إسرائيل.. تفاصيل جديدة عن جريمة مروعة خطفت الأنظار من الحرب في غزة.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240717/إسرائيل-تفاصيل-جديدة-عن-جريمة-مروعة-خطفت-الأنظار-من-الحرب-في-غزة-فيديو-1090892584.html
إسرائيل.. تفاصيل جديدة عن جريمة مروعة خطفت الأنظار من الحرب في غزة.. فيديو
إسرائيل.. تفاصيل جديدة عن جريمة مروعة خطفت الأنظار من الحرب في غزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جريمة قتل أم لابنها، التي خطفت الأنظار في الداخل الإسرائيلي، من الحرب في قطاع غزة. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T17:25+0000
2024-07-17T17:25+0000
مجتمع
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102205/21/1022052102_0:262:2707:1785_1920x0_80_0_0_065711735da034a05edf9935ecd5eab1.jpg
وذكرت قناة "i24 news"، مساء اليوم الأربعاء، أن "هناك تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي قتلت بها أم ابنها بفأس في إسرائيل، وتجولت بعدها وهي ملطخة بدمائه، في وقت ظهرت لقطات فيديو تؤكد سيرها لفترات طويلة وهي ملطخة بالدماء".وانعقدت اليوم جلسة استماع مفتوحة في قضية الأم الإسرائيلية، التي قتلت ابنها البالغ من العمر 6 سنوات وذلك في محكمة الصلح في تل أبيب، حيث قضت المحكمة بتمديد حبس الأم 9 أيام.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "تم القبض على المشتبه بها للاشتباه في أنها قتلت ابنها وكلبها في منزلها في هرتسليا، ثم غادرت منزلها ووصلت إلى المجمع التجاري في المدينة وحاولت هناك الاعتداء على المارة وفي النهاية وصلت إلى أحد حراس الأمن في مركز تجاري وحاولت قتله بسلاح هجومي خطير للغاية".واعترض محامي الأم على الادعاء بأن الأم "حاولت قتل المارة وكذلك حارس الأمن في المركز التجاري"، كما طلبت الشرطة الإسرائيلية إجراء الفحوصات اللازمة للمشتبهة لفحص السموم بدمها، في وقت طالبت فيه القاضية "خضوع الأم لفحص نفسي في أقرب وقت ممكن للتحقق مما إذا كانت مؤهلة للاعتقال".ويوم أمس الثلاثاء، عُثر على طفل يبلغ من العمر 6 أعوام في منزله بمدينة هرتسليا ميتا وعليه آثار طعنات، حيث أكدت القناة أنه يشتبه بأن "والدة الطفل قد قتلته بفأس ثم توجهت إلى مجمع تجاري في مدينة هرتسليا بثوب ممزق وملطخة بدمائه وحافية القدمين، وألقي القبض عليها هناك بعد مهاجمتها حارس أمن بفأس".وتأتي هذه الحادثة، في وقت تعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240717/رئيس-الـموساد-الأسيرات-الإسرائيليات-في-غزة-لا-وقت-لديهن-للانتظار-حتى-إنشاء-آليات-جديدة-في-غزة-1090891133.html
https://sarabic.ae/20240717/غالانت-شروط-التوصل-إلى-اتفاق-مع-حماس-قد-نضجت-لكن-نتنياهو-يزيد-من-الصعوبات-1090884868.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102205/21/1022052102_0:9:2707:2039_1920x0_80_0_0_66693a9ecb63026856e42d4fd86bae31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل.. تفاصيل جديدة عن جريمة مروعة خطفت الأنظار من الحرب في غزة.. فيديو

17:25 GMT 17.07.2024
© AFP 2023 / Thomas Coex مستوطنون إسرائيليون خلال اشتباكهم مع الشرطة الإسرائيلية رفضاً لتركهم أمونا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017
 مستوطنون إسرائيليون خلال اشتباكهم مع الشرطة الإسرائيلية رفضاً لتركهم أمونا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023 / Thomas Coex
تابعنا عبر
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جريمة قتل أم لابنها، التي خطفت الأنظار في الداخل الإسرائيلي، من الحرب في قطاع غزة.
وذكرت قناة "i24 news"، مساء اليوم الأربعاء، أن "هناك تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي قتلت بها أم ابنها بفأس في إسرائيل، وتجولت بعدها وهي ملطخة بدمائه، في وقت ظهرت لقطات فيديو تؤكد سيرها لفترات طويلة وهي ملطخة بالدماء".
وانعقدت اليوم جلسة استماع مفتوحة في قضية الأم الإسرائيلية، التي قتلت ابنها البالغ من العمر 6 سنوات وذلك في محكمة الصلح في تل أبيب، حيث قضت المحكمة بتمديد حبس الأم 9 أيام.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
رئيس الـ"موساد": الأسيرات الإسرائيليات في غزة لا وقت لديهن للانتظار حتى إنشاء آليات جديدة في غزة
16:37 GMT
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "تم القبض على المشتبه بها للاشتباه في أنها قتلت ابنها وكلبها في منزلها في هرتسليا، ثم غادرت منزلها ووصلت إلى المجمع التجاري في المدينة وحاولت هناك الاعتداء على المارة وفي النهاية وصلت إلى أحد حراس الأمن في مركز تجاري وحاولت قتله بسلاح هجومي خطير للغاية".
واعترض محامي الأم على الادعاء بأن الأم "حاولت قتل المارة وكذلك حارس الأمن في المركز التجاري"، كما طلبت الشرطة الإسرائيلية إجراء الفحوصات اللازمة للمشتبهة لفحص السموم بدمها، في وقت طالبت فيه القاضية "خضوع الأم لفحص نفسي في أقرب وقت ممكن للتحقق مما إذا كانت مؤهلة للاعتقال".
ويوم أمس الثلاثاء، عُثر على طفل يبلغ من العمر 6 أعوام في منزله بمدينة هرتسليا ميتا وعليه آثار طعنات، حيث أكدت القناة أنه يشتبه بأن "والدة الطفل قد قتلته بفأس ثم توجهت إلى مجمع تجاري في مدينة هرتسليا بثوب ممزق وملطخة بدمائه وحافية القدمين، وألقي القبض عليها هناك بعد مهاجمتها حارس أمن بفأس".
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
غالانت: شروط التوصل إلى اتفاق مع "حماس" قد نضجت لكن نتنياهو يزيد من الصعوبات
13:57 GMT
وتأتي هذه الحادثة، في وقت تعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة13:19 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала