https://sarabic.ae/20240716/لافروف-ونظيره-المجري-يناقشان-القضايا-الدولية-والأزمة-الأوكرانية--1090862016.html
وزير الخارجية الروسي ونظيره المجري يناقشان القضايا الدولية والأزمة الأوكرانية
وزير الخارجية الروسي ونظيره المجري يناقشان القضايا الدولية والأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش خلال لقاء مع نظيره المجري بيتر سيارتو، القضايا الدولية بما في ذلك... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T18:24+0000
2024-07-16T18:24+0000
2024-07-16T18:25+0000
روسيا
المجر
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الموضوعية الراهنة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، وتم التأكيد على عدم جواز انتهاك كييف الجسيم لحقوق الأقليات القومية التي تعيش في البلاد".وفي السياق ذاته، أشار سيارتو إلى إنه ناقش إمدادات النفط والغاز الروسية، مع وزير الخارجية الروسي.وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين، على هامش لقائه مع لافروف، في اجتماعات وزارية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد ناقشنا مسألة إمدادات النفط والغاز الآمنة إلى المجر من روسيا، أما بالنسبة لإمدادات النفط، فهناك وضع قانوني جديد في أوكرانيا الآن، بسبب عدم قيام شركة "لوك أويل" بالتوريد حاليًا إلى المجر. نعمل حاليًا على إيجاد حل قانوني حتى يتسنى استئناف إمدادات النفط، النفط الروسي مهم للغاية لأمن الطاقة لدينا".وأضاف: "ناقشنا تنفيذ الخطوات بعد زيارة رئيس وزرائنا لموسكو، بالإضافة إلى القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي تناقش موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة".ووصف لافروف قرار ألمانيا بالانصياع لواشنطن ووضع صواريخ أمريكية بعيدة المدى لديها بـ"المذل".وأكد لافروف أن تسوية الأزمة الأوروبية الحالية يجب أن تكون مصحوبة بخطوات ملموسة لإزالة التهديدات التي تواجهها روسيا من الغرب.
https://sarabic.ae/20240716/المجر-تعتبر-وقف-إطلاق-النار-القضية-الأهم-في-تسوية-الصراع-الأوكراني-1090858883.html
https://sarabic.ae/20240716/بث-مباشر-لافروف-يترأس-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-فيديو---1090852549.html
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روسيا, المجر
وزير الخارجية الروسي ونظيره المجري يناقشان القضايا الدولية والأزمة الأوكرانية
18:24 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 18:25 GMT 16.07.2024)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش خلال لقاء مع نظيره المجري بيتر سيارتو، القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الموضوعية الراهنة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، وتم التأكيد على عدم جواز انتهاك كييف الجسيم لحقوق الأقليات القومية التي تعيش في البلاد".
وفي السياق ذاته، أشار سيارتو إلى إنه ناقش إمدادات النفط والغاز الروسية، مع وزير الخارجية الروسي.
وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين، على هامش لقائه مع لافروف، في اجتماعات وزارية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد ناقشنا مسألة إمدادات النفط والغاز الآمنة إلى المجر من روسيا، أما بالنسبة لإمدادات النفط، فهناك وضع قانوني جديد في أوكرانيا الآن، بسبب عدم قيام شركة "لوك أويل" بالتوريد حاليًا إلى المجر. نعمل حاليًا على إيجاد حل قانوني حتى يتسنى استئناف إمدادات النفط، النفط الروسي مهم للغاية لأمن الطاقة لدينا".
وأضاف: "ناقشنا تنفيذ الخطوات بعد زيارة رئيس وزرائنا لموسكو، بالإضافة إلى القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
، التي تناقش موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة".
ووصف لافروف قرار ألمانيا بالانصياع لواشنطن ووضع صواريخ أمريكية بعيدة المدى لديها بـ"المذل".
وأكد لافروف أن تسوية الأزمة الأوروبية الحالية يجب أن تكون مصحوبة بخطوات ملموسة لإزالة التهديدات التي تواجهها روسيا من الغرب.