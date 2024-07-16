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https://sarabic.ae/20240716/السيسي-يؤكد-ضرورة-اتخاذ-خطوات-فاعلة-لتفادي-توسع-الصراع-في-المنطقة-1090848250.html
السيسي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع في المنطقة
السيسي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على "أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية". 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T11:59+0000
2024-07-16T11:59+0000
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وبحسب الموقع الرسمي للرئاسة المصرية على الإنترنت، شدد السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التشيكي بيتر بافل، على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.وأعلن مسؤولون إسرائيليون، في وقت سابق من اليوم، عن تقدم في المحادثات مع مصر لسحب القوات الإسرائيلية من الحدود.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين الإسرائيليين، قولهم إن "سحب القوات من حدود غزة مع مصر، سيكون وفق معايير أمنية".وأكد المسؤولون أن "الاتفاق مع مصر على سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة يسهل الاتفاق مع حماس"، مشيرين إلى أن "إسرائيل طلبت من مصر ضمانات وإجراءات لمنع تهريب السلاح لغزة، قبل سحب قواتها".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "أضاف بنودا قد تعطل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس".ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مسؤولين في وزارة الدفاع، أن "نتنياهو قد أضاف بعض البنود التي قد تعرقل أو تعطل التوصل إلى اتفاق يقضي بعود المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة".وأوضحت القناة أن "من أبرز تلك البنود عدم السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة، وهو ما يعني وضع عراقيل في طريق إتمام الصفقة مع حماس، التي ترغب في عودة الأهالي الفلسطينيين إلى شمال القطاع".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240713/مصر-تبلغ-الأطراف-المعنية-بخطورة-التصعيد-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-واستهداف-المدنيين-1090753754.html
https://sarabic.ae/20240712/مصر-تنفي-وجود-ترتيبات-أمنية-مع-إسرائيل-بشأن-الحدود-مع-غزة-شائعات-لإخفاء-إخفاقاتهم-1090740601.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع في المنطقة

11:59 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / MICHAEL KAPPELERالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / MICHAEL KAPPELER
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على "أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية".
وبحسب الموقع الرسمي للرئاسة المصرية على الإنترنت، شدد السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التشيكي بيتر بافل، على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون، في وقت سابق من اليوم، عن تقدم في المحادثات مع مصر لسحب القوات الإسرائيلية من الحدود.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
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13 يوليو, 13:18 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين الإسرائيليين، قولهم إن "سحب القوات من حدود غزة مع مصر، سيكون وفق معايير أمنية".
وأكد المسؤولون أن "الاتفاق مع مصر على سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة يسهل الاتفاق مع حماس"، مشيرين إلى أن "إسرائيل طلبت من مصر ضمانات وإجراءات لمنع تهريب السلاح لغزة، قبل سحب قواتها".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "أضاف بنودا قد تعطل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس".
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مسؤولين في وزارة الدفاع، أن "نتنياهو قد أضاف بعض البنود التي قد تعرقل أو تعطل التوصل إلى اتفاق يقضي بعود المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة".
وأوضحت القناة أن "من أبرز تلك البنود عدم السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة، وهو ما يعني وضع عراقيل في طريق إتمام الصفقة مع حماس، التي ترغب في عودة الأهالي الفلسطينيين إلى شمال القطاع".
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
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12 يوليو, 16:10 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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