافية.وشاركت وكالة "سبوتنيك" في هذا المهرجان كضيف يمثل إحدى أهم وكالات الأنباء العالمية والتي تحظى بدور ريادي تصاعدي في مختلف مجالات العمل الإعلامي على الساحة الدولية رغم الحصار، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.
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العالم العربي, الجزائر, تونس, أخبار تونس اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, الجزائر, تونس, أخبار تونس اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم

الجزائر تقرر تأجيل جميع المهرجانات الفنية تضامنا مع القضية الفلسطينية

12:02 GMT 13.07.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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قررت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، اليوم الأربعاء، تأجيل جميع المهرجانات الفنية الكبرى المقرر إقامتها هذا الصيف، حسب ما أفاد به، أمس الجمعة، بيان للوزارة.
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الجزائرية عن الوزارة أن القرار يأتي "انسجاما مع جهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية، وانطلاقا من موقف الجزائر الريادي والثابت المناصر والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مقاومته الشرعية الباسلة والصامدة في وجه الوحشية الصهيونية".
وأضافت الوزارة أنه تقرر أيضا "تكييف النشاطات الثقافية والفكرية الأخرى مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية وتعزيز التظاهرات الثقافية الرامية إلى ترسيخ الثقافات الشعبية المحلية ومقومات الهوية الوطنية".
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أمس, 17:32 GMT
وفي وقت سابق، انطلقت على خشبة المسرح الفني في قرطاج في العاصمة التونسية فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ"24" تحت شعار "نصرة فلسطين"، والذي امتدت فعالياته، من 26 وحتى 29 يونيو/ حزيران الماضي.
وأحيا حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين العرب وبحضور رفيع المستوى وواسع لعدد كبير من الشخصيات ذات البصمة الكبيرة في مختلف مجالات العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيون والثقافي الفني.
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02:00 GMT
وتخللت فعاليات المهرجان نشاطات مختلفة ضمن برنامج مكثف، حيث تم افتتاح معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج، وعدد من الندوات حملت عناوين "إعلام الحرب أو الحرب على الإعلام، فلسطين مثالا"، وندوة "منتدى التعاون الصيني العربي في مجال المرئيات والصوتيات"، ندوة "إشراك الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي"، ندوة "النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام"، وحفل توزيع جوائز التبادلات.
وأحيا حفل اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي حمل اسم "حفل روح العرب"، عرض موسيقي أقامته الأوركسترا السيمفوني العربي، كما تم تتويج المتسابقين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية على مسرح الأوبرا في المدينة الثقافية.
وشاركت وكالة "سبوتنيك" في هذا المهرجان كضيف يمثل إحدى أهم وكالات الأنباء العالمية والتي تحظى بدور ريادي تصاعدي في مختلف مجالات العمل الإعلامي على الساحة الدولية رغم الحصار، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.
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