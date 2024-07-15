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أردوغان: الشعب التركي سيحبط كل مكيدة تستهدف استقلاله
أردوغان: الشعب التركي سيحبط كل مكيدة تستهدف استقلاله
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن "الشعب التركي سيحبط كل مكيدة تستهدف استقلاله وتحاول تكبيل إرادته". 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T10:47+0000
2024-07-15T10:47+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان، تصريحات أدلى بها خلال كلمة ألقاها ضمن فعالية في إسطنبول، بمناسبة الذكرى الـ 8 للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا صيف عام 2016.وأضاف الرئيس التركي إن الشعب التركي "يتذكر بفخر كبير النضال الملحمي الذي خاضه شعبنا بأيديه العارية ضد الدبابات والأسلحة الفتاكة".يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، تعهد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بملاحقة العاملين في المؤسسات الحكومية المشتبهين في تورطهم بجرائم ونشاطات تستهدف أمن الدولة.وقال وزير الداخلية التركي، في بيان على موقع "إكس"، إنه "إذا كان هناك هيكل داخل أي مؤسسة يستهدف رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا، فسنصل إليها ونحددها ونقدمها إلى العدالة".وأضاف كايا أن "من يتحد مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة المنظمة ويحاول القيام بانقلاب على رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا باستخدام تكتيكات منظمة غولن الإرهابية، سندمر ألعابهم والفخاخ التي نصبوها".وأوضح الوزير التركي أنه "سيتم ملاحقة كل من يتعاون مع التنظيمات الإرهابية وننتظر تقرير المفتشين حول تورط محتمل لمسؤولين أمنيين في جرائم".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "حريت" التركية أن مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقا بعد ورود أنباء عن محاولة انقلاب محتملة.ونتيجة للتحقيق، قد يتم توجيه اتهامات إليه بتهمة إنشاء منظمة غير قانونية لارتكاب جريمة ضد الأمن والنظام الدستوري للدولة، حسبما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" في رسالة من الصحيفة التركية.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار

أردوغان: الشعب التركي سيحبط كل مكيدة تستهدف استقلاله

10:47 GMT 15.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن "الشعب التركي سيحبط كل مكيدة تستهدف استقلاله وتحاول تكبيل إرادته".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان، تصريحات أدلى بها خلال كلمة ألقاها ضمن فعالية في إسطنبول، بمناسبة الذكرى الـ 8 للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا صيف عام 2016.
وأضاف الرئيس التركي إن الشعب التركي "يتذكر بفخر كبير النضال الملحمي الذي خاضه شعبنا بأيديه العارية ضد الدبابات والأسلحة الفتاكة".
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يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، تعهد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بملاحقة العاملين في المؤسسات الحكومية المشتبهين في تورطهم بجرائم ونشاطات تستهدف أمن الدولة.
وقال وزير الداخلية التركي، في بيان على موقع "إكس"، إنه "إذا كان هناك هيكل داخل أي مؤسسة يستهدف رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا، فسنصل إليها ونحددها ونقدمها إلى العدالة".
وأضاف كايا أن "من يتحد مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة المنظمة ويحاول القيام بانقلاب على رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا باستخدام تكتيكات منظمة غولن الإرهابية، سندمر ألعابهم والفخاخ التي نصبوها".
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وأوضح الوزير التركي أنه "سيتم ملاحقة كل من يتعاون مع التنظيمات الإرهابية وننتظر تقرير المفتشين حول تورط محتمل لمسؤولين أمنيين في جرائم".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "حريت" التركية أن مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقا بعد ورود أنباء عن محاولة انقلاب محتملة.
ونتيجة للتحقيق، قد يتم توجيه اتهامات إليه بتهمة إنشاء منظمة غير قانونية لارتكاب جريمة ضد الأمن والنظام الدستوري للدولة، حسبما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" في رسالة من الصحيفة التركية.
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