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ماذا تعني دعوة الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي؟
ماذا تعني دعوة الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي؟
سبوتنيك عربي
قال عضو البرلمان الإيطالي السابق ستيفانو فالديجامبيري، إن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي انعقدت في واشنطن، قبل أيام، تدفع العالم نحو الحرب. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T18:26+0000
2024-07-13T18:26+0000
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وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية: "ركزت القمة على قضايا تصنيع الأسلحة وحث أعضاء الحلف على زيادة الإنفاق الدفاعي".ولفت إلى أن استمرار الأزمة الأوكرانية يرافقها زيادة الطلب على الأسلحة في العالم وخاصة في أوروبا، مشيرًا إلى أن شركات السلاح الغربية هي المستفيد الأول من هذا الأمر.وأردف: "الدول الغربية تستخدم الديمقراطية كغطاء لتبرير الحروب لتسمح لمصانع الأسلحة التابعة لها بجني المزيد من الأموال التي تسهم في دعم اقتصادها".وبحسب حديث البرلماني الإيطالي السابق، فإن الغرب لم يساعد على احترام أو تنفيذ اتفاقية مينسك لعام 2014، وإنما كان يؤجل الحرب في أوكرانيا حتى يزود كييف بمزيد من الأسلحة.وخلال الفترة من 2019 حتى 2024، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للأسلحة للعالم، ما يعني أن تأجيج الحرب يعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي.واستضافت العاصمة الأمريكية واشنطن قمة الناتو خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.
https://sarabic.ae/20240713/إعلام-بسبب-تخلف-الناتو-عسكريا-الحلف-يرد-على-روسيا-1090750984.html
https://sarabic.ae/20240713/كوريا-الشمالية-تدين-الإعلان-الختامي-لقمة-الناتو-في-واشنطن-وتعتبره-برنامج-مواجهة-1090744786.html
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رصد عسكري, الناتو, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الناتو, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار

ماذا تعني دعوة الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي؟

18:26 GMT 13.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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قال عضو البرلمان الإيطالي السابق ستيفانو فالديجامبيري، إن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي انعقدت في واشنطن، قبل أيام، تدفع العالم نحو الحرب.
وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية: "ركزت القمة على قضايا تصنيع الأسلحة وحث أعضاء الحلف على زيادة الإنفاق الدفاعي".
دبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
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ولفت إلى أن استمرار الأزمة الأوكرانية يرافقها زيادة الطلب على الأسلحة في العالم وخاصة في أوروبا، مشيرًا إلى أن شركات السلاح الغربية هي المستفيد الأول من هذا الأمر.
وأردف: "الدول الغربية تستخدم الديمقراطية كغطاء لتبرير الحروب لتسمح لمصانع الأسلحة التابعة لها بجني المزيد من الأموال التي تسهم في دعم اقتصادها".
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كوريا الشمالية تدين الإعلان الختامي لقمة الناتو في واشنطن وتعتبره "برنامج مواجهة"
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وبحسب حديث البرلماني الإيطالي السابق، فإن الغرب لم يساعد على احترام أو تنفيذ اتفاقية مينسك لعام 2014، وإنما كان يؤجل الحرب في أوكرانيا حتى يزود كييف بمزيد من الأسلحة.
وخلال الفترة من 2019 حتى 2024، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للأسلحة للعالم، ما يعني أن تأجيج الحرب يعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي.
واستضافت العاصمة الأمريكية واشنطن قمة الناتو خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.
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