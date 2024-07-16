https://sarabic.ae/20240716/المنظمة-الدولية-للهجرة-نزوح-أكثر-من-10-ملايين-شخص-من-منازلهم-بسبب-الحرب-في-السودان-1090845767.html

المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم بسبب الحرب في السودان

المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم بسبب الحرب في السودان

سبوتنيك عربي

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 20% من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود منذ بداية الحرب. 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T10:31+0000

2024-07-16T10:31+0000

2024-07-16T10:31+0000

اتفاق السودان

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3a0c93453782585c2fb285cd3214fe5.jpg

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها، أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا من منازلهم بسبب الحرب في السودان، مشيرة إلى أن معظمهم نزحوا داخليا أو عبر الحدود.وتزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا في السودان مع كل يوم يمر دون توقف تمدد الصراع المشتعل بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني، في ظل حالة من ضبابية المستقبل وانعدام أفق الحل.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20240710/السودان-غرامة-5-ملايين-جنيه-عقوبة-استخدام-وسائل-النقل-النهرية-في-ولاية-النيل-الأبيض-1090678143.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي