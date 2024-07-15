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الجيش الإسرائيلي: إصابة جنود إسرائيليين برصاص زملاء لهم في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنود إسرائيليين برصاص زملاء لهم في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإطلاق النار عن طريق الخطأ على إسرائيليين وإصابتهم في الضفة الغربية بعد تحديد خاطئ لمركبتهم كتهديد. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T22:20+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "بعد فحص أولي، تم التوصل إلى أن إطلاق النار كان موجهًا بالخطأ نحو مركبة إسرائيلية"، مضيفًا أن الحادثة قيد التحقيق.وأَضاف الجيش الإسرائيلي إن اثنين من الإسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بإصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم بجروح متوسطة.وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة حماس الفلسطينية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240516/مقتل-ضابط-و4-جنود-إسرائيليين-وإصابة-8-بجراح-خطيرة-بـنيران-صديقة-1088883526.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنود إسرائيليين برصاص زملاء لهم في الضفة الغربية
22:20 GMT 15.07.2024 (تم التحديث: 22:21 GMT 15.07.2024)
اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإطلاق النار عن طريق الخطأ على إسرائيليين وإصابتهم في الضفة الغربية بعد تحديد خاطئ لمركبتهم كتهديد.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان
: "بعد فحص أولي، تم التوصل إلى أن إطلاق النار كان موجهًا بالخطأ نحو مركبة إسرائيلية"، مضيفًا أن الحادثة قيد التحقيق.
وأَضاف الجيش الإسرائيلي إن اثنين من الإسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بإصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم بجروح متوسطة.
وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة حماس الفلسطينية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.