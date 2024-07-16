https://sarabic.ae/20240716/الـكابينيت-الإسرائيلي-يجتمع-لمناقشة-المفاوضات-الخاصة-بصفقة-الأسرى-مع-حماس-1090861613.html
الـ"كابينيت" الإسرائيلي يجتمع لمناقشة المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى مع "حماس"
الـ"كابينيت" الإسرائيلي يجتمع لمناقشة المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى مع "حماس"
سبوتنيك عربي
يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T18:16+0000
2024-07-16T18:16+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يلتقي أعضاء الكابينيت الإسرائيلي لمناقشة مستجدات ما تم في المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى مع "حماس".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "نتنياهو، من جانبه، يطالب بمواصلة الضغط العسكري على حماس في قطاع غزة، في حين يعتقد وزير الدفاع يوآف غالانت، والمؤسسة الأمنية أن الظروف قد أصبحت جاهزة لإتمام الصفقة مع الحركة بهدف الإفراج عن المحتجزين في القطاع".وفي السياق ذاته، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه رغم مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أنه "رغم مرور كل تلك الأيام والشهور، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس، رغم مقتل نحو 14 ألف عنصر من الحركة".ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي أنه "قُتل من عناصر حركة حماس نحو 14 ألف مقاتل، منهم 6 قادة ألوية و22 قائد كتيبة، و148 قائد سرية"، مضيفًا أن "هناك عنصرا مهما ما يزال بيد الحركة ويتمثل في الأنفاق، مع أن الجيش الإسرائيلي قد دمر عددا كبيرا منها في قطاع غزة".فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن 40 فلسطينيا لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات نتيجة غاراتين إسرائيليتين على وسط وجنوب القطاع.وتابع أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يُركز بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين في مدارس الأونروا في مخيم النصيرات، وهذه المدارس التي يتجاوز عددها 10 تضم أكثر من 80 ألف نازح".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240716/مسؤول-أمني-إسرائيلي-نتنياهو-اتهم-الأجهزة-الأمنية-بفرض-مخطط-بايدن-عليه-1090861078.html
https://sarabic.ae/20240716/رغم-مرور-9-أشهر-من-الحرب-تقرير-حماس-لديها-القدرة-على-إطلاق-الصواريخ-باتجاه-تل-أبيب-والقدس-1090859146.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
الـ"كابينيت" الإسرائيلي يجتمع لمناقشة المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى مع "حماس"
يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يلتقي أعضاء الكابينيت الإسرائيلي لمناقشة مستجدات ما تم في المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى مع "حماس".
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "نتنياهو، من جانبه، يطالب بمواصلة الضغط العسكري على حماس في قطاع غزة، في حين يعتقد وزير الدفاع يوآف غالانت، والمؤسسة الأمنية
أن الظروف قد أصبحت جاهزة لإتمام الصفقة مع الحركة بهدف الإفراج عن المحتجزين في القطاع".
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه رغم مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أنه "رغم مرور كل تلك الأيام والشهور، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس، رغم مقتل نحو 14 ألف عنصر من الحركة".
ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي أنه "قُتل من عناصر حركة حماس نحو 14 ألف مقاتل، منهم 6 قادة ألوية و22 قائد كتيبة،
و148 قائد سرية"، مضيفًا أن "هناك عنصرا مهما ما يزال بيد الحركة ويتمثل في الأنفاق، مع أن الجيش الإسرائيلي قد دمر عددا كبيرا منها في قطاع غزة".
فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن 40 فلسطينيا لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات نتيجة غاراتين إسرائيليتين على وسط وجنوب القطاع.
وتابع أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يُركز بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين
في مدارس الأونروا في مخيم النصيرات، وهذه المدارس التي يتجاوز عددها 10 تضم أكثر من 80 ألف نازح".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.