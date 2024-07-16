وزير الخارجية الروسي ونظيره المجري يناقشان القضايا الدولية والأزمة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240716/لافروف-ونظيره-المجري-يناقشان-القضايا-الدولية-والأزمة-الأوكرانية--1090862016.html
وزير الخارجية الروسي ونظيره المجري يناقشان القضايا الدولية والأزمة الأوكرانية
وزير الخارجية الروسي ونظيره المجري يناقشان القضايا الدولية والأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش خلال لقاء مع نظيره المجري بيتر سيارتو، القضايا الدولية بما في ذلك... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T18:24+0000
2024-07-16T18:25+0000
روسيا
المجر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الموضوعية الراهنة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، وتم التأكيد على عدم جواز انتهاك كييف الجسيم لحقوق الأقليات القومية التي تعيش في البلاد".وفي السياق ذاته، أشار سيارتو إلى إنه ناقش إمدادات النفط والغاز الروسية، مع وزير الخارجية الروسي.وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين، على هامش لقائه مع لافروف، في اجتماعات وزارية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد ناقشنا مسألة إمدادات النفط والغاز الآمنة إلى المجر من روسيا، أما بالنسبة لإمدادات النفط، فهناك وضع قانوني جديد في أوكرانيا الآن، بسبب عدم قيام شركة "لوك أويل" بالتوريد حاليًا إلى المجر. نعمل حاليًا على إيجاد حل قانوني حتى يتسنى استئناف إمدادات النفط، النفط الروسي مهم للغاية لأمن الطاقة لدينا".وأضاف: "ناقشنا تنفيذ الخطوات بعد زيارة رئيس وزرائنا لموسكو، بالإضافة إلى القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي تناقش موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة".ووصف لافروف قرار ألمانيا بالانصياع لواشنطن ووضع صواريخ أمريكية بعيدة المدى لديها بـ"المذل".وأكد لافروف أن تسوية الأزمة الأوروبية الحالية يجب أن تكون مصحوبة بخطوات ملموسة لإزالة التهديدات التي تواجهها روسيا من الغرب.
https://sarabic.ae/20240716/المجر-تعتبر-وقف-إطلاق-النار-القضية-الأهم-في-تسوية-الصراع-الأوكراني-1090858883.html
https://sarabic.ae/20240716/بث-مباشر-لافروف-يترأس-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-فيديو---1090852549.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المجر
روسيا, المجر

وزير الخارجية الروسي ونظيره المجري يناقشان القضايا الدولية والأزمة الأوكرانية

18:24 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 18:25 GMT 16.07.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش خلال لقاء مع نظيره المجري بيتر سيارتو، القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الموضوعية الراهنة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، وتم التأكيد على عدم جواز انتهاك كييف الجسيم لحقوق الأقليات القومية التي تعيش في البلاد".
وفي السياق ذاته، أشار سيارتو إلى إنه ناقش إمدادات النفط والغاز الروسية، مع وزير الخارجية الروسي.
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
المجر تعتبر وقف إطلاق النار "القضية الأهم" في تسوية الصراع الأوكراني
16:49 GMT
وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين، على هامش لقائه مع لافروف، في اجتماعات وزارية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد ناقشنا مسألة إمدادات النفط والغاز الآمنة إلى المجر من روسيا، أما بالنسبة لإمدادات النفط، فهناك وضع قانوني جديد في أوكرانيا الآن، بسبب عدم قيام شركة "لوك أويل" بالتوريد حاليًا إلى المجر. نعمل حاليًا على إيجاد حل قانوني حتى يتسنى استئناف إمدادات النفط، النفط الروسي مهم للغاية لأمن الطاقة لدينا".
وأضاف: "ناقشنا تنفيذ الخطوات بعد زيارة رئيس وزرائنا لموسكو، بالإضافة إلى القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي".
لافروف يشارك في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التعاون المتعدد الأطراف في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
14:07 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي تناقش موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة".
ووصف لافروف قرار ألمانيا بالانصياع لواشنطن ووضع صواريخ أمريكية بعيدة المدى لديها بـ"المذل".
وأكد لافروف أن تسوية الأزمة الأوروبية الحالية يجب أن تكون مصحوبة بخطوات ملموسة لإزالة التهديدات التي تواجهها روسيا من الغرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف لأول مرة بفقدان العديد من الدبابات في غزة12:55 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала