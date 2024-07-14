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https://sarabic.ae/20240714/كيف-علقت-إسرائيل-على-نجاة-ترامب-من-محاولة-الاغتيال-1090779092.html
كيف علقت إسرائيل على نجاة ترامب من محاولة الاغتيال
كيف علقت إسرائيل على نجاة ترامب من محاولة الاغتيال
سبوتنيك عربي
علقت الحكومة الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والنخبة السياسية داخل تل أبيب، على تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال نجا... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T06:53+0000
2024-07-14T06:53+0000
دونالد ترامب
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بنيامين نتنياهو
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كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، عبر منصة "إكس"، أنه "صُدم وزوجته سارة من الهجوم الواضح على ترامب، وأنه يدعو له بالسلامة والشفاء العاجل".كذلك قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه "صدم من إطلاق النار على الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، دونالد ترامب"، مضيفا أنه يدعو له بالشفاء العاجل، ويؤكد أنه "لا يمكن للعنف أن يكون أبدا جزءا من السياسة".بينما كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير: "فليحفظ الله ترامب".أما وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، فكتب إنه "يصلي من الأراضي المقدسة للرئيس ترامب".اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن "محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمر مقلق وخطير للغاية".وتابع: "يشكل العنف السياسي تهديدا وجوديا للأنظمة الديمقراطية، إنني أتقدم بتمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس السابق".فيما أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، أن "أمريكا هي الديمقراطية الأكثر مرونة في العالم بسبب تماسكها".ثم وجه غانتس حديثه للشعب الأمريكي، قائلا: "أعلم أنهم سيتغلبون بلا شك على هذه اللحظة الصعبة".وتمنى غانتس للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشفاء العاجل، وأنه "يدين أي أعمال عنف شنيعة تسعى إلى الإضرار بالديمقراطية وتقويض الاستقرار وسيادة القانون".وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي، أمس السبت، في بنسلفانيا إلى محاولة اغتيال بعد إطلاق أعيرة نارية.وبعد الحادثة، انتشرت صور لترامب وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى، حيث كان محاطا برجال أمن.
https://sarabic.ae/20240714/ترامب-في-أول-ظهور-بعد-ساعات-من-نجاته-من-محاولة-اغتيال-فيديو-1090777259.html
https://sarabic.ae/20240702/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-إسرائيل-علاقة-ترامب-بنتنياهو-من-المرجح-إصلاحها-1090393962.html
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دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو

كيف علقت إسرائيل على نجاة ترامب من محاولة الاغتيال

06:53 GMT 14.07.2024
© AP Photo / Kobi Gideonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016
© AP Photo / Kobi Gideon
تابعنا عبر
علقت الحكومة الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والنخبة السياسية داخل تل أبيب، على تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال نجا منها، خلال تجمع انتخابي له.
كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، عبر منصة "إكس"، أنه "صُدم وزوجته سارة من الهجوم الواضح على ترامب، وأنه يدعو له بالسلامة والشفاء العاجل".
كذلك قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه "صدم من إطلاق النار على الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، دونالد ترامب"، مضيفا أنه يدعو له بالشفاء العاجل، ويؤكد أنه "لا يمكن للعنف أن يكون أبدا جزءا من السياسة".
بينما كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير: "فليحفظ الله ترامب".
أما وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، فكتب إنه "يصلي من الأراضي المقدسة للرئيس ترامب".
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اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن "محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمر مقلق وخطير للغاية".
وتابع: "يشكل العنف السياسي تهديدا وجوديا للأنظمة الديمقراطية، إنني أتقدم بتمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس السابق".
فيما أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، أن "أمريكا هي الديمقراطية الأكثر مرونة في العالم بسبب تماسكها".
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ثم وجه غانتس حديثه للشعب الأمريكي، قائلا: "أعلم أنهم سيتغلبون بلا شك على هذه اللحظة الصعبة".
وتمنى غانتس للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشفاء العاجل، وأنه "يدين أي أعمال عنف شنيعة تسعى إلى الإضرار بالديمقراطية وتقويض الاستقرار وسيادة القانون".
وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي، أمس السبت، في بنسلفانيا إلى محاولة اغتيال بعد إطلاق أعيرة نارية.
وبعد الحادثة، انتشرت صور لترامب وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى، حيث كان محاطا برجال أمن.
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