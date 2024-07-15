https://sarabic.ae/20240715/الإمارات-تدعم-مصر-بنحو-4-غيغاوات-من-الطاقة-المتجددة-على-الشبكة-الكهربائية-1090802922.html

الإمارات تدعم مصر بنحو 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية

الإمارات تدعم مصر بنحو 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأحد، ان الإمارات ستدخل نحو 4 غيغاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية المصرية ابتداء من الصيف... 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T08:09+0000

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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن مدبولي قوله إن هذا الدعم الإماراتي لشبكة الكهرباء المصرية يأتي في أعقاب اتفاق مع سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي، حيث اتفق الجانبان على وضع "خطة شديدة الطموح" للعمل على دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة وتوطين الصناعات المرتبطة بها.وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وأوضح أن حجم استهلاك مصر من الطاقة يوميا تخطى 37.3 غيغاوات يوميا وبالتالي "فإن الحل الحقيقي يكمن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة".يشار إلى أن تقارير إعلامية مصرية كانت قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن أن الحكومة تتجه نحو زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.وأوضح مصدر في وزارة الكهرباء المصرية، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أن تلك الخطوة تأتي بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية، نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأشار المصدر إلى ضرورة صدور قرار، حتى يتسنى احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تعد حاليا مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء، من أجل تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، وذلك "كي لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك"، وفق قوله.في سياق متصل، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة المصرية، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد في العين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء بصورة نهائية.

https://sarabic.ae/20240708/رئيس-الوزراء-المصري-سنعمل-على-حل-أزمة-انقطاع-الكهرباء-خلال-نصف-العام-الأول-من-برنامجنا-1090589788.html

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