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الخارجية الفرنسية تعلق على خطة أوربان للسلام في أوكرانيا
الخارجية الفرنسية تعلق على خطة أوربان للسلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مبادرة السلام التي طرحها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بشأن أوكرانيا، "لا تدخل في إطار رئاسة المجر لمجلس... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T17:30+0000
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "مبادرة رئيس الوزراء المجري هذه لا تتناسب مع التفويض الممنوح له من قبل المجلس الأوروبي، ولا في إطار الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي".وكان بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الأخير طرح على زعماء الاتحاد الأوروبي خطة لحل الصراع في أوكرانيا، بناءً على تقييم واقعي للوضع وأهداف ومواعيد نهائية واقعية.وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين على علم بالمواقف العامة لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تجاه التسوية الأوكرانية، لكنه لا يعرف المحتوى المحدد لرسالته إلى قادة الاتحاد الأوروبي.وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو/ تموز الجاري، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف، في الثاني من يوليو(الجاري)".
https://sarabic.ae/20240717/المجر-تهديدات-الاتحاد-الأوروبي-لن-تثنينا-عن-مواصلة-مهمتها-للسلام-لحل-الصراع-الأوكراني-1090866697.html
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أخبار فرنسا , المجر, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , المجر, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الفرنسية تعلق على خطة أوربان للسلام في أوكرانيا

17:30 GMT 17.07.2024
© Fotolia / Kovalenkovpetrمبنى وزارة الخارجية الفرنسية
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Fotolia / Kovalenkovpetr
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مبادرة السلام التي طرحها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بشأن أوكرانيا، "لا تدخل في إطار رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "مبادرة رئيس الوزراء المجري هذه لا تتناسب مع التفويض الممنوح له من قبل المجلس الأوروبي، ولا في إطار الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي".
وكان بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الأخير طرح على زعماء الاتحاد الأوروبي خطة لحل الصراع في أوكرانيا، بناءً على تقييم واقعي للوضع وأهداف ومواعيد نهائية واقعية.
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
المجر: تهديدات الاتحاد الأوروبي لن تثنينا عن مواصلة مهمتها من أجل السلام لحل الصراع الأوكراني
02:46 GMT
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين على علم بالمواقف العامة لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تجاه التسوية الأوكرانية، لكنه لا يعرف المحتوى المحدد لرسالته إلى قادة الاتحاد الأوروبي.
وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو/ تموز الجاري، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف، في الثاني من يوليو(الجاري)".
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