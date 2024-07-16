https://sarabic.ae/20240716/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-تعيين-روته-كأمين-عام-للناتو-لا-يغير-شيئا-بالنسبة-لروسيا--1090864932.html

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: تعيين روته كأمين عام للناتو لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: تعيين روته كأمين عام للناتو لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا

سبوتنيك عربي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف: "لا شيء يتغير بالنسبة لروسيا مع تعيين مارك روته كأمين عام جديد لحلف الناتو، لأن الولايات المتحدة هي التي تتخذ... 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T21:37+0000

2024-07-16T21:37+0000

2024-07-16T21:59+0000

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أخبار روسيا اليوم

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قال ميدفيديف لصحيفة "أرغومنتي إي فاكتي": "بالنسبة لروسيا، لن يتغير شيء [مع تعيين روته]، لأن القرارات الرئيسية لا تُتخذ من قبل الدول الأعضاء في الناتو، بل من قبل دولة واحدة - الولايات المتحدة".وأضاف ميدفيديف أن روته كالأمين العام القادم للناتو سيعمل بالطريقة التي تريدها واشنطن لأنه ليس مسؤولًا مكتفيًا ذاتيًا وتم وضعه في هذا المنصب.وتابع ميدفيديف: "أعرف مارك روته... الدولة التي يأتي منها أمين عام الناتو ليست مهمة لروسيا. إنه مسؤول فاقد للاستقلالية... يكرر طاعة ما يُطلب منه من... واشنطن"، مضيفا أن: "روته بيروقراطي أوروبي عادي".وأضاف المسؤول الروسي أن: "سيتصرف كما يُطلب منه: أن يصدر تصريحات عدوانية غبية وفقًا للمسار السياسي العام، الذي لا تتبعه بشكل أعمى في الناتو إلا هنغاريا وسلوفاكيا، اللتان تسعيان جزئيًا على الأقل للحفاظ على الدول الوطنية".وفي 26 يونيو/حزيران 2024، أعلن حلف شمال الأطلسي تعيين الهولندي مارك روته أمينا عاما للحلف خلفا للنرويجي لينس ستولتنبرغ. وأشار الحلف إلى أن روته سيتولى منصبه في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.وكان مارك روته قد أعلن في يوليو/ تموز 2023 انسحابه من الحياة السياسية، بعد 13 عاما من توليه رئاسة الحكومة الهولندية، وهي أطول فترة يقضيها شخص في هذا المنصب.

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