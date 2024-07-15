https://sarabic.ae/20240715/السعودية-الحكومة-تعوض-سكان-إحدى-المحافظات-ماديا-لانقطاع-الكهرباء-1090806101.html

السعودية.. الحكومة تعوض سكان إحدى المحافظات ماديا لانقطاع الكهرباء

السعودية.. الحكومة تعوض سكان إحدى المحافظات ماديا لانقطاع الكهرباء

سبوتنيك عربي

حصل سكان أحد المحافظات في المملكة العربية السعودية، على تعويضات مادية، عن انقطاع الكهرباء خلال فترات، بين يومي الجمعة والسبت الماضيين. 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T10:29+0000

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وتلقى سكان محافظة شرورة السعودية رسائل نصية عبر هواتفهم الذكية، أمس الأحد، تتضمن اعتذارا من الشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى تقديمها تعويضا ماديا قدره 2000 ريال سعودي إلى رصيد حساباتهم لديها، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.وفي بيان له، تقدم مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، باعتذاره لكافة المستهلكين عن التأخر في إعادة الخدمة الكهربائية، وأكد إعادة الخدمة لكافة المستهلكين.وأكدت الشركة السعودية للكهرباء في بيانها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين وعدم التهاون في هذا الأمر، والبحث في أسباب الانقطاع.وكان سكان محافظة شرورة السعودية واجهوا انقطاعا في التيار الكهرباء، يوم الجمعة الماضي، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي.وتمر بعض الدول العربية في الوقت الحالي بانقطاع في الكهرباء، مع اشتداد الموجات الحار خلال أشهر الصيف، ومنها مصر التي أكدت أنها ستعمل على حل المشكلة لديها خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة الجديدة، والكويت التي اتخذت إجراءات لمواجهة أزمة الكهرباء، أبرزها إيقاف المصانع في ساعات الذروة.

https://sarabic.ae/20240708/وكالة-2024-هو-العام-الأكثر-سخونة-في-التاريخ-بعد-تحطيم-شهر-يونيو-الأرقام-القياسية-1090582495.html

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