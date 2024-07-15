https://sarabic.ae/20240715/عضو-المجلس-الانتقالي-السوداني-لن-يكون-هناك-هدنة-ولو-استمر-القتال-100-عام-1090803625.html
عضو المجلس الانتقالي السوداني: لن يكون هناك هدنة ولو استمر القتال 100 عام
عضو المجلس الانتقالي السوداني: لن يكون هناك هدنة ولو استمر القتال 100 عام
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، أن التفاوض مع "قوات الدعم السريع" هو مجرد تأجيل للمعركة، موضحا أن "التفاوض... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T08:22+0000
2024-07-15T08:22+0000
2024-07-15T08:22+0000
المجلس السيادي في السودان
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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وشدد خلال زيارته منطقة أم درمان العسكرية، على أنه "لا يوجد خيار لمستقبل الأمة السودانية ومستقبل جمهورية السودان إلا إزالة "قوات الدعم السريع" من أرض السودان".وقال: "لن يكون هناك هدنة، ولو استمر القتال 100 سنة".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240705/البرهان-يجيب-عن-مصدر-الأسلحة-وأصدقاء-السودان-الحقيقيين-خلال-الحرب-1090531631.html
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المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
عضو المجلس الانتقالي السوداني: لن يكون هناك هدنة ولو استمر القتال 100 عام
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، أن التفاوض مع "قوات الدعم السريع" هو مجرد تأجيل للمعركة، موضحا أن "التفاوض يعني الدخول في مشاكل أمنية وسياسية".
وشدد خلال زيارته منطقة أم درمان العسكرية، على أنه "لا يوجد خيار لمستقبل الأمة السودانية ومستقبل جمهورية السودان إلا إزالة "قوات الدعم السريع" من أرض السودان".
وقال: "لن يكون هناك هدنة، ولو استمر القتال 100 سنة".
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.