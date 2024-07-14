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النيابة التونسية تأمر بالتحفظ على قياديين في حركة "النهضة"
النيابة التونسية تأمر بالتحفظ على قياديين في حركة "النهضة"
سبوتنيك عربي
أمرت النيابة العمومية التونسية في المحكمة الابتدائية في منوبة بالتحفظ على القياديين في حركة النهضة، العجمي الوريمي ومحمد الغنودي، بحسب عضو في هيئة الدفاع... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T13:02+0000
2024-07-14T13:02+0000
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ونقل موقع راديو "موزاييك" عن المصدر، قوله إن إيقاف الناشط السياسي مصعب الغربي، الذي كان مرافقا للقياديين في النهضة، تم تنفيذا لمذكرة ضبط قضائية سابقة صادرة في حقه لفائدة إحدى الجهات القضائية.وأفاد العضو في هيئة الدفاع بأنه ينتظر أن يتم، غدا الاثنين، كشف هيئة الدفاع بمحتوى الاتهامات الموجهة ضد العجمي الوريمي ومحمد الغنودي.وفي وقت سابق، قالت حركة "النهضة" التونسية، يوم الخميس الماضي، إن انتخابات الرئاسة المقبلة "لن تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص".وأضافت الحركة في بيان، أنه "لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع القيود على نشاط الأحزاب، وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار".وأوضحت أنها لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية، رغم أن ذلك من حقها، وتابع البيان: "القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها لم يتخذ بعد"، مشيرة إلى أنه "ليس لها أي التزام مع أي مرشح، خاصة أنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين".وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا في مطلع الشهر الجاري، إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ورغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يعلن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، إلا أنه ألمح إلى ذلك بالقول، في أبريل/ نيسان الماضي، بأن "الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون".كما أكد أنه لن يكون مقبولًا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم "ارتباطات بالخارج"، مشيرًا إلى أن "الواجب لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان".
https://sarabic.ae/20240711/ما-تأثير-نتائج-الانتخابات-الفرنسية-على-مستقبل-العلاقات-مع-تونس-1090703302.html
https://sarabic.ae/20240706/الخارجية-التونسية-تكشف-ملابسات-الاعتداء-على-أحد-مواطنيها-في-ألمانيا-بمادة-حارقة-1090538758.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

النيابة التونسية تأمر بالتحفظ على قياديين في حركة "النهضة"

13:02 GMT 14.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAIDعناصر من الشرطة التونسية أمام البرلمان
عناصر من الشرطة التونسية أمام البرلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
أمرت النيابة العمومية التونسية في المحكمة الابتدائية في منوبة بالتحفظ على القياديين في حركة النهضة، العجمي الوريمي ومحمد الغنودي، بحسب عضو في هيئة الدفاع عنهما.
ونقل موقع راديو "موزاييك" عن المصدر، قوله إن إيقاف الناشط السياسي مصعب الغربي، الذي كان مرافقا للقياديين في النهضة، تم تنفيذا لمذكرة ضبط قضائية سابقة صادرة في حقه لفائدة إحدى الجهات القضائية.
وأفاد العضو في هيئة الدفاع بأنه ينتظر أن يتم، غدا الاثنين، كشف هيئة الدفاع بمحتوى الاتهامات الموجهة ضد العجمي الوريمي ومحمد الغنودي.
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وفي وقت سابق، قالت حركة "النهضة" التونسية، يوم الخميس الماضي، إن انتخابات الرئاسة المقبلة "لن تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص".
وأضافت الحركة في بيان، أنه "لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع القيود على نشاط الأحزاب، وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار".
وأوضحت أنها لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية، رغم أن ذلك من حقها، وتابع البيان: "القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها لم يتخذ بعد"، مشيرة إلى أنه "ليس لها أي التزام مع أي مرشح، خاصة أنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين".
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وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا في مطلع الشهر الجاري، إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ورغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يعلن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، إلا أنه ألمح إلى ذلك بالقول، في أبريل/ نيسان الماضي، بأن "الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون".
كما أكد أنه لن يكون مقبولًا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم "ارتباطات بالخارج"، مشيرًا إلى أن "الواجب لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان".
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