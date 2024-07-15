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الإمارات تدعم مصر بنحو 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية
الإمارات تدعم مصر بنحو 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأحد، ان الإمارات ستدخل نحو 4 غيغاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية المصرية ابتداء من الصيف... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T08:09+0000
2024-07-15T08:10+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن مدبولي قوله إن هذا الدعم الإماراتي لشبكة الكهرباء المصرية يأتي في أعقاب اتفاق مع سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي، حيث اتفق الجانبان على وضع "خطة شديدة الطموح" للعمل على دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة وتوطين الصناعات المرتبطة بها.وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وأوضح أن حجم استهلاك مصر من الطاقة يوميا تخطى 37.3 غيغاوات يوميا وبالتالي "فإن الحل الحقيقي يكمن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة".يشار إلى أن تقارير إعلامية مصرية كانت قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن أن الحكومة تتجه نحو زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.وأوضح مصدر في وزارة الكهرباء المصرية، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أن تلك الخطوة تأتي بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية، نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأشار المصدر إلى ضرورة صدور قرار، حتى يتسنى احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تعد حاليا مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء، من أجل تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، وذلك "كي لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك"، وفق قوله.في سياق متصل، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة المصرية، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد في العين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء بصورة نهائية.
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https://sarabic.ae/20240707/للمرة-227-خلال-14-عاما-انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-نيجيريا-1090556234.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

الإمارات تدعم مصر بنحو 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية

08:09 GMT 15.07.2024 (تم التحديث: 08:10 GMT 15.07.2024)
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأحد، ان الإمارات ستدخل نحو 4 غيغاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية المصرية ابتداء من الصيف المقبل.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن مدبولي قوله إن هذا الدعم الإماراتي لشبكة الكهرباء المصرية يأتي في أعقاب اتفاق مع سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي، حيث اتفق الجانبان على وضع "خطة شديدة الطموح" للعمل على دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة وتوطين الصناعات المرتبطة بها.
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
رئيس الوزراء المصري: سنعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجنا
8 يوليو, 12:33 GMT
وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وأوضح أن حجم استهلاك مصر من الطاقة يوميا تخطى 37.3 غيغاوات يوميا وبالتالي "فإن الحل الحقيقي يكمن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة".
يشار إلى أن تقارير إعلامية مصرية كانت قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن أن الحكومة تتجه نحو زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
صورة أرشيفية.. انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
للمرة 227 خلال 14 عاما.. انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا
7 يوليو, 00:47 GMT
وأوضح مصدر في وزارة الكهرباء المصرية، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أن تلك الخطوة تأتي بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية، نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأشار المصدر إلى ضرورة صدور قرار، حتى يتسنى احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تعد حاليا مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء، من أجل تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، وذلك "كي لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك"، وفق قوله.
في سياق متصل، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة المصرية، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد في العين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء بصورة نهائية.
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