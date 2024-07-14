https://sarabic.ae/20240714/أونروا-كل-صباح-يصطف-سكان-غزة-لساعات-تحت-الشمس-الحارقة-لملء-الأوعية-بمياه-الشرب-1090788477.html

"أونروا": كل صباح يصطف سكان غزة لساعات تحت الشمس الحارقة لملء الأوعية بمياه الشرب

"أونروا": كل صباح يصطف سكان غزة لساعات تحت الشمس الحارقة لملء الأوعية بمياه الشرب

سبوتنيك عربي

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، إن "رائحة الدم تفوح بمجمع ناصر الطبي مع تعطل التهوية". 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T14:03+0000

2024-07-14T14:03+0000

2024-07-14T14:03+0000

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وأوضحت الأونروا، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "الناس يصطفون في كل صباح في قطاع غزة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة لملء الزجاجات والأوعية بمياه الشرب"، مؤكدةً أن الكثير منهم يضطرون إلى المشي لمسافات طويلة حاملين أوزانًا ثقيلة في حرارة الصيف.وكان نتنياهو قال في تصريحات مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "مرحلة القتال الشديد في قطاع غزة على وشك الانتهاء"، مؤكدا أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس.وأضاف أنه "مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من المختطفين"، مؤكدا أن ما وصفها المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء، وبعدها ستنتقل جزءا من القوات إلى الشمال (على الحدود اللبنانية).وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 39 ألف قتيل ونحو 89 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240624/حماس-موقف-نتنياهو-الحقيقي-هو-عدم-التوصل-لاتفاق-والمراوغة-لكسب-الوقت-ومواصلة-حرب-الإبادة-1090134632.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, منظمة الأونروا