https://sarabic.ae/20240715/نتنياهو-الجيش-احتل-معبر-رفح-ومحور-فيلادلفيا-وموقفي-الحازم-يدفع-حماس-إلى-المرونة-1090832417.html

نتنياهو: الجيش احتل معبر رفح ومحور فيلادلفيا وموقفي الحازم يدفع "حماس" إلى المرونة

نتنياهو: الجيش احتل معبر رفح ومحور فيلادلفيا وموقفي الحازم يدفع "حماس" إلى المرونة

سبوتنيك عربي

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على "ضرورة زيادة الضغط على حركة حماس للحصول على صفقة تحرر أكبر عدد ممكن من المختطفين". 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T18:04+0000

2024-07-15T18:04+0000

2024-07-15T18:04+0000

بنيامين نتنياهو

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وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، إن "الجيش احتل معبر رفح، ومحور فيلادلفيا"، مؤكدًا أن موقفه الحازم يدفع حماس إلى المرونة.وشدد على أن "إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفيا، على الرغم من معارضة وزير الدفاع يوآف غالانت"، مضيفًا أنه متأكد من أن الأغلبية تؤيد موقفه لأنه الموقف الصحيح.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 39 ألف قتيل ونحو 89 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240715/المكتب-الإعلامي-في-غزة-نحو-320-قتيلا-وجريحا-مصابون-بحروق-جراء-استخدام-إسرائيل-أسلحة-محرمة-دوليا-1090831744.html

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