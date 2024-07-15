السعودية.. الحكومة تعوض سكان إحدى المحافظات ماديا لانقطاع الكهرباء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240715/السعودية-الحكومة-تعوض-سكان-إحدى-المحافظات-ماديا-لانقطاع-الكهرباء-1090806101.html
السعودية.. الحكومة تعوض سكان إحدى المحافظات ماديا لانقطاع الكهرباء
السعودية.. الحكومة تعوض سكان إحدى المحافظات ماديا لانقطاع الكهرباء
سبوتنيك عربي
حصل سكان أحد المحافظات في المملكة العربية السعودية، على تعويضات مادية، عن انقطاع الكهرباء خلال فترات، بين يومي الجمعة والسبت الماضيين. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T10:29+0000
2024-07-15T10:29+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082607642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88106f83f9f34872a5d8dc7b53d65681.jpg
وتلقى سكان محافظة شرورة السعودية رسائل نصية عبر هواتفهم الذكية، أمس الأحد، تتضمن اعتذارا من الشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى تقديمها تعويضا ماديا قدره 2000 ريال سعودي إلى رصيد حساباتهم لديها، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.وفي بيان له، تقدم مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، باعتذاره لكافة المستهلكين عن التأخر في إعادة الخدمة الكهربائية، وأكد إعادة الخدمة لكافة المستهلكين.وأكدت الشركة السعودية للكهرباء في بيانها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين وعدم التهاون في هذا الأمر، والبحث في أسباب الانقطاع.وكان سكان محافظة شرورة السعودية واجهوا انقطاعا في التيار الكهرباء، يوم الجمعة الماضي، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي.وتمر بعض الدول العربية في الوقت الحالي بانقطاع في الكهرباء، مع اشتداد الموجات الحار خلال أشهر الصيف، ومنها مصر التي أكدت أنها ستعمل على حل المشكلة لديها خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة الجديدة، والكويت التي اتخذت إجراءات لمواجهة أزمة الكهرباء، أبرزها إيقاف المصانع في ساعات الذروة.
https://sarabic.ae/20240708/وكالة-2024-هو-العام-الأكثر-سخونة-في-التاريخ-بعد-تحطيم-شهر-يونيو-الأرقام-القياسية-1090582495.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082607642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6599423f3dae88396bde716e8bed7c76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

السعودية.. الحكومة تعوض سكان إحدى المحافظات ماديا لانقطاع الكهرباء

10:29 GMT 15.07.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالكهرباء
الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
الكهرباء
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
حصل سكان أحد المحافظات في المملكة العربية السعودية، على تعويضات مادية، عن انقطاع الكهرباء خلال فترات، بين يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وتلقى سكان محافظة شرورة السعودية رسائل نصية عبر هواتفهم الذكية، أمس الأحد، تتضمن اعتذارا من الشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى تقديمها تعويضا ماديا قدره 2000 ريال سعودي إلى رصيد حساباتهم لديها، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وفي بيان له، تقدم مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، باعتذاره لكافة المستهلكين عن التأخر في إعادة الخدمة الكهربائية، وأكد إعادة الخدمة لكافة المستهلكين.
ميزان حرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
مجتمع
وكالة: 2024 هو العام الأكثر سخونة في التاريخ بعد تحطيم شهر يونيو الأرقام القياسية
8 يوليو, 06:09 GMT
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء في بيانها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين وعدم التهاون في هذا الأمر، والبحث في أسباب الانقطاع.
وكان سكان محافظة شرورة السعودية واجهوا انقطاعا في التيار الكهرباء، يوم الجمعة الماضي، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي.
وتمر بعض الدول العربية في الوقت الحالي بانقطاع في الكهرباء، مع اشتداد الموجات الحار خلال أشهر الصيف، ومنها مصر التي أكدت أنها ستعمل على حل المشكلة لديها خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة الجديدة، والكويت التي اتخذت إجراءات لمواجهة أزمة الكهرباء، أبرزها إيقاف المصانع في ساعات الذروة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 5 قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة05:26 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала