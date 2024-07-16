نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: تعيين روته كأمين عام للناتو لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا

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ع الموجة مع ايلي
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مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20240716/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-تعيين-روته-كأمين-عام-للناتو-لا-يغير-شيئا-بالنسبة-لروسيا--1090864932.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: تعيين روته كأمين عام للناتو لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: تعيين روته كأمين عام للناتو لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف: "لا شيء يتغير بالنسبة لروسيا مع تعيين مارك روته كأمين عام جديد لحلف الناتو، لأن الولايات المتحدة هي التي تتخذ... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T21:37+0000
2024-07-16T21:59+0000
الناتو
روسيا
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قال ميدفيديف لصحيفة "أرغومنتي إي فاكتي": "بالنسبة لروسيا، لن يتغير شيء [مع تعيين روته]، لأن القرارات الرئيسية لا تُتخذ من قبل الدول الأعضاء في الناتو، بل من قبل دولة واحدة - الولايات المتحدة".وأضاف ميدفيديف أن روته كالأمين العام القادم للناتو سيعمل بالطريقة التي تريدها واشنطن لأنه ليس مسؤولًا مكتفيًا ذاتيًا وتم وضعه في هذا المنصب.وتابع ميدفيديف: "أعرف مارك روته... الدولة التي يأتي منها أمين عام الناتو ليست مهمة لروسيا. إنه مسؤول فاقد للاستقلالية... يكرر طاعة ما يُطلب منه من... واشنطن"، مضيفا أن: "روته بيروقراطي أوروبي عادي".وأضاف المسؤول الروسي أن: "سيتصرف كما يُطلب منه: أن يصدر تصريحات عدوانية غبية وفقًا للمسار السياسي العام، الذي لا تتبعه بشكل أعمى في الناتو إلا هنغاريا وسلوفاكيا، اللتان تسعيان جزئيًا على الأقل للحفاظ على الدول الوطنية".وفي 26 يونيو/حزيران 2024، أعلن حلف شمال الأطلسي تعيين الهولندي مارك روته أمينا عاما للحلف خلفا للنرويجي لينس ستولتنبرغ. وأشار الحلف إلى أن روته سيتولى منصبه في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.وكان مارك روته قد أعلن في يوليو/ تموز 2023 انسحابه من الحياة السياسية، بعد 13 عاما من توليه رئاسة الحكومة الهولندية، وهي أطول فترة يقضيها شخص في هذا المنصب.
https://sarabic.ae/20240715/روسيا-أوروبا-تدرك-مخاطر-تورط-الناتو-بالصراع-في-أوكرانيا-1090826884.html
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الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: تعيين روته كأمين عام للناتو لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا

21:37 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 21:59 GMT 16.07.2024)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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تابعنا عبر
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف: "لا شيء يتغير بالنسبة لروسيا مع تعيين مارك روته كأمين عام جديد لحلف الناتو، لأن الولايات المتحدة هي التي تتخذ جميع القرارات في التحالف".
قال ميدفيديف لصحيفة "أرغومنتي إي فاكتي": "بالنسبة لروسيا، لن يتغير شيء [مع تعيين روته]، لأن القرارات الرئيسية لا تُتخذ من قبل الدول الأعضاء في الناتو، بل من قبل دولة واحدة - الولايات المتحدة".
قاعة مدينة فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
روسيا: أوروبا تدرك مخاطر تورط الناتو بالصراع في أوكرانيا
أمس, 16:50 GMT
وأضاف ميدفيديف أن روته كالأمين العام القادم للناتو سيعمل بالطريقة التي تريدها واشنطن لأنه ليس مسؤولًا مكتفيًا ذاتيًا وتم وضعه في هذا المنصب.
وتابع ميدفيديف: "أعرف مارك روته... الدولة التي يأتي منها أمين عام الناتو ليست مهمة لروسيا. إنه مسؤول فاقد للاستقلالية... يكرر طاعة ما يُطلب منه من... واشنطن"، مضيفا أن: "روته بيروقراطي أوروبي عادي".
وأضاف المسؤول الروسي أن: "سيتصرف كما يُطلب منه: أن يصدر تصريحات عدوانية غبية وفقًا للمسار السياسي العام، الذي لا تتبعه بشكل أعمى في الناتو إلا هنغاريا وسلوفاكيا، اللتان تسعيان جزئيًا على الأقل للحفاظ على الدول الوطنية".
وفي 26 يونيو/حزيران 2024، أعلن حلف شمال الأطلسي تعيين الهولندي مارك روته أمينا عاما للحلف خلفا للنرويجي لينس ستولتنبرغ. وأشار الحلف إلى أن روته سيتولى منصبه في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وكان مارك روته قد أعلن في يوليو/ تموز 2023 انسحابه من الحياة السياسية، بعد 13 عاما من توليه رئاسة الحكومة الهولندية، وهي أطول فترة يقضيها شخص في هذا المنصب.
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