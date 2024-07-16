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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240716/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-ياك-52-أوكرانية-و6-صواريخ-أتاكمز-1090847320.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ياك-52" أوكرانية و6 صواريخ "أتاكمز"
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ياك-52" أوكرانية و6 صواريخ "أتاكمز"
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة "ياك - 52" أوكرانية و6 صواريخ من طراز "أتاكمز" خلال الساعات الـ24 الماضية. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T11:29+0000
2024-07-16T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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ووفقا للبيان، أسقطت وسائل الدفاع الجوي 6 صواريخ تشغيلية وتكتيكية بطراز "أتاكمز" تم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية وقنبلتي "هامر" (Hammer) جويتين موجهتين فرنسيتي الصنع و7 صواريخ "هيمارس" للإنتاج الأمريكي، فضلا عن طائرة "ياك-52" أوكرانية مزودة برشاشات.وأصاب الطيران التشغيلي والتكتيكي الروسي والطائرات من دون طيار والمدفعية الروسية، القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية في 124 منطقة.عموما منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير 628 طائرة أوكرانية عسكرية و277 مروحية و27650 طائرة دون طيار و552 نظام صاروخ مضاد للطيران و16594 دبابة وسيارة مدرعة أخرى و1378 سيارة قتالية لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة و11982 مدفعا ميدانيا وهاونا و23739 سيارة عسكرية خاصة.
https://sarabic.ae/20240716/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1090838460.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ياك-52" أوكرانية و6 صواريخ "أتاكمز"

11:29 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 12:22 GMT 16.07.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة "ياك - 52" أوكرانية و6 صواريخ من طراز "أتاكمز" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الدفاع أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة "ياك-52" أوكرانية و6 صواريخ تشغيلية وتكتيكية من طراز "أتاكمز" و28 طائرة مسيرة وهدفا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
04:55 GMT
ووفقا للبيان، أسقطت وسائل الدفاع الجوي 6 صواريخ تشغيلية وتكتيكية بطراز "أتاكمز" تم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية وقنبلتي "هامر" (Hammer) جويتين موجهتين فرنسيتي الصنع و7 صواريخ "هيمارس" للإنتاج الأمريكي، فضلا عن طائرة "ياك-52" أوكرانية مزودة برشاشات.
وأصاب الطيران التشغيلي والتكتيكي الروسي والطائرات من دون طيار والمدفعية الروسية، القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية في 124 منطقة.
عموما منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير 628 طائرة أوكرانية عسكرية و277 مروحية و27650 طائرة دون طيار و552 نظام صاروخ مضاد للطيران و16594 دبابة وسيارة مدرعة أخرى و1378 سيارة قتالية لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة و11982 مدفعا ميدانيا وهاونا و23739 سيارة عسكرية خاصة.
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