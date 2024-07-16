https://sarabic.ae/20240716/المنظمة-الدولية-للهجرة-نزوح-أكثر-من-10-ملايين-شخص-من-منازلهم-بسبب-الحرب-في-السودان-1090845767.html
المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم بسبب الحرب في السودان
المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم بسبب الحرب في السودان
سبوتنيك عربي
قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 20% من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود منذ بداية الحرب. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T10:31+0000
2024-07-16T10:31+0000
2024-07-16T10:31+0000
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وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها، أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا من منازلهم بسبب الحرب في السودان، مشيرة إلى أن معظمهم نزحوا داخليا أو عبر الحدود.وتزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا في السودان مع كل يوم يمر دون توقف تمدد الصراع المشتعل بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني، في ظل حالة من ضبابية المستقبل وانعدام أفق الحل.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240710/السودان-غرامة-5-ملايين-جنيه-عقوبة-استخدام-وسائل-النقل-النهرية-في-ولاية-النيل-الأبيض-1090678143.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم بسبب الحرب في السودان
قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 20% من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود منذ بداية الحرب.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها، أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا من منازلهم بسبب الحرب في السودان، مشيرة إلى أن معظمهم نزحوا داخليا أو عبر الحدود.
وتزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا
في السودان مع كل يوم يمر دون توقف تمدد الصراع المشتعل بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني، في ظل حالة من ضبابية المستقبل وانعدام أفق الحل.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.