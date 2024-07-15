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https://sarabic.ae/20240715/عاصمة-ولاية-نهر-النيل-السودانية-تمهل-الأجانب-10-أيام-لمغادرتها-1090813319.html
عاصمة ولاية نهر النيل السودانية تمهل الأجانب 10 أيام لمغادرتها
عاصمة ولاية نهر النيل السودانية تمهل الأجانب 10 أيام لمغادرتها
سبوتنيك عربي
أمهلت سلطات محلية الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل السودانية، الأجانب فترة 10 أيام لمغادرة المحلية، في ظل الحرب المشتعلة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T12:18+0000
2024-07-15T12:18+0000
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ونقلت صحيفة "اليوم التالي" قرار لجنة الأمن في محلية الدامر في ولاية نهر النيل بإمهال الأجانب عشرة أيام فقط لمغادرة المحلية، وذلك بعدما أصدر مدير إدارة الأجانب وضبط الهجرة في ولاية الخرطوم، العقيد شرطة نزار خليل، إعلانا يطلب من جميع الأجانب مغادرة ولاية الخرطوم في غضون 15 يوما حفاظا على سلامتهم.وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السودانية الدول المستقبلة للمهاجرين السودانيين، إلى "تيسير مسارات الهجرة القانونية ومنع الترحيل القسري، وذلك مراعاة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي بُني عليها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة".ونقل موقع "أخبار السودان" عن وكيل وزير الخارجية السودانية، السفير حسين الأمين الفاضل، كلمة ألقاها في مؤتمر "الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية"، حيث دعا إلى "تسهيل اندماج المهاجرين السودانيين في المجتمعات المستقبلة والتي هي مجتمعات شقيقة تربطنا بها وشائج العروبة والتاريخ"، على حد قوله.وأضاف الفاضل أنه "بسبب الحرب، أصبح السودان من أكبر الدول المُصدرة للهجرة بعد أن كان من أكبر مستضيفي اللاجئين من دول الجوار"، مشيرًا إلى "نزوح ولجوء أكثر من 15 مليون سوداني من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في المناطق التي تعرضت لاعتداءات من قبل قوات الدعم السريع"، بحسب قوله.وكانت وسائل إعلام سودانية، قد أفادت بمصرع 25 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال من بينهم عائلة كاملة، غرقًا في نهر النيل أثناء محاولتهم الفرار عبر مركب من منطقة أبو حجار في ولاية سنار، بعد وصول قوات الدعم السريع إلى المنطقة.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240710/السودان-غرامة-5-ملايين-جنيه-عقوبة-استخدام-وسائل-النقل-النهرية-في-ولاية-النيل-الأبيض-1090678143.html
https://sarabic.ae/20240706/الاتحاد-الأفريقي-أوقفوا-القتال-في-السودان-لإنهاء-معاناة-المدنيين-1090539346.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

عاصمة ولاية نهر النيل السودانية تمهل الأجانب 10 أيام لمغادرتها

12:18 GMT 15.07.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYنهر النيل - السودان
نهر النيل - السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
أمهلت سلطات محلية الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل السودانية، الأجانب فترة 10 أيام لمغادرة المحلية، في ظل الحرب المشتعلة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023.
ونقلت صحيفة "اليوم التالي" قرار لجنة الأمن في محلية الدامر في ولاية نهر النيل بإمهال الأجانب عشرة أيام فقط لمغادرة المحلية، وذلك بعدما أصدر مدير إدارة الأجانب وضبط الهجرة في ولاية الخرطوم، العقيد شرطة نزار خليل، إعلانا يطلب من جميع الأجانب مغادرة ولاية الخرطوم في غضون 15 يوما حفاظا على سلامتهم.
النيل الأبيض - السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
السودان... غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة استخدام وسائل النقل النهرية في ولاية النيل الأبيض
10 يوليو, 19:46 GMT
وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السودانية الدول المستقبلة للمهاجرين السودانيين، إلى "تيسير مسارات الهجرة القانونية ومنع الترحيل القسري، وذلك مراعاة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي بُني عليها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة".
ونقل موقع "أخبار السودان" عن وكيل وزير الخارجية السودانية، السفير حسين الأمين الفاضل، كلمة ألقاها في مؤتمر "الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية"، حيث دعا إلى "تسهيل اندماج المهاجرين السودانيين في المجتمعات المستقبلة والتي هي مجتمعات شقيقة تربطنا بها وشائج العروبة والتاريخ"، على حد قوله.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
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وأضاف الفاضل أنه "بسبب الحرب، أصبح السودان من أكبر الدول المُصدرة للهجرة بعد أن كان من أكبر مستضيفي اللاجئين من دول الجوار"، مشيرًا إلى "نزوح ولجوء أكثر من 15 مليون سوداني من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في المناطق التي تعرضت لاعتداءات من قبل قوات الدعم السريع"، بحسب قوله.
وكانت وسائل إعلام سودانية، قد أفادت بمصرع 25 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال من بينهم عائلة كاملة، غرقًا في نهر النيل أثناء محاولتهم الفرار عبر مركب من منطقة أبو حجار في ولاية سنار، بعد وصول قوات الدعم السريع إلى المنطقة.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
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