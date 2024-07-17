https://sarabic.ae/20240717/الخارجية-الفرنسية-تعلق-على-خطة-أوربان-للسلام-في-أوكرانيا-1090892866.html
الخارجية الفرنسية تعلق على خطة أوربان للسلام في أوكرانيا
الخارجية الفرنسية تعلق على خطة أوربان للسلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مبادرة السلام التي طرحها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بشأن أوكرانيا، "لا تدخل في إطار رئاسة المجر لمجلس... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "مبادرة رئيس الوزراء المجري هذه لا تتناسب مع التفويض الممنوح له من قبل المجلس الأوروبي، ولا في إطار الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي".وكان بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الأخير طرح على زعماء الاتحاد الأوروبي خطة لحل الصراع في أوكرانيا، بناءً على تقييم واقعي للوضع وأهداف ومواعيد نهائية واقعية.وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين على علم بالمواقف العامة لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تجاه التسوية الأوكرانية، لكنه لا يعرف المحتوى المحدد لرسالته إلى قادة الاتحاد الأوروبي.وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو/ تموز الجاري، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف، في الثاني من يوليو(الجاري)".
https://sarabic.ae/20240717/المجر-تهديدات-الاتحاد-الأوروبي-لن-تثنينا-عن-مواصلة-مهمتها-للسلام-لحل-الصراع-الأوكراني-1090866697.html
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أخبار فرنسا , المجر, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , المجر, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الفرنسية تعلق على خطة أوربان للسلام في أوكرانيا
ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مبادرة السلام التي طرحها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بشأن أوكرانيا، "لا تدخل في إطار رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "مبادرة رئيس الوزراء المجري هذه لا تتناسب مع التفويض الممنوح له من قبل المجلس الأوروبي، ولا في إطار الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي".
وكان بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الأخير طرح على زعماء الاتحاد الأوروبي خطة لحل الصراع
في أوكرانيا، بناءً على تقييم واقعي للوضع وأهداف ومواعيد نهائية واقعية.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين على علم بالمواقف العامة لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تجاه التسوية الأوكرانية، لكنه لا يعرف المحتوى المحدد لرسالته إلى قادة الاتحاد الأوروبي.
وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو/ تموز الجاري، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف، في الثاني من يوليو(الجاري)".